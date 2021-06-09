Поздравления с Вознесением Господним 2021: красивые открытки и картинки на русском и украинском

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, православная церковь отмечает праздник - Вознесение Господне. В 2021 году этот праздник выпал на 10 июня.

Вознесение Господне - один из 12 главных православных праздников. Считается, что именно в этот день Христос на глазах у своих учеников вознесся на небо, после того, как 40 дней пробыл с ними после своего воскрешения.

На Вознесение Господне люди верят, что Небеса раскрываются для всех христиан мира и каждая молитва, произнесенная в этот день, будет услышана. Поэтому на Вознесение нужно обязательно сходить в церковь.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее, "Телеграф" писал, что можно и нельзя делать 10 июня в день Вознесения Господнего.