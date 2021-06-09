Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день

В 2021 году православные верующие отмечают Вознесение Господне в четверг, 10 июня, то есть на сороковой день после Светлого Христова Воскресения 2 мая. После Вознесения следует Троица, отмечаемая на 50-й день после Пасхи и являющаяся официальным выходным днем.

Церковный праздник Вознесение Господне посвящен главному событию Нового завета - вознесению воскресшего Иисуса Христа на Небо. Полное название этого праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Этот день верующие обязательно посвящают молитве. В сам праздник в церквях проходит праздничная литургия. В этом году на Вознесение не выпадает никаких постов, поэтому разрешены молочные и мясные продукты, а также можно угоститься вином за праздничным столом.

Ранее на Вознесение устраивали пышные гулянья, чтобы задобрить землю и получить хороший урожай. Хозяйки запекали пироги с зеленым луком, а также так называемые хлебные "лесенки" или "лествицы" - с 7 перекладинами, символизирующих ступени. Их освящали в церквях и угощали бедных путников - верили, что именно в этот день Христос спускается на Землю под видом нищего.

В этот день не устраиваются венчания, как и на любой большой православный праздник. Кроме этого, запрещается делать тяжелую физическую работу. Нельзя также обижать людей, ссориться, ругаться. Что-то резать или стричь, выносить мусор - тоже под запретом.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные в ближайшее время.