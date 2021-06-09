Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом
Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом

Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день

Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2021 году православные верующие отмечают Вознесение Господне в четверг, 10 июня, то есть на сороковой день после Светлого Христова Воскресения 2 мая. После Вознесения следует Троица, отмечаемая на 50-й день после Пасхи и являющаяся официальным выходным днем.

Церковный праздник Вознесение Господне посвящен главному событию Нового завета - вознесению воскресшего Иисуса Христа на Небо. Полное название этого праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Этот день верующие обязательно посвящают молитве. В сам праздник в церквях проходит праздничная литургия. В этом году на Вознесение не выпадает никаких постов, поэтому разрешены молочные и мясные продукты, а также можно угоститься вином за праздничным столом.

Ранее на Вознесение устраивали пышные гулянья, чтобы задобрить землю и получить хороший урожай. Хозяйки запекали пироги с зеленым луком, а также так называемые хлебные "лесенки" или "лествицы" - с 7 перекладинами, символизирующих ступени. Их освящали в церквях и угощали бедных путников - верили, что именно в этот день Христос спускается на Землю под видом нищего.

В этот день не устраиваются венчания, как и на любой большой православный праздник. Кроме этого, запрещается делать тяжелую физическую работу. Нельзя также обижать людей, ссориться, ругаться. Что-то резать или стричь, выносить мусор - тоже под запретом.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 404

Все по теме:

Праздники, Вознесение Господне, Вознесение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
&quot;Стал еще более непредсказуем&quot;: медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
"Стал еще более непредсказуем": медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь