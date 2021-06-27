С Днем молодежи! Красивые открытки и поздравления с праздником

В последнее воскресенье июня ежегодно отмечается праздник молодости - День молодежи. В 2021 году этот праздник припадает на 27 июня. Отметим, что дата праздника выбрана подходящая, ведь на конец лета молодежь как раз уже заканчивает сдавать экзамены и отдыхает от учебы до сентября, если говорить о студентах.

Праздник День молодежи был учрежден в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины.

В этот день часто устраиваются различные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия: концерты, фестивали, квесты.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Днем медика на русском и украинском языке:

Также, напомним, что 28 июня в Украине отмечается День Конституции.