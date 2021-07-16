С Днем ангела, Анатолий! Открытки и картинки на русском и украинском

16 июля церковь почитает память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, а это значит, что все мужчины, которых назвали этим именем, отмечают день ангела.

Имя Анатолий имеет две версии происхождения: первая - так называли жителей Анатолии, восточной части Древней Греции, а вторая, что имя происходит от стародавнего Анатолиос и означает "восточный", "рассвет", "восход солнца".

Анатолий - мужчина любознательный, общительный, разговорчивый и работоспособный. Он знает, как вести себя в любом обществе, очень контактен и пользуется авторитетом. В браке Анатолий покладистый и всегда помогает супруге в домашних делах. Также, Анатолии - отличные отцы, добрые и отзывчивые.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Анатолиев:

Также, на 16 июля в православной церкви припадает Маков день.. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.