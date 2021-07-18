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С Днем металлурга! Прикольные поздравления в открытках и картинках

С Днем металлурга! Прикольные поздравления в открытках и картинках
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 18 июля, в Украине отмечают свой профессиональный праздник все, кто причастен к металлургической и горнодобывающей отрасли. Ежегодно праздник отмечается каждое третье воскресенье июля. В 2021 году День металлурга выпадает на 18 число.

Официальное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Праздник был учрежден еще в сентября 1957 года Президиумом Верховного Совета СССР, а после распада его продолжают отмечать не только в Украине, но и в других постсоветских странах. Официально металлурги в Украине начали принимать поздравления с профессиональным праздником в 1993 году.

В этот день лучшим работникам отрасли вручают грамоты и подарки. В городах устраиваются торжественные мероприятия с концертами с участием популярных исполнителей.

В четь этого праздника "Телеграф" собрал подборку прикольных открыток и картинок с Днем металлурга, которые поднимут настроение профессионалам своего дела.

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

День металлурга 2021

Напомним, что 18 июля отмечается народный праздник - Афанасьев день (Месяцев праздник).

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, День металлурга.
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