С Днем металлурга! Прикольные поздравления в открытках и картинках

В воскресенье, 18 июля, в Украине отмечают свой профессиональный праздник все, кто причастен к металлургической и горнодобывающей отрасли. Ежегодно праздник отмечается каждое третье воскресенье июля. В 2021 году День металлурга выпадает на 18 число.

Официальное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Праздник был учрежден еще в сентября 1957 года Президиумом Верховного Совета СССР, а после распада его продолжают отмечать не только в Украине, но и в других постсоветских странах. Официально металлурги в Украине начали принимать поздравления с профессиональным праздником в 1993 году.

В этот день лучшим работникам отрасли вручают грамоты и подарки. В городах устраиваются торжественные мероприятия с концертами с участием популярных исполнителей.

В четь этого праздника "Телеграф" собрал подборку прикольных открыток и картинок с Днем металлурга, которые поднимут настроение профессионалам своего дела.

Напомним, что 18 июля отмечается народный праздник - Афанасьев день (Месяцев праздник).