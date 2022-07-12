Почему полотенце нельзя вешать на дверь: вы точно перестанете так делать

Если неправильно пользоваться полотенцами, то можно привлечь в свой дом беду.

Полотенце — это незаменимая вещь в каждом доме. Они нужны как в ванной, так и на кухне, поэтому неудивительно, что с ними связано много народных примет и суеверий. Увы, но не все они положительные. Чтобы не навредить себе и своим близким, важно придерживаться этих запретов. Однако, как и всегда, верить в приметы или нет — личное дело каждого.

Оказывается, если вешают их на дверь или вытирать ими пол, то можно привлечь беды и проблемы в свой дом, пишет Ukr.Media. Эти приметы могут и не сбываться, но уж лучше перестраховаться.

Народные приметы про полотенца

Если полотенце упало, его нужно обязательно перевесить. Желательно полотенце не ронять, но если это уже и случилось, то прежде чем им воспользоваться, его нужно куда-то повесить буквально на несколько секунд. Существует примета, что упавшее полотенце к плохим новостям или неприятных гостей.

Нельзя мыть пол старыми полотенцами. Да, это хорошая тряпка для пола, ведь полотенца хорошо впитывают воду и легко отжимаются, но народные приметы говорят, что это "к плохим делам". Под этим подразумевается потеря здоровья, близкого человека, а также ухудшение финансового положения.

Да, это хорошая тряпка для пола, ведь полотенца хорошо впитывают воду и легко отжимаются, но народные приметы говорят, что это "к плохим делам". Под этим подразумевается потеря здоровья, близкого человека, а также ухудшение финансового положения. Нельзя вешать на дверь. С давних времен — это плохая примета, ведь в старину белое полотенце на входной двери сообщало, что в доме покойник. Такая ассоциация перенеслась и в современный мир.

С давних времен — это плохая примета, ведь в старину белое полотенце на входной двери сообщало, что в доме покойник. Такая ассоциация перенеслась и в современный мир. Личное полотенце. Желательно, чтобы у каждого члена семьи было свое личное полотенце. Согласно народной примете, если муж и жена будут пользоваться одним полотенцем, они могут развестись.

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