Чому рушник не можна вішати на двері: ви точно перестанете так робити

Якщо неправильно користуватися рушниками, то можна залучити до свого будинку біду.

Рушник – це незамінна річ у кожному будинку. Вони потрібні як у ванній, так і на кухні, тому не дивно, що з ними пов’язано багато народних прикмет та забобонів. На жаль, але не всі вони позитивні. Щоб не нашкодити собі та своїм близьким, важливо дотримуватись цих заборон. Однак, як і завжди, вірити в прикмети чи ні особиста справа кожного.

Виявляється, якщо вішають їх на двері або витирати ними підлогу, то можна залучити біди та проблеми у свій будинок, пише Ukr.Media. Ці прикмети можуть і не збуватися, але краще перестрахуватися.

Народні прикмети для рушників

Якщо рушник упав, його потрібно обов’язково переважити. Бажано рушник не кидати, але якщо це вже й сталося, то перш ніж ним скористатися, його потрібно кудись повісити буквально на кілька секунд. Існує прикмета, що рушник, що впав, до поганих новин або неприємних гостей.

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Не можна мити підлогу старими рушниками. Так, це гарна ганчірка для підлоги, адже рушники добре вбирають воду і легко видушуються, але народні прикмети кажуть, що це "погані справи". Під цим мається на увазі втрата здоров’я, близької людини, а також погіршення фінансового стану.

Так, це гарна ганчірка для підлоги, адже рушники добре вбирають воду і легко видушуються, але народні прикмети кажуть, що це "погані справи". Під цим мається на увазі втрата здоров’я, близької людини, а також погіршення фінансового стану. Не можна вішати на двері. З давніх-давен — це погана прикмета, адже за старих часів білий рушник на вхідних дверях повідомляв, що в будинку покійник. Така асоціація перенеслася і до сучасного світу.

З давніх-давен — це погана прикмета, адже за старих часів білий рушник на вхідних дверях повідомляв, що в будинку покійник. Така асоціація перенеслася і до сучасного світу. Особистий рушник. Бажано, щоб у кожного члена сім’ї був свій особистий рушник. Згідно з народною прикметою, якщо чоловік і дружина користуватимуться одним рушником, вони можуть розлучитися.

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