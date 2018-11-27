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Самые красивые места в мире - деревни и небольшие города (Фото)

Смотрите фото (13)
Самые красивые места в мире - деревни и небольшие города (Фото)
22:40 Сегодня Телеграф cameralabs.org Фото: cameralabs.org

Новости путешествия: Удивительно пейзажные места, от которых трудно отвести взгляд.

Мы чаще слышим и читаем о крупных мегаполисах и столицах, а в мире так много малоизвестных, необычайно живописных и колоритных небольших городков и деревень. Именно им посвящена эта публикация. Хотя в нее вошли далеко не все примечательные места планеты, мы надеемся, что просмотр этих фото подарит Вам положительные эмоции.

Деревня Попай (Popeye Village) представляет собой группу из деревянных зданий, расположенных в бухте Анкор-Бэй (Anchor Bay) на северо-западном углу средиземноморского острова Мальта. Фото: Мосин.

Деревня на берегу реки Нигер, Мали. Фото: Ян Артюс-Бертран.

Скрытая горная деревня в Южном Китае. Фото: Христиан Ортис.

Туман над сельской местностью на юго-западе Англии. Фото: Боб Смол.

Деревня хоббитов из фильма «Властелин колец». Это фантастическое место находится в Новой Зеландии. Фото: Weta Workshop.

Риомаджоре – это городок и коммуна в провинции Ла Специя. Он находится в небольшой долине в регионе Лигурия в Италии. Фото: Джеймс Брэндон.

Деревня Mountain, Иран. Фото: Mohammadreza Momeni.

Красивая африканская деревня на побережье. Фото: Michael Poliza.

Hallstatt, Верхняя Австрия. Одна из деревень в регионе Зальцкаммергут. Этот регион в Австрии насчитывает 946 жителей. Автор фото не известен.

Gásadalur – деревня на Фарерских островах. В настоящее время здесь проживают всего шестнадцать человек. Несколько домов в деревне пустуют. Фото: Гарет Коддом.

Деревня, расположенная в Гималаях в Тибете. Фото: Re Coolbie.

Форт Буртанье (Bourtange) – это "Звездная" крепость, расположенна в деревне Буртанье, Гронинген, Нидерланды. Фото: Ян Костер.

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