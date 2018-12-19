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Среда, 19.12.2018
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Путешествие за чужой счет: рекомендации известных блогеров

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Путешествие за чужой счет: рекомендации известных блогеров
10:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия: Путешествовать за счет отелей не так уж и сложно, внимая советам известных блогеров со всего мира.

Как стать тревел-блогером в инстаграме и что для этого нужно? В чем преимущество инстаграма? Диллон Киво решил это выяснить и взял интервью у трех успешных блогеров. Их советы вместе с фотографиями вы можете найти ниже.

"Я думаю, что инстаграм может быть инструментом тревел-блогера, если рассматривать каждый пост как мини-пост в обычном блоге, то есть подходить к публикации основательно. Расскажите историю, которая заставит вашу аудиторию "прилипнуть" к фотографии".

"Задавайте вопросы, отвечайте на комментарии и постарайтесь создать такую связь, при которой вовлеченность аудитории повысится до небес, а люди захотят быть с вами в каждой вашей поездке".

"Также между постами заполняйте свое отсутствие инстаграм-историями, обязательно используйте эту функцию. Делайте все это, и ваша аудитория не только вырастет, но и будет каждый день с нетерпением ждать ваших публикаций".

"Инстаграм стал главным инструментом для тревел-блогеров — не только потому, что дает возможность завоевания новой аудитории, но и потому, что введение инстаграм-историй позволило показывать жизнь за кулисами, нечто более интимное. По сути, теперь это не просто отдельные фотографии, это целое путешествие!"

"Это также отличный способ показать ваши навыки в умении делать фотографии и видео — этакий вид портфолио, которое может помочь в сотрудничестве с туристическими брендами и продемонстрировать вид контента, который вы можете для них производить".

"Честно говоря, я люблю инстаграм. Он быстрый, легкий, визуально привлекательный и позволяет делиться своим опытом из путешествий в том виде, который лучше всего подходит к ситуации!"

"Я начал вести блог о моде и образе жизни восемь лет назад. Спустя пару лет я стал писать о барах, ресторанах и отелях, которые мне нравились и в которых я был".

"Инстаграмом пользуюсь уже пять лет. Когда я начал писать о местах, которые люблю, со мной стала сотрудничать рекламная компания. Мне стали поступать приглашения посетить бары, рестораны и отели с целью написания отзыва и публикации фотографий этих мест".

"На сегодняшний день я могу сказать, что счастлив от того, чем занимаюсь. Я продолжаю делиться своими любимыми местами с подписчиками и читателями моего блога".

Интересное путешествие американца в необычном домике (Фото)

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