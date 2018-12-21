Интересная деревня, жители которой совсем не имеют дверей

Новости путешествия: В индийской деревне живут люди, которые почитают бога Шани и никогда не закрывают дверей в своем жилище.

В индийской деревне Шани Шингнапур есть банк, что само по себе довольно удивительно. Но документальные фильмы о Шани Шингнапур снимают не по этой причине, а из-за того, что банк — это единственное местное здание, у которого есть дверь. Да и та не запирается: она защищает не от воров, а от бродячих собак.

Здешним жителям не нужны ни двери, ни замки. Ведь каждого, кто посмеет совершить кражу, постигнет кара — Садэ-Сати — семь лет абсолютного невезения. К тому же скрыться с добычей злодей не сумеет. Всю ночь он будет скакать во весь опор, но на рассвете, когда уже поверит в то, что ушел от погони, он обнаружит, что не сдвинулся с места. Таковы заветы бога Шани, которому поклоняются жители Шани Шингнапур.

На протяжении сотен лет местные нисколько не страшатся кражи. Лишь по ночам дверные проемы закрывают подручными материалами, чтобы в дом не забирались дикие животные. Все припаркованные на улицах автомобили открыты, владельцы магазинов хранят деньги в деревянных ящиках, никому и в голову не приходит прятать драгоценности под замком.

По легенде, давным-давно на берегу реки, протекающей близ Шани Шингнапур, была найдена черная каменная плита. Как только кто-то коснулся ее, из камня стала сочиться кровь. В ту же ночь этот человек увидел сон, в котором ему явился бог Шани и сказал, что плита эта — его земное воплощение. Шани наказал оставить камень в деревне и водрузить его на площади, чтобы он мог обозревать окрестности и охранять покой. Жители селения так и поступили и с тех пор в дверях не нуждаются.

Рассказывают, один из зажиточных крестьян однажды вздумал навесить замок на свой амбар и трагически погиб на следующий день.

До 90-х годов прошлого столетия Шани Шингнапур жила уединенной жизнью, пока не нагрянули киношники из Болливуда. Слух о деревне без дверей быстро разлетелся по миру, и сейчас она кормится за счет туристов. Приезжие, естественно, принесли с собой преступность. В 2010 году в Шани Шингнапур состоялась первая зарегистрированная кража. Кто-то стащил 35 тысяч рупий. Год спустя ограбили настоятеля храма, а вскоре обчистили и сам храм. Но дверные проемы домов остаются пустыми. Воров особенно-то и не ищут — они и так обрекли себя на бесчисленные неудачи.