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Житель Грузии нашел посуду, которой пользовались еще при царе Георгии III

Житель Грузии нашел посуду, которой пользовались еще при царе Георгии III
18:51 Сегодня Телеграф interfax.com.ua Фото: pixabay.com

Новости путешествия: Каменную соковыжималку и глиняную утварь времен царицы Тамары нашел местный житель на юге Грузии.

Житель села Пиа Аспиндзского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети на юге Грузии) Васил Маградзе во время земляных работ во дворе своего дома, находящегося в окрестностях пещерного монастырского комплекса Вардзия, нашел средневековую глиняную посуду, сообщают грузинские СМИ.

"Во дворе я собирался возвести постройку. Когда раскопал землю, появился кувшин и другая глиняная посуда", - рассказал В.Маградзе журналистам.

По его словам, там оказались и квеври - глиняный сосуд для выдержки вина, а также соковыжималка - каменная плита с надсечками, используемая, по-видимому, для выжимки сока тутовника.

О своих находках В.Маградзе сообщил Национальному агентству по охране культурного наследия Грузии, после чего артефакты на месте осмотрели специалисты ведомства. Они предполагают, что посуда относится к XI-XII векам.

Большой глиняный кувшин и соковыжималка прекрасно сохранились, а вот квеври во время земляных работ был поврежден, хотя археологи отмечают, что глиняный сосуд подлежит восстановлению.

По решению Национального агентства, средневековую посуду передали в фонд государственного историко-архитектурного музея-заповедника Вардзия. При этом В.Маградзе попросили приостановить во дворе строительство.

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По словам хранителя музея-заповедника Вардзия Мухрана Тактакидзе, на территории села Пиа раньше существовал город, который датируется X веком. "Поскольку речь идет о древнем городище, там могут оказаться и другие артефакты", - сказал М.Тактакидзе.

Пещерный монастырский комплекс Вардзия был создан в основном в 1156-1205 гг., во время правления в Грузии Георгия III и его дочери царицы Тамары. Он расположен в долине реки Кура, примерно в 100 км к югу от города Боржоми. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, а также остатки водопровода и оросительной системы.

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Грузия, Путешествия, Находка, Царица Тамара, Пиа Аспиндзское, Село Пиа Аспиндзское, Вардзия Мухрана Тактакидзе, Тактакидзе, Георгий III.
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