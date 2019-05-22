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В Венеции утвердили ужесточенные правила поведения

В Венеции утвердили ужесточенные правила поведения
17:15 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: www.unian.net

Новости путешествия: В Городском совете Венеции утвердили новые правила, касающиеся безопасности и комфортного проживания в городе.

В местных СМИ сообщается, что большинством голосов членами совета Венеции были приняты правила, ограничивающие отдых как местных, так и приезжих граждан.

В ряд объектов, где отныне действуют ожесточенные правила поведения, попали аэропорт, пирсы, городские виды транспорта, участки муниципальной территории, которые включены в список ЮНЕСКО, называемый "Венеция и ее лагуна". Дополнительно включили и ряд религиозных учреждений, места археологических раскопок, помещения рынков, проведения ярмарок, фестивалей и знаменитые туристические мекки.

Согласно тексту принятых правил, отныне запрещается распивать алкогольные напитки после восьми вечера вне территорий кафе и ресторанов. Также нельзя кататься на велосипедах в историческом центре (исключением остаются ручные велосипеды), цеплять навесные замки на ограждениях мостов. Правилами регулируется и время тишины в городе, согласно которому с 23.00 до 8.00 следующего дня и с 12.00 до 15.00 нельзя нарушать общественный порядок каким-либо образом. Если понадобиться, мер Венеции может внести изменения в данный пункт.

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Тому, кто будет пойман из-за покупки наркотических веществ, грозит штраф от 25 до 500 евро с последующим изъятием средств для принятия наркотиков. Проституция также попала в список запретной деятельности, а пойманные нарушители будут оштрафованы на 500 евро. Интересным пунктом в ряде правил является запрет на прием пищи в общественных местах. То есть, теперь никто не имеет перекусить, сидя прямо на площади или в трамвае. Ограничения коснулись и откровенной одежды.

Владельцев магазинов обязывают очищать прилегающую территорию от снега и льда. При этом полоса которую нужно сохранить в чистоте, должна быть не менее 1 метра и 20 сантиметров в ширину.

Согласно новым правилам в Венеции заведения общественного питания будут использовать лишь биоразлагаемую одноразовую посуду и компостируемые контейнеры, начиная с января 2021 года. Также регламентируется порядок сортирования мусора и содержания в чистоте территории заведения, а также ответственность за нарушение соответствующих пунктов (штрафы до 500 евро).

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Штраф, ЮНЕСКО, Закон, Правила, Нарушение, Венеция, Поведение, Чистота, Порядок, Городской совет, Тишина.
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