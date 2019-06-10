Вот как нужно делать селфи на борту самолета: фото этого пилота произвело фурор в сети

Новости путешествия: Сейчас подписчики пилота выясняют, настоящие у него селфи или фейк.

Пилот, чье имя пока неизвестно, только его ник в Instagram - Pilotganso, выкладывает в аккаунте селфи невероятной красоты и точно такой же правдоподобности. Его подписчики несказанно удивились недавно опубликованному селфи пилота, где мужчина наполовину вылез из кабины пилота, пролетая над хорошо узнаваемыми островами Пальм в Дубае.

Подпись к фото гласила: "Это уже второе мое селфи над моим вторым домом - Дубаи".

На еще одной фотографии, которая вызывает немалые сомнения, пилот радостно показывает большой палец высоко над Нью-Йорком. Проницательные подписчики быстро поняли, что фотографии фейковые, другим же не так повезло со зрением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nova Iorque, aqui vamos nós!!! Hey NY, here we gooo Photoshop mode Публикация от (@pilotganso) 8 Апр 2016 в 8:07 PDT

Те, кто поверил, написали: "К чему так рисковать? Вы подвергаете опасности себя, рискуя выпасть из окна, и пассажиров!".

Селфи набрали более 15 тысяч лайков, однако далеко не все поверили, что они настоящие. Особенно те, кто имеет хоть малейшее представление об авиации. Кого-то насторожила несовпадающее направление тени, кого-то цвет крыла. Больше всего конечно шутливого пилота выдало отражение посадочной полосы в солнцезащитных очках.