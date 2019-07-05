Отдых в Египте: новое правило для туристов

Новости путешествия: Новое правило приняли для привлечения внимания туристов к египетским памятникам

В Египте туристам разрешили бесплатно фотографировать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников. Но использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено.

Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам памятников древности в Facebook. Соответствующая инициатива вступает в силу с 1 августа.

Бесплатно снимать фотографии и видео в египетских музеях и археологических гробницах, а также в храмах Абу-Симбела можно будет только на мобильные телефоны. Речь идет о любительской съемке.

Такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. Чиновники уверены, что разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в страну больше туристов.

Ранее за использование фотокамер с посетителей взимали плату. Варьировалась она в зависимости от значимости достопримечательности.