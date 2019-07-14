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Исследование: 5 лучших "умных" городов мира

Исследование: 5 лучших "умных" городов мира
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости путешествия: Названа пятерка лучших "умных" городов мира.

В пятерку лучших "смарт-городов" мира в этом году вошли Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик.

Об этом свидетельствую результаты исследования испанского Центра глобализации и стратегии бизнес-школы IESE.

Всего в список "Cities in Motion Index 2019" попали 174 города из 80 стран.

Анализ осуществлялся на основе девяти критериев, таких как человеческий капитал, социальная сплоченность, экономика, окружающая среда, управление, градостроительства, международные связи, технологии, мобильность и транспортные связи.

"По-настоящему умный город нацелен на улучшение качества жизни своих жителей, а это означает обеспечение экономической, социальной и экологической устойчивости", - утверждает один из соавторов доклада, профессор IESE Жоан Энрик Рикарт.

Жителям Нью-Йорка восстановили электроснабжение

Согласно исследованию, Лондон возглавил рейтинг благодаря высоким результатам почти во всех категориях. Столица Великобритании удерживает лидерство еще с 2016 года. Нью-Йорк заслужил почетное второе место благодаря лучшим экономическим показателям, высокому человеческому капиталу, прогрессивному градостроительству.

Амстердам исследователи отметили как один из самых прогрессивных городов Европы в основном благодаря высокому развитию финансовых технологий, энергоэффективности и качества культуры. Сильнейшими сторонами Парижа являются экономика, человеческий капитал, международные связи, технологии и мобильность, а столица Исландии Рейкьявик вошла в пятёрку лучших благодаря высоким показателям в экологии.

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Париж, Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, Рейкьявик, Смарт-город.
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