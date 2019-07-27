Довольно необычные причины, которые обеспечат вам неприятности за границей

1 Привезти домой сувенир Кто не привозил домой ракушку ил камушек из своего отпуска на море? В Корнуолле (Cornwall) местные власти настолько обеспокоились экологическими последствиями того, что тысячи туристов увозят с собой пляжную гальку, что начали налагать огромные штрафы. В 2018 году один турист был вынужден проехать сотни километров, чтобы вернуть гальку, которую он взял с пляжа, чтобы избежать уплаты крупного штрафа в размере 1 000 фунтов. На Сардинии власти заняли аналогичную позицию по отношению к туристам, забирающим с собой песок с местных пляжей. В то время как охотники за сувенирами могут показаться относительно невинными, среди туристов есть настоящие вандалы, как, например, тот, который взял с собой кусок камня из Колизея в Риме, чтобы тот напоминал ему о путешествии, или женщина, которая решила, что вполне уместно взять пару мозаичных плиток из Помпеев в качестве сувенира. Возможно, они не слышали популярного высказывания «ответственных туристов»: «Не брать с собой ничего, кроме фотографий; не оставлять ничего, кроме следов».

2 Поесть на улице во Флоренции Кажется, бродить по итальянской Флоренции, поедая мороженое или наслаждаться пиццей, сидя на площади – совершенно обычный отдых. Однако, как и во многих популярных итальянских городах, жители Флоренции решили принять жесткие меры в отношении орд туристов. Отдыхающие, присевшие перекусить на ступенях церкви или блокирующие дверные проемы, часто оставляют за собой горы мусора, что негативно сказывается на облике города и уже стало опасным для важных туристических объектов. Сначала власти стали поливать водой церковные ступени и булыжники, где часто на обед устраиваются туристы. Когда это не помогло, город установил штраф в размере 150-500 евро за еду на улице во время обеда и ужина. Поэтому, поесть во Флоренции вы можете только в ресторане или кафе.

3 Проехаться на велосипеде или оказаться без рубашки в Венеции Чтобы вернуть туристов в рамки приличия, Венеция также начала вводить штрафы. Город вводит в действие ряд новых законов, в том числе туристам нельзя быть без рубашки или в купальнике в любом месте в районе канала. Если вы будете одеты неподобающим образом, вам грозит штраф до 500 евро, даже если вы загораете на лодке в лагуне. Езда на велосипеде по городу может показаться отличным бюджетным вариантом передвижения, но не тогда, когда вам грозит штраф в размере 100 евро. Как и во Флоренции, в Венеции также ввели штрафы за еду в общественных местах в основных туристических районах, чтобы снизить уровень загрязнения города. Это может показаться незначительным правонарушением, но городские власти готовы запретить вам въезд в Венецию на всю жизнь, если вы не будете соблюдать их новые законы.

4 Искупаться в римском фонтане В жаркий летний день так и тянет освежиться в одном из фонтанов Рима. Тем не менее, если даже вы просто будете сидеть на краю фонтана, болтая в нем ногами, то получите здоровенный штраф. Как Венеция и Флоренция, Рим также расправляется с непослушными туристами. Чиновники установили для туристов стандарты «приличной одежды», а также запретили сидеть на фонтанах, ступеньках или даже на земле, наслаждаясь «итальянским пикником». В очередной попытке обуздать «туристических вандалов» в городе также запретили купание в любом из фонтанов. Вполне понятно, что туристов, решившихся в неглиже окунуться в фонтан, нужно штрафовать, но даже опустив ноги в воду, вы нарушите новый закон. Купание в знаменитых фонтанах обойдется вам в 450 евро.

5 Отправиться на пешую прогулку в шлепанцах Планируете этим летом поездку на итальянский курорт Чинкве Терре (Cinque Terre)? Не забудьте упаковать в чемодан походные ботинки. Вы правильно поняли: ношение сандалий или шлепок на популярном морском курорте принесет вам солидный штраф в размере до 4 000 долларов. Местные спасательные группы сыты по горло тем, что им приходится спасать плохо экипированных туристов. Многие путешественники отправляются на прогулку между приморскими городами, не подозревая, что дороги между деревнями - это крутые горные тропы. Многих туристов в хлипкой летней обуви пришлось спасать, когда они застряли на крутых козьих тропах. Чтобы воззвать к здравому смыслу, местные власти национального парка начали налагать огромные штрафы на всех путешественников, обнаруженных на таких тропах без соответствующей обуви.

6 Захватить на Капри пластиковую посуду Местные жители идиллического итальянского острова Капри очень гордятся тем, что их райский остров идеален. Поэтому неудивительно, что они следуют мировой тенденции на запрет одноразовой пластиковой посуды. Пластиковые соломинки и стаканы больше нельзя будет найти ни в одном из многочисленных ресторанов и кафе острова. Чтобы помочь сохранить первозданную красоту острова, туристам также грозит штраф до 500 евро, если у них окажется такая посуда. Итак, если вы планируете устроить пикник на Капри, убедитесь, что у вас есть старомодная плетеная корзина.

7 Превысить время посещения Тадж-Махала Этот мавзолей в Агре, Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из самых посещаемых мест в мире. На самом деле ежедневно в его ворота входят до 50 000 туристов, желающих насладиться великолепием Тадж-Махала. Тем не менее, поток туристов очень неравномерный, поэтому сделать селфи с красивым видом практически невозможно. В результате власти начали вводить жесткие временные ограничения для посетителей достопримечательности. Вы не только должны забронировать билеты заранее, но если вы опоздаете, то вас просто не пустят. Оказавшись внутри, лучше всего тщательно спланировать свой маршрут, так как у вас в распоряжении будет всего три часа. Если вы задержитесь, то у ворот на выходе придется заплатить штраф.

8 Наступить на банкноту в Таиланде Тайцы уважают свою королевскую семью, и их строгий закон уважения к венценосным особам должны соблюдать как местные, так и туристы. По тайским законам, категорически запрещается выдавать какие-либо негативные комментарии в отношении королевской семьи. Это может быть обсуждение здоровья короля или порча любого изображения короля. Нарушение закона может привести к длительному отпуску за решеткой. Это ждет вас и в том случае, если вы наступите на банкноту, так на ней есть лицо короля. В Таиланде считается оскорблением прикасаться к кому-то ногой, поэтому, если вы случайно наступите на тайский бат, это будет нарушением закона страны.

9 Ходить в купальнике Купальники - это первое, что мы упаковываем для летнего отдыха на море. Некоторые из нас воображают, что проведут в купальнике весь отдых. Мы, конечно, осознаем необходимость прикрывать купальник во многих азиатских и ближневосточных странах. Тем не менее, в ряде мест в Европе в настоящее время вводится запрет на ношение купальников вне пляжа (например, в Венеции, как уже упоминалось). Многие местные жители обижаются на туристов, которые гуляют по их городу, демонстрируя разную степень обнаженности. Это касается не только женщин в бикини, но и мужчин без рубашек. Например, в 2011 году в Барселоне стали налагать штрафы на туристов, которые не успевают одеться перед тем, как покинут пляж. Если вы отправитесь в кафе, надев только бикини, вас могут оштрафовать на 300 евро за то, что вы «полуобнажены».