Чиатура - город канатных дорог

1 Грузинский шахтерский городок Чиатура, окруженный отвесными скалами, находится в 220 км от Тбилиси по железной дороге.

2 Районы Чиатура связаны с центральной частью города пассажирскими воздушно-канатными дорогами, построенными еще в советское время.

3 В 1950-х годах началась работа по созданию канатных дорог, которые до сих пор соединяют каждый уголок города.

4 Фотограф-путешественник Amos Chapple, с которым мы уже побывали в Туркменистане и Иране, недавно посетил городок Чиатура и был буквально очарован местными канатными дорогами и местными жителями.

5 Слева — 1950-е годы, справа — сегодняшние дни. Мало что изменилось.

6 Вагончик канатки выезжает из центральной станции.

7 Любовь к деталям: слева — телефон внутри вагончика. Формально, эта канатка принадлежит горнодобывающей компании, но ей может пользоваться любой.

8 Рабочие в шахте по добыче марганца. Шахты были заброшены, и работа возобновилась только в последние несколько лет.

9 Более современные вагончики: слева — 1960 год, справа — настоящее время. В 2008 году 12 пассажиров повисли в кабине над пропастью, но тормозная система сработала (у этих кабин она есть). Оборудования для спасения людей с высоты в городе Чиатура не было, пришлось дожидаться специалистов из Тбилиси. Так, в течение 12 часов пассажиры висели над городом.

10 Вид на эту канатную дорогу со стороны. Внизу видны здания заводов, построенных в советские времена.

11 Еще один "аэровокзал" и пассажир, ожидающий вагончика.