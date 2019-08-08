Скачать
Четверг, 08.08.2019
Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев
Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев
"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда
"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда
Интер намерен продать одного из главных лидеров команды
Интер намерен продать одного из главных лидеров команды
Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно о новинках
Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно

Чиатура - город канатных дорог

Смотрите фото (14)
Чиатура - город канатных дорог
05:25 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости путешествия:Добро пожаловать в невероятно атмосферный город канатных дорог.

  • 1

    Грузинский шахтерский городок Чиатура, окруженный отвесными скалами, находится в 220 км от Тбилиси по железной дороге.

  • 2

    Районы Чиатура связаны с центральной частью города пассажирскими воздушно-канатными дорогами, построенными еще в советское время.

  • 3

    В 1950-х годах началась работа по созданию канатных дорог, которые до сих пор соединяют каждый уголок города.

  • 4

    Фотограф-путешественник Amos Chapple, с которым мы уже побывали в Туркменистане и Иране, недавно посетил городок Чиатура и был буквально очарован местными канатными дорогами и местными жителями.

  • 5

    Слева — 1950-е годы, справа — сегодняшние дни. Мало что изменилось.

  • 6

    Вагончик канатки выезжает из центральной станции.

  • 7

    Любовь к деталям: слева — телефон внутри вагончика. Формально, эта канатка принадлежит горнодобывающей компании, но ей может пользоваться любой.

  • 8

    Рабочие в шахте по добыче марганца. Шахты были заброшены, и работа возобновилась только в последние несколько лет.

  • 9

    Более современные вагончики: слева — 1960 год, справа — настоящее время. В 2008 году 12 пассажиров повисли в кабине над пропастью, но тормозная система сработала (у этих кабин она есть). Оборудования для спасения людей с высоты в городе Чиатура не было, пришлось дожидаться специалистов из Тбилиси. Так, в течение 12 часов пассажиры висели над городом.

  • 10

    Вид на эту канатную дорогу со стороны. Внизу видны здания заводов, построенных в советские времена.

  • 11

    Еще один "аэровокзал" и пассажир, ожидающий вагончика.

  • 12

    Пассажир в задумчивости. А может молится, чтобы доехать без происшествий. Канатная дорога на этом участке непрерывно функционирует с момента своего первого запуска в 1954 году. Если будет финансирование, эти колоритные вагончики заменят современными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Дороги, Отдых, Путешествия, Города, Страны, Канат, Чиатура, Город канатных дорог, Канатные дороги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
03 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
04 У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским
05 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана
Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана
Пакистан выдворил посла Индии и отозвал своего посла
Пакистан выдворил посла Индии и отозвал своего посла
Эрдоган заявил о завершении переговоров по ЗСТ с Украиной
Эрдоган заявил о завершении переговоров по ЗСТ с Украиной
Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей
Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь