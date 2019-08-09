Самые необычные свалки мира

1 Кладбище авиационной техники Куда девать старую военно-воздушную технику? Этот вопрос Америка решила просто – нужно спрятать ее в пустыне. Иными словами, военные самолеты складируют на авиабазе Девис-Монтен в городе Тусон в штате Аризона. Место для крупнейшего в США парка ненужной авиатехники было выбрано не случайно. Во-первых, сухой климат препятствует коррозии металла. Во-вторых, твердый почвенный слой позволяет размещать воздушные суда прямо на земле, а не на асфальтированных площадках, что дешевле. Если посмотреть на эту стоянку "железных птиц" с высоты или на снимках Google Earth, то можно увидеть причудливый узор, напоминающий вышитое крестиком полотно. Вместо крестиков — около 4400 самолетов, вертолетов и аппаратов космического назначения. В качестве полотна — территория, площадью более 6500 га, которая называется Boneyard, что в переводе на русский язык означает "кладбище авиационной техники". Официально авиабаза именуется «309-я группа по обслуживанию и ремонту аэрокосмического оборудования». Одна из ее функций – сохранение техники, которая использовалась Военно-воздушными силами США в течение 67 лет. Некоторые самолеты находятся «под опекой» национальных музеев, а остальную технику разбирают на детали, уничтожают или продают другим странам. Есть на авиабазе и такие военные самолеты, которые могут быть снова введены в эксплуатацию. Например, за последние 25 лет примерно одна пятая часть самолетов, находящихся на кладбище авиационной техники, вновь поднялась в небо. Стоимость этих «экспонатов» составляет более 37 миллиардов долларов.

2 "Кладбище" паровозов Недалеко от солончака Уюни находится не менее популярное место, которое называется "Cementerio de Trenes". Это кладбище паровозов напоминает о когда-то оживленной железнодорожной магистрали, проходившей через Уюни. Строительство железной дороги началось в 1888 году, а когда закончилось, она стала важным коридором между Андами и тихоокеанскими портами. Однако в 1940-х годах железной дорогой перестали пользоваться. Старые локомотивы постепенно скапливались у города, в результате чего образовалось настоящее железное кладбище. И по сей день паровозы продолжают медленно разрушаться под воздействием палящего солнца и дождя.

3 Свалка шин Во многих европейских странах запрещено законом выбрасывать изношенные шины. Что же с ними делать, если количество использованной автомобильной обуви только в Великобритании ежегодно составляет около 55 миллионов? В Евросоюзе было решено отправлять старые шины на переработку (ежегодно около 480 тысяч тонн использованных шин обретает новую жизнь). Однако не во всем мире поступают подобным же образом. Например, в Кувейте старые шины хранятся недалеко от города Сулайбия. На эту свалку долгое время свозили автомобильные покрышки из соседних стран, и ямы для мусора быстро заполнились. Сегодня на этой свалке более 7 миллионов шин.

4 Свалка техномусора В последнее время мало кто обращается в сервисный центр при поломке мобильного телефона или ноутбука — зачастую проще (а иногда и дешевле) купить новый. По этой причине в мире производится около 50 миллионов тонн эклектронного мусора в год. Его переработка стоит больших денег, и поэтому некоторые государства отправляют техномусор в развивающиеся страны. Значительная часть отработанной электронники попадает в Китай. По данным ООН, около 70% электронного мусора оказывается на самой большой в мире свалке техномусора, которая находится в городе Гуйю в провинции Гуандун. Многие работающие на свалке люди перебирают опасные отходы руками. Их главная задача состоит в том, чтобы найти как можно больше драгоценных металлов, которые были использованы для изготовления разной электронной техники. Чтобы отделить ценный металл, пластмассовые корпуса электроприборов обжигают. Ежедневно на этой свалке горят около сотни ядовитых костров, из-за чего многие люди, работающие в этом месте, страдают от легочных заболеваний. Кроме того, после очистки цветных металлов кислотой токсичное вещество попадает в протекающую рядом реку Лианжань. По данным Greenpeace, в ней настолько много кислоты, что она разъедает небольшую монету всего за два часа.

5 "Кладбище" кораблей На полуострове Рас-Нуадибу находится город Нуадибу, второй по величине в Мавритании. Раньше он процветал за счет рыболовного промысла, но сегодня у его береговой линии расположилась одна из самых больших в мире свалок кораблей. Она была образована на месте грузового порта, построенного в 1960-х годах. Однако через 20 лет этот бизнес пришел в упадок, и государство занялось добычей железной руды. Корабли, в свою очередь, были брошены в порту. На протяжении последних 30 лет сюда также свозились корабли из Африки и Европы. Сегодня здесь ржавеет более 300 кораблей. Однако недавно Евросоюз заявил о намерении финансировать программу по расчистке залива от ржавых кораблей и их переработке.