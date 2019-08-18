Самые удивительные достопримечательности Афин

Национальный сад
Королевский сад был заказан королевой Амалией в 1838 году и использовался для размещения самых разных растений и животных.
Анафиотика
Самая удивительная прогулка в Афинах, красивые старые домики, разноцветные сады, милые маленькие традиционные отремонтированные кафе. Это действительно похоже на путешествие во времени.
Дионисиу Ареопагиту
Помимо того, что Dionysiou Aeropagitou соединяет древний рынок с Акрополем, проходя через квартал Макригианни, полный усадебных домов, прогулка по этой улице наполнит вас самой позитивной атмосферой Афин. Уличные артисты и немного мороженого весной делают эту прогулку еще лучше.
Лофос Стрефи
Холм Стрефи — верхний край района Экзархия. Он покрыт деревьями и там есть футбольная и баскетбольная площадка. С вершины холма открывается панорамный вид на близлежащие районы.
Панафинейский стадион
Больше всего местные жители любят посещать мероприятия и концерты осенью, весной и летом. Не пропустите один из самых удивительных видов на Акрополь и Храм Зевса прямо рядом со стадионом на близлежащей трамвайной остановке.
Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Вы увидите резиденцию, мастерскую и галерею известного местного художника Никоса Хаджикириакоса-Гика.
Ζάχαρη κι αλάτι (сахар и соль) Бистро-бар
Он расположен в одном из самых оживленных районов Афин, Экзархия, в отреставрированном неоклассическом доме, чей двор превратился в стеклянный атриум, который поистине является великолепным местом для кофе, еды или напитков.
Протогенная улица
На этой маленькой улице в самом сердце Афин вы можете насладиться кофе, выпить пива, пообедать, сделать прическу, купить винтажную одежду и мебель, найти свой новый крутой скейтборд или приобрести модную дизайнерскую одежду.
Пещера Давелис
Если вы устали от городской суеты, посетите пещеру. Во время движения по склонам Пентели, вид потрясающий.
Vryssaki
Vryssaki состоит из разных комнат и этажей, каждый из которых играет свою роль. Главный двор окружен залами галереи, а на крыше работает кафе. Существует также небольшая библиотека и комната для мероприятий.