Самые удивительные достопримечательности Афин

1 Национальный сад Королевский сад был заказан королевой Амалией в 1838 году и использовался для размещения самых разных растений и животных.

2 Анафиотика Самая удивительная прогулка в Афинах, красивые старые домики, разноцветные сады, милые маленькие традиционные отремонтированные кафе. Это действительно похоже на путешествие во времени.

3 Дионисиу Ареопагиту Помимо того, что Dionysiou Aeropagitou соединяет древний рынок с Акрополем, проходя через квартал Макригианни, полный усадебных домов, прогулка по этой улице наполнит вас самой позитивной атмосферой Афин. Уличные артисты и немного мороженого весной делают эту прогулку еще лучше.

4 Лофос Стрефи Холм Стрефи — верхний край района Экзархия. Он покрыт деревьями и там есть футбольная и баскетбольная площадка. С вершины холма открывается панорамный вид на близлежащие районы.

5 Панафинейский стадион Больше всего местные жители любят посещать мероприятия и концерты осенью, весной и летом. Не пропустите один из самых удивительных видов на Акрополь и Храм Зевса прямо рядом со стадионом на близлежащей трамвайной остановке.

6 Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα Вы увидите резиденцию, мастерскую и галерею известного местного художника Никоса Хаджикириакоса-Гика.

7 Ζάχαρη κι αλάτι (сахар и соль) Бистро-бар Он расположен в одном из самых оживленных районов Афин, Экзархия, в отреставрированном неоклассическом доме, чей двор превратился в стеклянный атриум, который поистине является великолепным местом для кофе, еды или напитков.

8 Протогенная улица На этой маленькой улице в самом сердце Афин вы можете насладиться кофе, выпить пива, пообедать, сделать прическу, купить винтажную одежду и мебель, найти свой новый крутой скейтборд или приобрести модную дизайнерскую одежду.

9 Пещера Давелис Если вы устали от городской суеты, посетите пещеру. Во время движения по склонам Пентели, вид потрясающий.