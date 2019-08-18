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Самые удивительные достопримечательности Афин

Смотрите фото (12)
Самые удивительные достопримечательности Афин
02:31 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Если вы планируете поездку в Афины, забудьте о популярных достопримечательностях. Вот 10 мест столицы Греции, от самих жителей города, которые нужно посетить.

  • 1

    Национальный сад

    Королевский сад был заказан королевой Амалией в 1838 году и использовался для размещения самых разных растений и животных.

  • 2

    Анафиотика

    Самая удивительная прогулка в Афинах, красивые старые домики, разноцветные сады, милые маленькие традиционные отремонтированные кафе. Это действительно похоже на путешествие во времени.

  • 3

    Дионисиу Ареопагиту

    Помимо того, что Dionysiou Aeropagitou соединяет древний рынок с Акрополем, проходя через квартал Макригианни, полный усадебных домов, прогулка по этой улице наполнит вас самой позитивной атмосферой Афин. Уличные артисты и немного мороженого весной делают эту прогулку еще лучше.

  • 4

    Лофос Стрефи

    Холм Стрефи — верхний край района Экзархия. Он покрыт деревьями и там есть футбольная и баскетбольная площадка. С вершины холма открывается панорамный вид на близлежащие районы.

  • 5

    Панафинейский стадион

    Больше всего местные жители любят посещать мероприятия и концерты осенью, весной и летом. Не пропустите один из самых удивительных видов на Акрополь и Храм Зевса прямо рядом со стадионом на близлежащей трамвайной остановке.

  • 6

    Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

    Вы увидите резиденцию, мастерскую и галерею известного местного художника Никоса Хаджикириакоса-Гика.

  • 7

    Ζάχαρη κι αλάτι (сахар и соль) Бистро-бар

    Он расположен в одном из самых оживленных районов Афин, Экзархия, в отреставрированном неоклассическом доме, чей двор превратился в стеклянный атриум, который поистине является великолепным местом для кофе, еды или напитков.

  • 8

    Протогенная улица

    На этой маленькой улице в самом сердце Афин вы можете насладиться кофе, выпить пива, пообедать, сделать прическу, купить винтажную одежду и мебель, найти свой новый крутой скейтборд или приобрести модную дизайнерскую одежду.

  • 9

    Пещера Давелис

    Если вы устали от городской суеты, посетите пещеру. Во время движения по склонам Пентели, вид потрясающий.

  • 10

    Vryssaki

    Vryssaki состоит из разных комнат и этажей, каждый из которых играет свою роль. Главный двор окружен залами галереи, а на крыше работает кафе. Существует также небольшая библиотека и комната для мероприятий.

Самые странные музеи города свободы, любви и тюльпанов

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Греция, Туризм, Афины, Достопримечательности.
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