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Киото был назван лучшим городом мира

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Киото был назван лучшим городом мира
09:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Киото - имперская столица Японии вот уже более 1000 лет. В городе множество храмов, парков и рынков, которые привлекают туристов со всего света.

  • 1

    1. В Киото находится множество невероятных храмов, например Бедо-ин - буддийский храм, попавший в Список объектов Всемирного наследия ЮНеСКО.

  • 2

    2. Один из самых восхитительных храмов - Кинкаку-дзи (Золотой павильон) 14-го века с блестящим золотым фасадом, отражающимся в озере, на котором стоит храм.

  • 3

    3. Путешественники обожают тысячи ярко-красных торий (храмовых ворот), которые тянутся почти на 4 км вверх по горе к главному храму Фусими Инари. Инари считается покровителем бизнеса, так что все эти ворота были возведены на средства какого-нибудь японского предприятия.

  • 4

     

    4. Рынок Нисики, также известный как "кухня Киото", - это 400-летний рынок, растянувшийся на пять кварталов. Здесь вы найдете более ста магазинов и ресторанов. Это настоящий кладезь редких деликатесов и необычных продуктов.

  • 5

    5. Например, здесь можно найти осьминогов, фаршированных перепелиными яйцами. Во многих магазинах предлагают бесплатную дегустацию, так что приходите голодными.

  • 6

    6. Япония знаменита своей сакурой, и в Киото полно этих замечательных деревьев.

  • 7

    7. Весенние фестивали Ханами в парке Маруяма особенно восхитительны.

  • 8

    8. Хотя осень в Киото не менее потрясающая.

  • 9

    9. Чтобы полюбоваться осенней листвой во всей ее красе, отправляйтесь вниз по реке Ои в район Арасияма.

  • 10

    10. Храм Киемидзу-дэра - отличное место, чтобы насладиться видами на город.

  • 11

    11. А сфотографировать гору Фудзияма можно во время поездки на поезде "Синкансэн" (поезд-пуля). Кстати, он разгоняется до 321 км/ч.

  • 12

    12. Также в Киото много потрясающих природных мест, например бамбуковая роща Арасияма неземной красоты. Она знаменита не только своими плотными бамбуковыми зарослями, но и скрипучими звуками, которые здесь раздаются.

  • 13

    13. А еще здесь живут целые колонии обезьян, некоторые из которых тусуются в обезьяньем парке Иватаяма.

  • 14

    14. Но особенным Киото делает то, что это большой город с атмосферой маленькой деревушки.

  • 15

    15. Здесь не так сильно чувствуется напряжение между старым и новым.

  • 16

    16. Киото сохранил свои традиции и архитектуру. Например, на прекрасно восстановленной улице Нинензака, которая спускается к храму Киемидзу-дэра. ее основали еще в древнюю имперскую эпоху.

  • 17

    17. Но Киото - это еще и современный город. В центральном торговом квартале Сидзе-Дори вы найдете практически все то же самое, что и в Токио.

  • 18

    18. Встретить гейш - обычное дело на улицах Киото.

  • 19

     19. Нет, серьезно, они везде.

  • 20

    20. Особенно в Гионе - одном из немногих оставшихся в Японии районов с гейшами. Извилистые улочки со старинными деревянными зданиями напоминают о старом Киото и буквально пестрят традиционными чайными домами и эксклюзивными ресторанчиками.

  • 21

    21. Каждое блюдо в Киото - это произведение искусства. А Кио-рери ("киотская кухня") - это вообще целая культура приема пищи, включающая в себя маленькие порции еды, выложенные на красивые сезонные тарелочки.

  • 22

    22. Одно из лучших мест, где можно отведать местных блюд, - это район Сиракава, который проходит вдоль одноименного канала недалеко от Гиона. Здесь очень много ресторанов и баров. 

  • 23

    23. В Киото практически нет улиц, на которых не на что было бы посмотреть.

Удивительное путешествие по Мегхалаю

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Япония, Путешествие, Киото, Храмы, Имперская столица, Лучшей город мира.
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