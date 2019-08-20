Киото был назван лучшим городом мира

1 1. В Киото находится множество невероятных храмов, например Бедо-ин - буддийский храм, попавший в Список объектов Всемирного наследия ЮНеСКО.

2 2. Один из самых восхитительных храмов - Кинкаку-дзи (Золотой павильон) 14-го века с блестящим золотым фасадом, отражающимся в озере, на котором стоит храм.

3 3. Путешественники обожают тысячи ярко-красных торий (храмовых ворот), которые тянутся почти на 4 км вверх по горе к главному храму Фусими Инари. Инари считается покровителем бизнеса, так что все эти ворота были возведены на средства какого-нибудь японского предприятия.

4 4. Рынок Нисики, также известный как "кухня Киото", - это 400-летний рынок, растянувшийся на пять кварталов. Здесь вы найдете более ста магазинов и ресторанов. Это настоящий кладезь редких деликатесов и необычных продуктов.

5 5. Например, здесь можно найти осьминогов, фаршированных перепелиными яйцами. Во многих магазинах предлагают бесплатную дегустацию, так что приходите голодными.

6 6. Япония знаменита своей сакурой, и в Киото полно этих замечательных деревьев.

7 7. Весенние фестивали Ханами в парке Маруяма особенно восхитительны.

8 8. Хотя осень в Киото не менее потрясающая.

9 9. Чтобы полюбоваться осенней листвой во всей ее красе, отправляйтесь вниз по реке Ои в район Арасияма.

10 10. Храм Киемидзу-дэра - отличное место, чтобы насладиться видами на город.

11 11. А сфотографировать гору Фудзияма можно во время поездки на поезде "Синкансэн" (поезд-пуля). Кстати, он разгоняется до 321 км/ч.

12 12. Также в Киото много потрясающих природных мест, например бамбуковая роща Арасияма неземной красоты. Она знаменита не только своими плотными бамбуковыми зарослями, но и скрипучими звуками, которые здесь раздаются.

13 13. А еще здесь живут целые колонии обезьян, некоторые из которых тусуются в обезьяньем парке Иватаяма.

14 14. Но особенным Киото делает то, что это большой город с атмосферой маленькой деревушки.

15 15. Здесь не так сильно чувствуется напряжение между старым и новым.

16 16. Киото сохранил свои традиции и архитектуру. Например, на прекрасно восстановленной улице Нинензака, которая спускается к храму Киемидзу-дэра. ее основали еще в древнюю имперскую эпоху.

17 17. Но Киото - это еще и современный город. В центральном торговом квартале Сидзе-Дори вы найдете практически все то же самое, что и в Токио.

18 18. Встретить гейш - обычное дело на улицах Киото.

19 19. Нет, серьезно, они везде.

20 20. Особенно в Гионе - одном из немногих оставшихся в Японии районов с гейшами. Извилистые улочки со старинными деревянными зданиями напоминают о старом Киото и буквально пестрят традиционными чайными домами и эксклюзивными ресторанчиками.

21 21. Каждое блюдо в Киото - это произведение искусства. А Кио-рери ("киотская кухня") - это вообще целая культура приема пищи, включающая в себя маленькие порции еды, выложенные на красивые сезонные тарелочки.

22 22. Одно из лучших мест, где можно отведать местных блюд, - это район Сиракава, который проходит вдоль одноименного канала недалеко от Гиона. Здесь очень много ресторанов и баров.