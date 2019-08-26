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Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире

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Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
19:12 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Новости путешествия:Сахара - крупнейшая на Земле пустыня, расположена в Северной Африке.

  • 1

    Пустыня Сахара вытянута примерно на 4 800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн кв. км. Это около 30 % площади Африки, немногим больше площади Бразилии.

  • 2

    В сумерках пустыня тоже прекрасна, но вся ее суть проявляется конечно же днем, когда от обилия волн, больших и маленьких начинает рябить в глазах!

  • 3

    Такие тени только на рассвете и закате, днем они короче - солнце в зените:

  • 4

    Невидимый скульптор - ветер неустанно ведет реставрационные работы по совершенствованию поверхности песка. Все должно быть идеально правильной формы.

  • 5

    Название Сахара в переводе с арабского означает "пустыня".

  • 6

    С запада Сахара омывается Атлантическим океаном, с севера ограничена Атласскими горами и Средиземным морем, а с востока - Красным морем.

  • 7

    Сахара частично захватывает территорию более десяти государств. Обширные пространства Сахары не заселены, оседлый образ жизни ограничен районами оазисов.

  • 8

    Несколько рек, зарождаясь за границами Сахары, пополняют поверхностные и подземные воды пустыни.

  • 9

    Река Нил является единственной рекой с постоянным транзитивным водотоком. ее основные притоки - Голубой и Белый Нил - сливаются на юго-востоке Сахары и по восточной окраине пустыни река несет свои воды к Средиземному морю.

  • 10

    Песчаные дюны Сахары хранят значительные запасы дождевой воды, которая просачивается и выходит источниками на пустынных склонах. Также, под песками Сахары располагаются крупные бассейны подземных вод, включая артезианские.

  • 11

    С климатической точки зрения Сахара превратилась в пустыню примерно 5 млн лет назад.

  • 12

    Среднемесячная зимняя температура северной части пустыни составляет 13 по Цельсию, средняя месячная температура воздуха в июле достигает 37,2 градуса (Адрар), а среднесуточные температуры могут достигать 40 градусов и более.

  • 13

    Максимальная зафиксированная температура - 57,8 градуса (Эль-Азизия, Ливия); поверхность земли может прогреваться до 70-80 градусов по Цельсию.

  • 14

    Сахарская растительность скудна, состоит из небольших сообществ трав, кустарников и деревьев, произрастающих в оазисах. Вообще, флора Сахары особенно хорошо приспособлена к нерегулярности осадков.

  • 15

    Из-за жары, большинство животных в пустыне Сахара ведут ночной образ жизни. Но жизнь здесь есть: общее число животных видов составляет около 4 тысяч.

  • 16

    Это не компьютерная графика, это просто песок!

  • 17

    Несмотря на то, что территория Сахары сравнима с территорией США, плотность населения (включая долину Нила) оценивается всего 0,4 человека на кв. км (всего 2,5 млн человек).

  • 18

    Огромные пространства не заселены, разрозненные поселения формируются лишь у надежных источников воды и островков растительности, способных кормить скот.

  • 19

    В доисторические времена Сахара была населена гораздо плотнее. Каменные артефакты, окаменелости и наскальная живопись, которые широко распространены в регионах, ныне слишком сухих для поддержания жизни, свидетельствуют о присутствии как человека, так и диких животных, включая антилоп, буйволов, жирафов, слонов, носорогов.

  • 20

    Костяные гарпуны, места концентрации ракушек и останки рыб, крокодилов и гиппопотамов говорят о существовании доисторических поселений на берегах древних озер.

  • 21

    После появления домашнего скота на территории Сахары почти 7 тыс. лет назад в некоторых группах кочевое скотоводство стало доминировать над охотой и рыбалкой.

  • 22

    В Средние века по территории Сахары проходили караванные пути, соединявшие государственные образования побережья Атлантического океана и торговые города Северной Африки.

  • 23

    Товары перевозились с помощью караванов верблюдов-дромадеров. Средний размер каравана был порядка 1000 верблюдов, а иногда достигал и 12 тысяч.

  • 24

    Согласно результатам последних исследований, 6 тысяч лет назад в Сахаре росли деревья и было много озер.

Невероятные места на планете, о которых вы не слышали до Instagram

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Факты, Африка, Северная Африка, Пустыня Сахара.
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