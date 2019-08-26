Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире

1 Пустыня Сахара вытянута примерно на 4 800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн кв. км. Это около 30 % площади Африки, немногим больше площади Бразилии.

2 В сумерках пустыня тоже прекрасна, но вся ее суть проявляется конечно же днем, когда от обилия волн, больших и маленьких начинает рябить в глазах!

3 Такие тени только на рассвете и закате, днем они короче - солнце в зените:

4 Невидимый скульптор - ветер неустанно ведет реставрационные работы по совершенствованию поверхности песка. Все должно быть идеально правильной формы.

5 Название Сахара в переводе с арабского означает "пустыня".

6 С запада Сахара омывается Атлантическим океаном, с севера ограничена Атласскими горами и Средиземным морем, а с востока - Красным морем.

7 Сахара частично захватывает территорию более десяти государств. Обширные пространства Сахары не заселены, оседлый образ жизни ограничен районами оазисов.

8 Несколько рек, зарождаясь за границами Сахары, пополняют поверхностные и подземные воды пустыни.

9 Река Нил является единственной рекой с постоянным транзитивным водотоком. ее основные притоки - Голубой и Белый Нил - сливаются на юго-востоке Сахары и по восточной окраине пустыни река несет свои воды к Средиземному морю.

10 Песчаные дюны Сахары хранят значительные запасы дождевой воды, которая просачивается и выходит источниками на пустынных склонах. Также, под песками Сахары располагаются крупные бассейны подземных вод, включая артезианские.

11 С климатической точки зрения Сахара превратилась в пустыню примерно 5 млн лет назад.

12 Среднемесячная зимняя температура северной части пустыни составляет 13 по Цельсию, средняя месячная температура воздуха в июле достигает 37,2 градуса (Адрар), а среднесуточные температуры могут достигать 40 градусов и более.

13 Максимальная зафиксированная температура - 57,8 градуса (Эль-Азизия, Ливия); поверхность земли может прогреваться до 70-80 градусов по Цельсию.

14 Сахарская растительность скудна, состоит из небольших сообществ трав, кустарников и деревьев, произрастающих в оазисах. Вообще, флора Сахары особенно хорошо приспособлена к нерегулярности осадков.

15 Из-за жары, большинство животных в пустыне Сахара ведут ночной образ жизни. Но жизнь здесь есть: общее число животных видов составляет около 4 тысяч.

16 Это не компьютерная графика, это просто песок!

17 Несмотря на то, что территория Сахары сравнима с территорией США, плотность населения (включая долину Нила) оценивается всего 0,4 человека на кв. км (всего 2,5 млн человек).

18 Огромные пространства не заселены, разрозненные поселения формируются лишь у надежных источников воды и островков растительности, способных кормить скот.

19 В доисторические времена Сахара была населена гораздо плотнее. Каменные артефакты, окаменелости и наскальная живопись, которые широко распространены в регионах, ныне слишком сухих для поддержания жизни, свидетельствуют о присутствии как человека, так и диких животных, включая антилоп, буйволов, жирафов, слонов, носорогов.

20 Костяные гарпуны, места концентрации ракушек и останки рыб, крокодилов и гиппопотамов говорят о существовании доисторических поселений на берегах древних озер.

21 После появления домашнего скота на территории Сахары почти 7 тыс. лет назад в некоторых группах кочевое скотоводство стало доминировать над охотой и рыбалкой.

22 В Средние века по территории Сахары проходили караванные пути, соединявшие государственные образования побережья Атлантического океана и торговые города Северной Африки.

23 Товары перевозились с помощью караванов верблюдов-дромадеров. Средний размер каравана был порядка 1000 верблюдов, а иногда достигал и 12 тысяч.