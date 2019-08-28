Скачать
Среда, 28.08.2019
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук
Коломойский назвал фаворита на место премьера
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Остров Тетиароа во Французской Полинезии: экзотические частные владения Марлона Брандо

Смотрите фото (14)
Остров Тетиароа во Французской Полинезии: экзотические частные владения Марлона Брандо
11:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:В 1967 году актер приобрел Тетиароа - атолл неподалеку от Таити, состоящий из 12 мелких полинезийских островов, лежащих в потрясающе красивой безмятежной лагуне.

  • 1

    В 1960 году во время съемок фильма "Мятеж на "Баунти"" Марлон Брандо наткнулся на остров Тетиароа во Французской Полинезии. Сраженный наповал красотой местной природы, полинезийским образом жизни и своей коллегой по съемкам Таритой Териипия, которая стала его третьей и последней женой, Брандо решил купить этот кусочек рая.

  • 2

    Переименовав остров в "Брандо", актер провел следующие 50 лет своей жизни, трепетно ухаживая за его природой.

  • 3

    Но этот кусочек рая был доступен не только для актера и его "свиты" - на нем также могли работать экологи и археологи.

  • 4

    Брандо очень хотел сохранить естественную красоту Тетиароа, его биологическое разнообразие и культурное богатство.

  • 5

    Он пытался найти способ сделать остров центром исследований и образования, а также моделью разумного устойчивого развития.

  • 6

    Он был уверен, что этот небольшой атолл может принести благо для всей планеты.

  • 7

    "Я всегда успокаиваюсь, когда представляю, как сижу ночью на своем острове в Южном море. Если бы смог, я бы навсегда сохранил первозданную природу Тетиароа, как место, напоминающее таитянам, кто они и кем были несколько столетий назад", - говорил Марлон Брандо.

  • 8

    Несмотря на то что актер построил 12 хижин с пальмовыми крышами вдоль побережья одного из островов - Моту Онетахи, это было очень далеко от того, что он задумывал.

  • 9

    Сейчас, когда с момента смерти актера прошло более 10 лет, остров Брандо перешел в руки таитянского застройщика. В июле 2014 года остров вновь открылся как один из лучших экологически чистых курортов в мире.

  • 10

    Вдоль побережья острова Моту Онетахи стоят 35 частных вилл, два ресторана высокой кухни, два бара, роскошный спа и фруктовый сад. Остров Брандо - это поистине самодостаточная роскошная среда, в которой поддерживаются жизненные принципы актера Брандо.

  • 11

    Вместо того чтобы строить виллы на воде, как это делают на других островных курортах Полинезии, застройщики решили возвести виллы подальше от пляжа, чтобы не мешать морским черепахам в их естественной среде обитания.

  • 12

    А чтобы защитить риф и его обитателей, добраться до острова можно только на частном самолете курорта.

  • 13

    Как сюда добраться: авиалинии всего мира совершают перелеты в международный аэропорт Папеэте, Таити. А уже оттуда частный самолет отеля доставит вас прямо до Тетиароа. Перелет длится 20 минут.

    Сколько стоит:

    Цены на виллы с одной спальней на острове Брандо начинаются от 2400 евро за ночь. Максимальная стоимость за виллу - 7200 евро (три спальни). Все цены включают в себя еду и напитки, а также ежедневные спа-процедуры и различные виды досуга.

Самые удивительные достопримечательности Афин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Марлон Брандо, Французская Полинезия, Остров Тетиароа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
04 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
05 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь