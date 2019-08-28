Остров Тетиароа во Французской Полинезии: экзотические частные владения Марлона Брандо

1 В 1960 году во время съемок фильма "Мятеж на "Баунти"" Марлон Брандо наткнулся на остров Тетиароа во Французской Полинезии. Сраженный наповал красотой местной природы, полинезийским образом жизни и своей коллегой по съемкам Таритой Териипия, которая стала его третьей и последней женой, Брандо решил купить этот кусочек рая.

2 Переименовав остров в "Брандо", актер провел следующие 50 лет своей жизни, трепетно ухаживая за его природой.

3 Но этот кусочек рая был доступен не только для актера и его "свиты" - на нем также могли работать экологи и археологи.

4 Брандо очень хотел сохранить естественную красоту Тетиароа, его биологическое разнообразие и культурное богатство.

5 Он пытался найти способ сделать остров центром исследований и образования, а также моделью разумного устойчивого развития.

6 Он был уверен, что этот небольшой атолл может принести благо для всей планеты.

7 "Я всегда успокаиваюсь, когда представляю, как сижу ночью на своем острове в Южном море. Если бы смог, я бы навсегда сохранил первозданную природу Тетиароа, как место, напоминающее таитянам, кто они и кем были несколько столетий назад", - говорил Марлон Брандо.

8 Несмотря на то что актер построил 12 хижин с пальмовыми крышами вдоль побережья одного из островов - Моту Онетахи, это было очень далеко от того, что он задумывал.

9 Сейчас, когда с момента смерти актера прошло более 10 лет, остров Брандо перешел в руки таитянского застройщика. В июле 2014 года остров вновь открылся как один из лучших экологически чистых курортов в мире.

10 Вдоль побережья острова Моту Онетахи стоят 35 частных вилл, два ресторана высокой кухни, два бара, роскошный спа и фруктовый сад. Остров Брандо - это поистине самодостаточная роскошная среда, в которой поддерживаются жизненные принципы актера Брандо.

11 Вместо того чтобы строить виллы на воде, как это делают на других островных курортах Полинезии, застройщики решили возвести виллы подальше от пляжа, чтобы не мешать морским черепахам в их естественной среде обитания.

12 А чтобы защитить риф и его обитателей, добраться до острова можно только на частном самолете курорта.