Закрытая Северная Корея: редкие снимки лондонского фотографа

1 В Пхеньяне повсюду военные, олицетворяющие власть.

2 Разница между Северной Кореей (слева) и Китаем ошеломляет.

3 Особенно разница заметна ночью.

4 Во время поездки в Северную Корею вам придется заполнить несколько таких бланков.

5 Первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда запрещено.

6 Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение.

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10 Корейские солдаты.

11 Прибытие в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что эти одетые с изысканностью путешественники оказались там неслучайно: в тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал.

12 Группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников - даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром.

13 Брутальная архитектура столицы Северной Кореи.

14 Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна.

15 В лифте отеля нет кнопки с 5-м этажом. До него можно добраться только по лестнице.

16 Любое общение туристов с местными всячески пресекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы.

17 Площадь имени Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно.

18 Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить, можно лишь получить.

19 Делать фотографии памятников можно только в полный рост.

20 Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине.

21 Сувениры.

22 В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы - как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП.

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24 Корейские рабочие.

25 Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это.

26 Социалистические фрески.