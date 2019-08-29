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Закрытая Северная Корея: редкие снимки лондонского фотографа

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Закрытая Северная Корея: редкие снимки лондонского фотографа
10:59 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывезти редчайшие кадры из Северной Кореи.

  • 1

    В Пхеньяне повсюду военные, олицетворяющие власть.

  • 2

    Разница между Северной Кореей (слева) и Китаем ошеломляет.

  • 3

    Особенно разница заметна ночью.

  • 4

    Во время поездки в Северную Корею вам придется заполнить несколько таких бланков.

  • 5

    Первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда запрещено.

  • 6

    Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение.

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

    Корейские солдаты.

  • 11

    Прибытие в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что эти одетые с изысканностью путешественники оказались там неслучайно: в тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал.

  • 12

    Группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников - даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром.

  • 13

    Брутальная архитектура столицы Северной Кореи.

  • 14

    Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна.

  • 15

    В лифте отеля нет кнопки с 5-м этажом. До него можно добраться только по лестнице.

  • 16

    Любое общение туристов с местными всячески пресекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы.

  • 17

    Площадь имени Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно.

  • 18

    Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить, можно лишь получить.

  • 19

    Делать фотографии памятников можно только в полный рост.

  • 20

    Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине.

  • 21

    Сувениры.

  • 22

    В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы - как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП.

  • 23

  • 24

    Корейские рабочие.

  • 25

    Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это.

  • 26

    Социалистические фрески.

  • 27

    Люди едут на работу.

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Северная Корея, Страны, Запрещенные фото.
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