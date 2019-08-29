Закрытая Северная Корея: редкие снимки лондонского фотографа

В Пхеньяне повсюду военные, олицетворяющие власть.
Разница между Северной Кореей (слева) и Китаем ошеломляет.
Особенно разница заметна ночью.
Во время поездки в Северную Корею вам придется заполнить несколько таких бланков.
Первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда запрещено.
Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение.
Корейские солдаты.
Прибытие в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что эти одетые с изысканностью путешественники оказались там неслучайно: в тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал.
Группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников - даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром.
Брутальная архитектура столицы Северной Кореи.
Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна.
В лифте отеля нет кнопки с 5-м этажом. До него можно добраться только по лестнице.
Любое общение туристов с местными всячески пресекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы.
Площадь имени Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно.
Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить, можно лишь получить.
Делать фотографии памятников можно только в полный рост.
Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине.
Сувениры.
В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы - как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП.
Корейские рабочие.
Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это.
Социалистические фрески.
Люди едут на работу.