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Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

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Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
11:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Советы от работников аэропорта помогут вам лучше перенести следующий полет.

  • 1

    Можно не платить за использование багажной тележки, если отыскать у входа в терминал кем-то оставленную пустую тележку. Если вернете ее потом на место, еще и копеечку получите.

  • 2

    Вытащите батарейки из электрических зубных щеток и других приборов перед тем, как упаковать их. Вибрирующие чемоданы не раз становились причиной аварийной посадки самолета из-за опасений по поводу безопасности.

  • 3

    Если вы что-то потеряли, проверьте все без исключения бюро находок. В службе безопасности, в полиции аэропорта и у каждой авиакомпании - своя.

  • 4

    Все, что лежит в бюро находок более 90 дней, потом раздается. Так что если вам что-то сильно понадобилось, например какой-то определенный зарядник для телефона, просто попросите. Наверняка там найдется хотя бы один такой невостребованный в течение 90 дней, и вам его просто отдадут.

  • 5

    Вместо того чтобы выкладывать мелкие предметы и ювелирные украшения в отдельный поддон во время их просвечивания, лучше положите их в карман пиджака или куртки или в отдельный пакет. Это освободит место на ленте конвейера и ускорит процесс прохождения проверки на безопасность.

  • 6

    Чтобы не платить втридорога за бутылку воды, возьмите с собой пустую бутылку и наполните ее, когда пройдете службу безопасности.

  • 7

    Некоторые службы безопасности, например в США, разрешают брать с собой бутылки с напитками, если этот напиток заморожен до твердого состояния и формально не является жидкостью.

  • 8

    Просите у стюардессы полную банку (упаковку) того напитка, который вы заказали. Скорее всего, вам ее дадут.

  • 9

    Дарите бортпроводникам шоколад. Стюардессы привозят друг другу конфеты, когда летают не по работе. Они могут принять вас за коллегу и лучше обслуживать на борту. В любом случае им будет приятно.

  • 10

    Если полет отменен или на него забронировали больше билетов, чем есть мест, позвоните на горячую линию авиакомпании вместо того, чтобы становиться в ужасно длинную очередь. Представитель клиентской службы может сделать то же самое, что и сотрудник в терминале. Можно одновременно встать в очередь и позвонить, чтобы ускорить процесс решения проблемы.

  • 11

    Захватите с собой удлинитель. У вас будут дополнительные розетки, и с вами точно кто-нибудь захочет познакомиться.

  • 12

    Это может и не сработать, но стоит попробовать: переведите часы вашего компьютера немного назад, чтобы продлить срок действия бесплатного Wi-Fi.

  • 13

    Включите номер вашего рейса в бронь автомобиля, чтобы представитель компании по аренде автомобилей был в курсе, не задержали ли ваш рейс и когда вас ждать.

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