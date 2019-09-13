Скачать
Пятница, 13.09.2019
Лайчак: Словакия готова помогать Украине
Лайчак: Словакия готова помогать Украине
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Аргентинский баскетболист побил рекорд чемпионатов мира (Видео)
Аргентинский баскетболист побил рекорд чемпионатов мира (Видео)
Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме
Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме

Большое путешествие по Европе в 1970-х на поезде: архивные фото

Смотрите фото (28)
Большое путешествие по Европе в 1970-х на поезде: архивные фото
18:18 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Взгляните на этот пост о том, как путешествовали люди в 70-е годы.

  • 1

    На заре 70-х цена билета из Лондона в Италию была всего 24 доллара. Пока поезд монотонно постукивал колесами, успокаивающе покачиваясь, а за окном мелькали постоянно меняющиеся пейзажи, двое незнакомцев в одном купе могли начать разговор за ломтиками болонской ветчины. И этот разговор мог продлиться несколько сотен километров. Так зародился новый вид путешественников…

  • 2

    В июле 1970 года журнал LIFE отправил счастливчика фотографа Карло Баваньоли путешествовать по Европе на поезде.

  • 3

    Его история была посвящена всем путешественникам-бюджетникам - новой волне свободных духом выпускников американских колледжей, которые хотят глотнуть свободы, прежде чем надевать на себя ярмо работника капитализма.

     

    Они путешествовали большими группами, знакомились, спали на вокзалах и играли на гитарах в ожидании следующего поезда.

  • 4

    Замок Нойшванштайн в Германии. Могучий шедевр архитектуры на вершине скалы.

  • 5

    Конечно, вариант путешествия первым классом тоже всегда имелся…

  • 6

    Вид из окна поезда Mediolanum, который проносился от Милана до Мюнхена менее чем за 6 часов.

  • 7

    Платформа португальского вокзала.

  • 8

    А гуси здесь тихие…

  • 9

    Три американских студента спят во время поездки Осло - Берген, Норвегия.

  • 10

    Ну почему стандартные вагоны поездов сейчас не такие шикарные, как в то время?

  • 11

    Испанский поезд проносится мимо рыбацкой деревушки по пути в тогда еще не испорченную массовым туризмом Коста-Браву.

  • 12

  • 13

    Новые скидки по Eurailpass на билеты второго класса дали 26 выпускникам колледжей возможность проехать по Европе, в том числе через Францию, Германию, Италию, Швейцарию, а также новую обязательную остановку в маршруте - Амстердам!

  • 14

  • 15

    Поезд проходит по мосту над рекой Дуэро.

  • 16

    Проверка паспортов на швейцарской границе…

  • 17

    Путешественники наслаждаются пейзажем из семивагонного итальянского поезда Settobello.

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

    Наверное, в стоимость Eurailpass это вряд ли входит, но ведь это просто потрясающе! Парикмахер во французском поезде Mistral.

  • 24

  • 25

  • 26

    Паровоз 1925 года, на котором туристы едут с отдыха в городе Блоне.

  • 27

Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (28)

Все по теме:

Европа, Путешествие, 1970, Архивные фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
02 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
05 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
&quot;Я обещал прислать самолет&quot;: Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Кент - о свободе медиа в Украине
Кент - о свободе медиа в Украине
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь