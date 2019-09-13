Большое путешествие по Европе в 1970-х на поезде: архивные фото

1 На заре 70-х цена билета из Лондона в Италию была всего 24 доллара. Пока поезд монотонно постукивал колесами, успокаивающе покачиваясь, а за окном мелькали постоянно меняющиеся пейзажи, двое незнакомцев в одном купе могли начать разговор за ломтиками болонской ветчины. И этот разговор мог продлиться несколько сотен километров. Так зародился новый вид путешественников…

2 В июле 1970 года журнал LIFE отправил счастливчика фотографа Карло Баваньоли путешествовать по Европе на поезде.

3 Его история была посвящена всем путешественникам-бюджетникам - новой волне свободных духом выпускников американских колледжей, которые хотят глотнуть свободы, прежде чем надевать на себя ярмо работника капитализма. Они путешествовали большими группами, знакомились, спали на вокзалах и играли на гитарах в ожидании следующего поезда.

4 Замок Нойшванштайн в Германии. Могучий шедевр архитектуры на вершине скалы.

5 Конечно, вариант путешествия первым классом тоже всегда имелся…

6 Вид из окна поезда Mediolanum, который проносился от Милана до Мюнхена менее чем за 6 часов.

7 Платформа португальского вокзала.

8 А гуси здесь тихие…

9 Три американских студента спят во время поездки Осло - Берген, Норвегия.

10 Ну почему стандартные вагоны поездов сейчас не такие шикарные, как в то время?

11 Испанский поезд проносится мимо рыбацкой деревушки по пути в тогда еще не испорченную массовым туризмом Коста-Браву.

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13 Новые скидки по Eurailpass на билеты второго класса дали 26 выпускникам колледжей возможность проехать по Европе, в том числе через Францию, Германию, Италию, Швейцарию, а также новую обязательную остановку в маршруте - Амстердам!

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15 Поезд проходит по мосту над рекой Дуэро.

16 Проверка паспортов на швейцарской границе…

17 Путешественники наслаждаются пейзажем из семивагонного итальянского поезда Settobello.

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23 Наверное, в стоимость Eurailpass это вряд ли входит, но ведь это просто потрясающе! Парикмахер во французском поезде Mistral.

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26 Паровоз 1925 года, на котором туристы едут с отдыха в городе Блоне.