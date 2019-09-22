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Невероятные места нашей планеты, в которых можно ощутить всю силу природы (Фото)

Смотрите фото (11)
Невероятные места нашей планеты, в которых можно ощутить всю силу природы (Фото)
02:28 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:На нашей планете полно мест, где человек может почувствовать, что по сравнению с окружающим миром он лишь маленькая песчинка.

  • 1

    Национальный парк Арки, США

    Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет.

  • 2

    Солончак Уюни, Боливия

    В Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж - это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле. В сезон дождей Солончак превращается в огромное зеркало.

  • 3

    Южная Моравия, Чехия

    Это место все чаще называют славянской Тосканой и есть за что. Это одно из самых живописных мест в Центральной Европе. Фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками - здесь есть все.

  • 4

    Пик-Дистрикт, Великобритания

    Пик-Дистрикт - гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками.

  • 5

    Пустыня Намиб, Намибия

    В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты.

  • 6

    Доломиты, Италия

    Доломиты состоят из скалистых групп - известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии - процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет.

  • 7

    Ландманналойгар, Исландия

    Именно здесь находятся знаменитые исландские горячие источники. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли.

  • 8

    Ватнайекюдль, Исландия

    Ватнайекюдль, - самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность - необычные ледяные пещеры.

  • 9

    Остров Скай, Великобритания

    Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр - высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки.

  • 10

    Бещады, Польша

    Бещады - это самые красивые и дикие горы в Польше, которые являются частью "большого лука" Восточных Карпат. В западной части Восточных Бескидов есть гора Тарница - 1346 метров высотой, которая стала излюбленным местом туристов.

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