Невероятные места нашей планеты, в которых можно ощутить всю силу природы (Фото)

1 Национальный парк Арки, США Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет.

2 Солончак Уюни, Боливия В Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж - это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле. В сезон дождей Солончак превращается в огромное зеркало.

3 Южная Моравия, Чехия Это место все чаще называют славянской Тосканой и есть за что. Это одно из самых живописных мест в Центральной Европе. Фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками - здесь есть все.

4 Пик-Дистрикт, Великобритания Пик-Дистрикт - гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками.

5 Пустыня Намиб, Намибия В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты.

6 Доломиты, Италия Доломиты состоят из скалистых групп - известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии - процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет.

7 Ландманналойгар, Исландия Именно здесь находятся знаменитые исландские горячие источники. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли.

8 Ватнайекюдль, Исландия Ватнайекюдль, - самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность - необычные ледяные пещеры.

9 Остров Скай, Великобритания Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр - высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки.