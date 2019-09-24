Запретные места, которые вы не сможете посетить (Фото)

1 РАФ Менвит-Хилл, военная база в Харрогейте, Англия. Этот необычного вида комплекс зданий и шарообразных сооружений обеспечивает связь и разведывательную поддержку Великобритании и США. База такая огромная, что ее называют крупнейшей станцией электронного мониторинга в мире. Предполагается, что каждый спутник (большие круглые шаровидные объекты) - часть системы "Эшелон", засекреченной сети, которая используется для слежки за частными и коммерческими коммуникациями.

2 Богемская роща. Похожая на декорации к культовому триллеру, Богемская роща - это 2,7 тысячи акров сельской местности где-то в районе Монте-Рио, штат Калифорния. Землей владеет частный клуб любителей искусств из Сан-Франциско, известный как Богемский клуб. Каждое лето клуб проводит двухнедельные мероприятия в лесу для самых влиятельных людей на планете. Выглядит все это крайне подозрительно.

3 Секретные архивы Ватикана. Это не просто старинная библиотека, а библиотека Ватикана! Только несколько человек имеют доступ к этим сокровищам. Но не стоит расстраиваться: если вы хотите прочесть какую-то книгу (а все они принадлежат папе римскому), вам отправят ее копию по электронной почте. Очень современно!

4 Пещера Ласко, Франция. Эта пещера находится на юго-западе Франции, и на самом деле это комплекс пещер, знаменитых на весь мир благодаря наскальным рисункам эпохи палеолита, которым более 17,5 тысяч лет. Одно время пещеры были открыты для посетителей, но теперь их пришлось закрыть ради сохранности рисунков.

5 Пайн-Гэп, Австралия. Эта военная база считается австралийским аналогом американской Зоны 51. Она расположена в Центральной Австралии. Ей управляет правительство и ЦРУ. Это единственное место в стране, над которым запрещены полеты авиации. База используется как центр мониторинга. Что именно там мониторят, неизвестно, но, по некоторым данным, из Пайн-Гэп управляют несколькими программами боевых беспилотников.

6 Московское Метро-2. Это секретная подземная транспортная система, которая работает параллельно с обычным метро в Москве. Система построена в эпоху правления Сталина под кодовым названием Д-6. На вопросы о существовании этой системы ФСБ не дает ни подтверждений, ни опровержений. По некоторым данным, здесь есть четыре маршрута на глубине от 50 до 200 метров, напрямую соединяющие Кремль со зданием ФСБ на Лубянке, правительственным аэропортом и подземным комплексом в Раменках.

7 Комната 39 (Бюро 39), Северная Корея. Это секретная организация, чья единственная задача - находить способы получать иностранную валюту для Ким Чен Ына. Она была основана в 1970 году и считалась главным агентом так называемой "придворной экономики". О Комнате 39 известно очень мало, но считается, что у нее есть более 20 счетов в Швейцарии и Китае, которые используются исключительно для отмывания денег и других незаконных операций. Также ходят слухи, что организация вовлечена в торговлю наркотиками и незаконную торговлю оружием. Секретной организации подчиняется более 130 торговых компаний, принадлежащих Ким Чен Ыну. Штаб-квартира находится в здании Рабочей партии в Пхеньяне.

8 Межгорье, Башкирия. Считается, что это место - секретная ядерно-ракетная база. Здесь постоянно расквартировано два батальона, которые отгоняют непрошеных гостей. На базе есть автоматические баллистические ракеты, которые могут быть дистанционно запущены в случае ядерного удара, который определяется датчиками света, давления и сейсмической активности.

9 "Клуб 33" в Диснейленде, Флорида, США. Эта неприметная дверь в самом большом тематическом парке Диснея - вход в эксклюзивный клуб, куда могут пройти только его члены. Как туда попасть? Для начала надо найти его. Он находится в районе площади Нового Орлеана. Но зайти просто так не получится: дверь открыта лишь для членов клуба, среди которых президенты США, лидеры крупных компаний и актеры. Но все-таки есть лазейка: члены клуба могут приводить с собой друзей и партнеров. Осталось только подружиться с президентом.

10 Зона 51, США. Пожалуй, это самая плохо скрываемая тайна. Зона 51 - это американская военная база в Неваде примерно в 80 милях к северо-западу от Лас-Вегаса. В центре базы - большой военный аэродром. По данным инсайдеров, основное предназначение базы - исследование и разработка экспериментальных летательных аппаратов и оружия. Самое странное, что американские власти не признают ее существования, способствуя развитию домыслов, вплоть до версии, что она используется для исследования НЛО и инопланетян.

11 Дата-центр Google. Вот где сидит Большой Брат. Место тщательно охраняется, не хуже, чем Зона 51. Немудрено: здесь хранятся триллионы архивов с данными интернет-пользователей.