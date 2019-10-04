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Пятница, 04.10.2019
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Несколько веселых предупреждений в чужих странах, которые хочется нарушить

Смотрите фото (12)
Несколько веселых предупреждений в чужих странах, которые хочется нарушить
13:42 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Впечатление о чужой стране может быть забавным.

  • 1

    Из чего складывается впечатление о чужой стране? Это не только местная кухня и традиции. Часто взгляд пытливых туристов направлен на дорожные знаки и предостерегающие таблички, которые для простого русского человека могут показаться, мягко говоря, необычными. Мы собрали для вас несколько по-настоящему странных и, что уж там, веселых предупреждений.

    Надпись: "Внимание! Все дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк!" Внушает…

  • 2

    Надпись: "Внимание! Покормил голубя - лишился пальца". Птица мира уже не та.

  • 3

    Место, где гениальные идеи сыпятся с неба.

  • 4

    "В мое время такого не было" (И. Ньютон).

    С рыбой не бегать!

  • 5

    На самом деле знак можно встретить в Канаде и означает он запрет на рыбалку. И всё.

  • 6

    С пингвинами знакомств не заводить. И вообще быть крайне аккуратным.

  • 7

    Без шансов.

    Знак родом из Сеула. Описание излишне, но есть вопрос: как часто в Сеуле возникают такие ситуации?

  • 8

  • 9

    Без комментариев - гениальная идея!

  • 10

    Надпись: "Пожалуйста, не бросайте окурки на пол. Тараканы могут заболеть раком".

  • 11

    Внимание, возможно возникновение куртизанок на дороге.

    Боулинг!

    Знак можно встретить в Эдинбурге, и обозначает он именно то, что вы подумали: предостережение о машинах, движущихся с очень высокой скоростью.

Добро пожаловать, уходите: самые негостеприимные страны мира

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Все по теме:

Смех, Курьез, Впечатление, Законы, Запреты, Забава, Предупреждения, Чужая страна.
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