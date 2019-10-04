Несколько веселых предупреждений в чужих странах, которые хочется нарушить

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Из чего складывается впечатление о чужой стране? Это не только местная кухня и традиции. Часто взгляд пытливых туристов направлен на дорожные знаки и предостерегающие таблички, которые для простого русского человека могут показаться, мягко говоря, необычными. Мы собрали для вас несколько по-настоящему странных и, что уж там, веселых предупреждений.

Надпись: "Внимание! Все дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк!" Внушает…