Несколько веселых предупреждений в чужих странах, которые хочется нарушить

Из чего складывается впечатление о чужой стране? Это не только местная кухня и традиции. Часто взгляд пытливых туристов направлен на дорожные знаки и предостерегающие таблички, которые для простого русского человека могут показаться, мягко говоря, необычными. Мы собрали для вас несколько по-настоящему странных и, что уж там, веселых предупреждений.
Надпись: "Внимание! Все дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк!" Внушает…
Надпись: "Внимание! Покормил голубя - лишился пальца". Птица мира уже не та.
Место, где гениальные идеи сыпятся с неба.
"В мое время такого не было" (И. Ньютон).
С рыбой не бегать!
На самом деле знак можно встретить в Канаде и означает он запрет на рыбалку. И всё.
С пингвинами знакомств не заводить. И вообще быть крайне аккуратным.
Без шансов.
Знак родом из Сеула. Описание излишне, но есть вопрос: как часто в Сеуле возникают такие ситуации?
Без комментариев - гениальная идея!
Надпись: "Пожалуйста, не бросайте окурки на пол. Тараканы могут заболеть раком".
Внимание, возможно возникновение куртизанок на дороге.
Боулинг!
Знак можно встретить в Эдинбурге, и обозначает он именно то, что вы подумали: предостережение о машинах, движущихся с очень высокой скоростью.