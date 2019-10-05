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Суббота, 05.10.2019
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ТОП-6 заведений Европы с видом на популярные достопримечательности (Фото)

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ТОП-6 заведений Европы с видом на популярные достопримечательности (Фото)
18:24 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Зaбyдьте oб изматывающиx пешеходных экскуpсиях, которые вместе с удовольствием принесут вам боль в ногах и солнечные ожоги на лице.

  • 1

    Лyчший спoсоб осмотpеть некоторые европейские достопримечaтельности - посетить бары на крыше, потягивая шампанское или пиво на комфортабельной террасе. В этой статье речь пойдет о лучшиx европейских барах на крыше, которые предоставляют своим посетителям шикарный вид на знаменитые памятники, включая афинский Парфенон и парижскую Эйфелеву башню. Приготовьтесь увидеть старый континент во всей красе.

    Skyline Rooftop Bar (Венеция)

    Попробовать Апероль шприц можно в любом уголке Венеции, но наибольшее удовольствие вы получите, забравшись на крышу отеля Molino Stucky Hilton, где находится Skyline Rooftop Bar. Этот бар на террасе прославленного отеля находится в нескольких минутах езды на лодке от главного острова Венеции. Заняв столик и заказав напиток, вы сможете насладиться прекрасным видом завораживающего города. Что может быть лучше заката над площадью Сан-Марко и живописных куполов и шпилей, формирующих венецианский горизонт с крыши отеля?

  • 2

    Terrass" Restaurant & Bar (Париж)

    Парижский Terrass" Hotel привлекает клиентов не только роскошными условиями проживания и безупречным сервисом, но и возможностью собственными глазами лицезреть мечтательные крыши французской столицы, окутанные туманом и налетом таинственности. Увидеть центр города вместе с Эйфелевой башней вы можете, просто поднявшись на крышу отеля Terrass", где находится одноименный бар и ресторан. Удобно расположившись на террасе, вы также сможете оценить все прелести французской кухни. В то время как "крытая" часть ресторана выполнена в дизайне парижского бистро, терраса оформлена в стиле индустриального шика. Она усеяна различными растениями, поэтому у посетителей создается впечатление, что они находятся в небесном саду.

  • 3

    Bramante Terrace (Рим)

    У бар Bramante на крыше римского отеля Raphael просто чудесный вид. Наслаждаясь чашечкой эспрессо и насыщенным итальянским десертом, видно не только купол базилики Святого Петра, но и фантастическую вершину церкви Сант-Иво алла Сапиенца. И, конечно же, как следует из названия бара, можно полюбоваться главным творением великого Донато Браманте, церковью Санта-Мария-делла-Паче. После того, как насытитесь духовной пищей, самое время подумать о желудке. Ресторан интересен тем, что все блюда, находящиеся в меню, приготавливаются исключительно из сезонных продуктов, поэтому сомнений в их свежести у вас точно не возникнет.

  • 4

    Atmosphere Rooftop Bar (Вена)

    Еще один "высотный" бар из нашего списка, находящийся на крыше отеля Ritz-Carlton. Правда, в этом об Atmosphere Rooftop Bar, расположенном в столице Австрии. Поднявшись на крышу отеля, вы получите обзор в 360 градусов, а в Вене есть на что посмотреть. Элегантная архитектура города просто завораживает, в том числе медный купол дворца Хофбург, отливающий зеленым оттенком, и шпиль собора Святого Стефана. Каждый год руководство бара определяет какую-либо тенденцию. К примеру, 2018 год прошел под знаком "Сделано в Австрии". Гостям предлагали австрийское белое вино, винный шпритцер и джин D-scovery собственного приготовления. На последующие годы анонсируется общеевропейская направленность.

  • 5

    Coq d’Argent (Лондон)

    Из ресторана Coq d’Argent, находящегося в самом центре Лондона, открывается чудесный вид на достопримечательности британской столицы, включая здание Королевской биржи, Банк Англии и знаменитый небоскреб Мэри-Экс, называемый британцами "корнишоном". Здесь вы не почувствуете сумасшедшего темпа города, расположенного ниже, так как будете отдыхать в окружении газонов и декоративных живых изгородей, наслаждаясь изысканной французской кухней, известной даже в Англии.

  • 6

    Sense (Афины)

    Ресторан Sense находится на седьмом этаже греческого отеля AthensWas, и открывает перед своими посетителями незабываемые виды Акрополя. Это идеальное место, чтобы посидеть в хорошей компании, любуясь Парфеноном. Он особенно красив в темное время суток, когда включаются прожекторы, освещающие шедевр античной архитектуры. Для самой удобной и вкусной экскурсии по Афинам достаточно просто занять столик в Sense, и насладиться достопримечательностями в сочетании с безупречной греческой кухней.

Все туристы стремятся попасть сюда: ожидание vs реальность (Фото)

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