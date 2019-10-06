Прогуляйтесь по старым католическим церквям Рима: путеводитель (Фото)

1 Церковь Иль-Джезу, или "церковь во святое имя Иисуса" - соборная церковь ордена иезуитов, в которой похоронен его основатель - Игнатий Лойола. Находится на небольшой одноименной площади в центре Рима.

2 Церковь Джезу была построена в 1568-1584 годах в духе маньеризма. Одним из первоначальных планов был проект, предложенный Микеланджело, но он был отклонен.

3 Церковь была принята за канон для иезуитских храмов по всей европе (особенно в Речи Посполитой, в нынешней Украине, в Литве и Беларуси), а также в Латинской Америке.

4 Одной из основных художественных особенностей церкви Джезу является уникальная фреска на плафоне церкви. Написанные особым образом фигуры создают иллюзию, что они парят под потолком и даже отбрасывают на него тень, тогда как на самом деле они написаны в одной плоскости.

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6 Санта-Мария-сопра-Минерва ("Святая Мария над Минервой") - титулярная малая базилика в римском районе Пинья; один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится близ Пантеона на месте античного храма, посвящение которого было ошибочно отнесено языческой богине Минерве.

7 Эту церковь принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима.

8 В XIII веке на месте развалин храма Минервы обустроились доминиканцы, которые и возвели существующую церковь якобы еще в 1280-1370 гг. То есть строили ее в течение 90 лет. В 19-м веке была проведена масштабная реставрация.

9 В церкви Санта-Мария-сопра-Минерва (или около нее) собирались комиссии по вопросам отречения еретиков и проводились сами ритуалы отречения. В частности, именно здесь отрекались от своих "заблуждений" Галилей и граф Калиостро.

10 Среди художественных сокровищ церкви - капелла Карафа с росписью Филиппино Липпи, барочная капелла Альдобрандини и статуя стоящего с крестом Христа (1521, работа Микеланджело). Перед храмом стоит мраморный слон, на которого в 1667 году Бернини водрузил небольшой египетский обелиск.

11 Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири (итал. Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) – базилика, посвященная Богородице, ангелам и мученикам, находится на площади Республики.

12 Церковь перестроена из остатков античных терм Диоклетиана, предположительно, по проекту Микеланджело. Строительство было завершено после его смерти, в 1566 году.

13 Фасадом церкви Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири служит часть экседры кальдария (помещения для горячих ванн) бывших терм, основное помещение расположено во фригидарии (помещение для холодных ванн).

14 Внутри Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири украшена античными колоннами, классическими орнаментами, скульптурами и картинами, в том числе работы французских художников XVII-XVIII веков.

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16 В Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири похоронен Сальватор Роза, известный итальянский художник и поэт XVII века.

17 Санта-Мария-ин-Трастевере – титулярная базилика в районе Трастевере, возможно, одна из самых старых церквей Рима, посвященных Богородице. Фасад церкви также украшен мозаикой Каваллини, изображающей Богородицу среди 10 святых (XII-XIII вв.).

18 На этом месте якобы уже в III веке при Папе Каликсте I была построена первая церковь, в IV веке при Папе Юлии I возникла большая базилика, а в XI веке при Папе Иннокентии II возведено новое здание с кампанилой.

19 В 1140 году верхняя часть купола апсиды была украшена мозаикой: Христос на золотом фоне в окружении Марии, апостолов, святых и папы Иннокентии II с макетом церкви в руках.

20 Под фризом изображены сцены из жизни Марии работы Пьетро Каваллини (1291 г.).

21 В базилике находятся произведения искусства античности, раннехристианские и средневековые (в том числе саркофаги).

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23 В барочном центральном нефе находится колоннада из 22 колонн ионического ордера, взятых из терм Каракаллы.

24 Санта-Мария-делла-Витториа – небольшая церковь в восточной части Рима, известная подчеркнуто театрализованным убранством капеллы Корнаро и в особенности выполненной Бернини группой "Экстаз святой Терезы", которая считается триумфом искусства барокко.

25 Церковь строилась орденом босоногих кармелитов с 1605 г. как церковь св. Павла.

26 Автором проекта был известный архитектор Карло Мадерна.

27 После битвы на Белой горе (1620 г.) церковь была переосвящена в честь Девы Марии и побед католиков над врагами веры.

28 Строительство Санта-Мария-делла-Витториа было завершено в 1626 году, однако украшение интерьера продолжалось до конца XVII века.

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30 Вид на капеллу Корнаро со скульптурой “Экстаз святой Терезы”.

31 Sacro Cuore di Gesù – базилика Святого Сердца Иисуса, расположенная около вокзала Термини. Построена в XIX веке.