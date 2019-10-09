Самые роскошные и невероятно красивые рестораны мира (Фото)

1 У кaждoго наpода, y каждой нации свои неповторимые ритуалы, традиции и обряды, связанные с приемом пищи. Каждая национальная куxня предлагает свои особые и особенные блюда. Но есть две схожие традиции для всех. Это выбор: обедать дома или пойти в ресторан. В нашем сознании укрепился стереотип, что поход в ресторан обязательно связан с торжественным событием, праздником, свиданием. Но во многих странах прием пищи в ресторане является обыденным, повседневным, так сказать, ритуалом. С оговоркой на финансовые возможности. Добавим, что поход в подобное заведение является еще и прекрасным видом отдыха. Сегодня поход в ресторан - это не только удовлетворение гастрономических потребностей, но и, в некоторой мере, эстетических. В конкурентной борьбе за клиента отделка и конструкции ресторанов все больше становятся шедеврами искусства. Именно про такие красивые рестораны пойдет речь в нашей статье. Chez Manu, Аргентина. Ресторан изысканной французской кухни расположился на живописном склоне одной из гор Аргентины. С веранд ресторана открываются прекрасные виды на залив Бигля, тропический лес и горные вершины. Особенно великолепно наблюдать из-за столиков экзотического заведения на парад ледоколов, шествующих от берегов Антарктиды. В интерьере использованы элементы индейских жилищ, встречающихся в Южной Америке в XVI–XVII веках. С наступлением сумерек ресторан погружается в атмосферу таинственности и загадочности и только свет фонарей выхватывает из темноты ветви джунглей и перекрытия здания.

2 Флориан (Caffe Florian). Венеция. Старейший ресторан Европы предлагает своим посетителям, выбрать в какой стране или в каком времени они хотят провести время. Интерьер каждого зала уникален и неповторим. В Китайском зале расположены великолепные гобелены, в Зале свободы - лепнина и античные колонны. В одном из помещений роскошного ресторана по стенам висят портреты известных венецианцев - Марко Поло, Андреа Палладио, Тициана. Все портреты выполнены мастером живописи Джулио Карлини. Здесь посетителям предложат лучший кофе, который варят по оригинальным рецептам. В меню 33 вида этого чудесного напитка.

3 Алиса в стране чудес (Alice in Wonderland). Токио. Каждый мечтает вернуться в детство, в сказку. Такую возможность предоставляет ресторан Alice in Wonderland в Токио. Дизайнеров вдохновило произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Любой элемент интерьера воссоздает страницы великого произведения. Посетители ходят по полу в виде шахматной доски. Стены и люстры увешаны игральными картами. есть в удивительном ресторане и перевернутая комната, на столе которой расставлена чайная посуда, а часы показывают пять часов. В меню ресторана можно найти блюда от Королевы или съесть хвост Чеширского кота, ну или мороженное от курящей гусеницы.

4 Ресторан Отеля Sarnic. Турция. Окунуться в атмосферу Средневековья можно в шикарном ресторане Отеля Sarnic в турецком Стамбуле. Ресторан находится под землей, и его интерьер полностью передает дух и атмосферу средневекового замка. Люстры со множеством свечей, каменные стены и колоны погружают посетителей в эпоху рыцарских турниров и загонной охоты. Согревает, решивших поужинать в ресторане, великолепный камин. Даже посуда, в которой подается еда, выполнена в средневековом стиле.

5 Restaurant Labassin Waterfall. Филиппины. На вилле Эскудеро в Филиппинах находится, пожалуй, самый необычный ресторан мира. единственный зал под открытым небом расположен у искусственного водопада плотины Labassin. Посетители сидят за бамбуковыми столами, а их ноги омывает вода с ниспадающего водопада. Чудесное место окружено тропической растительностью и дикорастущими деревьями. Сочетание естественной природной красоты с искусственным водопадом делают ресторан одним из самых романтических мест на Земле.

6 LumiLinna. Финляндия. Каждый год трудолюбивые и талантливые снежных дел мастера возводят в финском городе Кеми ледяной замок. Все делается для привлечения туристов и среди льдов и снега в замке находятся отель и ресторан. В ресторане не только стены, но и столы, и стулья сделаны изо льда. Для уюта и здоровья посетителей стулья накрывают оленьим мехом. Ледяные стулья иногда заменяют деревянными чурбачками. Дополняют сказочный интерьер удивительной красоты снежные фигуры. Уникальность заведения в том, что, приехав два года подряд, можно увидеть совершенно разные по интерьеру рестораны.

7 German Gymnasium. Лондон. В трехэтажном здании викторианской эпохи у вокзала Кингс-Кросс расположился великолепный ресторан. Ранее в здании находилась немецкая гимназия. Историческое место архитекторы и дизайнеры преобразовали в необычном и оригинальном стиле. При проектировании удалось создать уникальную акустику. В залах ресторана можно услышать собеседника, который говорит шепотом на приличном расстоянии. Ресторан занял второй этаж, выше - бар, на первом этаже - кафе. Меню ресторана предлагает традиционные блюда немецкой национальной кухни.

8 Mozaic. Индонезия. Место, где вы в полной мере ощутите себя путешественником или охотником на диких животных. Ресторан расположен прямо среди зарослей тропического леса. Столики окружают пальмы, баобабы, устремляет ввысь свои побеги бамбук. Над головами между ветвями тропических деревьев раскинулись лианы. Вечерами создается романтическая атмосфера, по периметру и на столиках зажигаются свечи. Посетители могут отведать традиционные национальные блюда Бали, а также блюда европейской кухни.

9 Kuklos. Швейцарские Альпы. Необычный ресторан расположился в Альпах на высоте 2 048 метров над уровнем моря. Конструкция ресторана, собранная полностью из стеклянных плит, больше напоминает инопланетный корабль, приземлившийся в горах на дозаправку. Ресторан вращается, тем самым предлагая посетителям полностью рассмотреть великолепную горную панораму. Пищу в этом удивительном ресторане готовят на энергии солнечных батарей, так что можно не только насладиться видами Женевского озера и Швейцарской Ривьеры, но и отведать оригинальные блюда.

10 Sirocco. Бангкок. В красивом ресторане Sirocco можно отведать блюда изысканной и вкусной восточной кухни на высоте 63 этажа небоскреба. В современный интерьер под открытым небом органично встроена подсветка. Посетителей озаряют все цвета радуги и оттенки, от нежно-голубого до ярко-пурпурного. Прекрасные виды на город с высоты птичьего полета просто завораживают и не оставят равнодушным ни одного посетителя шикарного и необычного ресторана.

11 Nautika. Хорватия. Роскошнейший ресторан расположился в хорватском Дубровнике. Это место знаменито не только прекрасной кухней, но и великолепными видами, открывающимися с его террас. Посетители могут отобедать, наслаждаясь живописными видами морских далей. С террас Nautika открывается вид и на две Средневековые крепости. Туристов, посещающих это заведение, ждут иногда необычные встречи, ведь ресторан на берегу моря стал любимым местом многих популярных артистов и известных деятелей культуры.

12 Ресторан "Fangweng". Любители экстремального отдыха по достоинству оценят ресторан, расположенный на отвесной скале над бурными водами реки Янцзы. Посетители смогут отведать блюда традиционной китайской кухни, наслаждаясь прекрасными горными видами провинции Хубэй, слушая музыку течения реки. Часть ресторана уютно расположилась в знаменитой пещере Sanyou. Архитекторы удачно соединили естественную природную красоту с элементами китайских традиций. Тусклый свет китайских фонариков, резная деревянная мебель создают уникальную атмосферу тишины и покоя. Вот только зная, что ресторан висит на высоте почти 100 метров над рекой, добавляет посетителям адреналина.

13 Grotta Palazzese. Италия. А в этом ресторане дизайнерам и архитекторам понадобилось приложить минимум усилий, ведь он уютно расположился внутри известняковой пещеры на берегу моря. Территориально эта пещера-ресторан находится в Южной Италии, в городке Полиньяно-а-Маре. Дно пещеры покрыто деревянным настилом, напоминающим палубу корабля. А вот в своды красивейшего грота встроены небольшие лампы, свет которых создает романтическую атмосферу. В ресторане нет музыки, и посетители наслаждаются великолепным звуком бьющихся о скалу волн. Над рестораном, который встречает посетителей только в летние месяцы, расположен отель.

14 Mugaritz. Рентериа. Этот с виду неприметный ресторан поразит посетителя, в первую очередь, своей кухней. Мировые экспертные компании частенько выдвигают ресторан на ведущие позиции в номинации лучших блюд. Но истинные ценители прекрасного, а особенно любители природы по достоинству оценят и архитектуру итальянского ресторана. Здание ресторана выполнено в экостиле, со множеством вьющихся по стенам и террасам заведения, растений. На столах всегда живые цветы. При отделке внутреннего пространства использовался только природный материал.

15 Taj Lake Palace. Индия. Три ресторана в индийском отеле Taj Lake Palace по праву считаются лучшими в этой экзотической стране Юго-Восточной Азии. Расположенный во дворце махараджей посреди обворожительного озера с лотосами, ресторан удивит не просто экзотической национальной кухней, но и позволит насладиться прекрасными видами природы. Один из залов выполнен в античном стиле с мраморными колонами, портиками. Переходим в другой зал и в полной мере ощущаем дыхание национальной индийской культуры с резными окнами и арками. К месту посетителей доставляют прогулочные катера или традиционные для Индии длинные лодки.

16 L Opera. Париж. Уникальный ресторан, открытый в 2011 году, гармонично вписался в здание Парижской Оперы Гарнье. Власти поставили для авторов одно условие - интерьер и архитектура ресторана останутся неизменными, в духе основной постройки XIX века. Состоящий из двух залов ресторан поражает посетителей поистине королевской роскошью. Позолоченные колоны с цветочными капителями поддерживают расписной потолок. Шторы и ламбрекены отдельные произведения искусства дополняют красоту больших ресторанных окон.

17 Tori Tori. Мехико. Архитекторам проекта удалось воплотить в жизнь уникальный проект - в ограниченных рамках старого здания создать оригинальный и самобытный ресторан. Изменился не только внешний вид, но и внутренне пространство ресторана Tori Tori. В современный дизайн органично вплетены национальные мотивы Японии. Интерьер просторных залов при всем традиционализме японской культуры, поражает посетителей великолепной отделкой. Оригинальная и удобная мебель для ресторана изготавливалась в течение восьми месяцев.

18 La Maison 1888. Дананг. Роскошный ресторан расположен в еще более роскошном отеле Inter Continental Danang Sun Peninsula Resort. Первый ресторан во Вьетнаме, который специализируется на французской кухне, а шеф-повар трижды награжден звездой Мишлен. Ресторан состоит из нескольких отдельных залов разной тематики. Интерьер залов выдержан в строгих черно-белых тонах с высокими потолками. Сверкающие люстры и всегда свежие цветы придают ресторану особый шарм. С террасы открывается прекрасный вид на живописный курорт и завораживающий пляж Bai Bac и Южно-Китайское море.

19 Le Louis XV. Монако. Красивейший, в стиле убранства залов Версальского дворца ресторан построен в Монако. В декоре роскошного заведения угадываются нотки классицизма и барокко. Дополняют образ ресторана высокие потолки, позолоченная резьба и массивная мебель, выполненная из дорогих пород дерева. Большие дворцовые окна наполняют пространство светом. В темное время суток хрустальные с позолотой люстры не оставят посетителей в темноте. Кухня выдерживает классические традиции французской и мировой кулинарии.

20 Hakkasan, Беверли-Хиллз. Сеть ресторанов Hakkasan добралась и до Калифорнии. В Беверли-Хиллз был открыт шикарный ресторан с традиционной китайской кухней. Под стать экзотической кухне и отделка залов китайского ресторана. Авторам удалось воссоздать в интерьере весь спектр национального колорита Поднебесной. Принимая пищу в зале китайского ресторана Hakkasan, посетители забывают, что находятся совершенно на другом конце земного шара.

21 Maiden’s Tower. Стамбул. Ресторан занял часть Девичьей башни, которая находится на небольшом острове в Босфорском проливе. Посетители ресторана могут насладиться прекрасными видами города Стамбул, волнами пролива. Кроме того, туристам предлагается посетить культурный центр, послушать завораживающие истории об уникальной достопримечательности и символе Стамбула. Прекрасная кухня сочетает в себе как национальные, так и мировые традиции.

22 Четыре сезона. Нью-Йорк. На сегодняшний день это самый консервативный дизайн ресторана, не менявшийся с 1958 года. Ресторан "Четыре сезона" расположился в небоскребе Сигрем Билдинг. Архитекторы и дизайнеры положили начало новому архитектурному стилю в США. Еще одна новаторская идея того времени была воплощена в декоре интерьера ресторана. Авторы попытались удовлетворить гастрономические и эстетические запросы посетителей. Из-за этого на стенах заведения висят картины известных художников, а пространство украшают великолепные скульптуры.