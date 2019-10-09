"Игра Престолов": съемки в самых красивых местах мира (Фото)

1 Сaмым пoпyляpным сериалом XXI века во всем мире стал фантастический сиквел британского производства от компании HBO под названием "Игры Престолов". Но, прежде чем обсудить все самые вкусные, интересные, незабываемые сюжетные авантюры, мы xотим вам показать в каких местах снимались некоторые эпизоды. Глядя на красоту удивительных пейзажей Исландии, Северной Ирландии, Испании и Хорватии невозможно не захотеть посетить хоть одно из этих чарующих и завораживающих мест. Сегодня некоторые места съемок Игр Престолов стали новыми туристическими достопримечательностями благодаря их появлению в кадре. Аллея Дарк Хеджес (Северная Ирландия) Первое удивительное место съемок сериала - необычная аллея Dark Hedges в Северной Ирландии. ее особенность в том, что старинные буки с обеих сторон посажены так, чтобы их кроны переплетаются и образовывают некую крышу. Посажены они были еще 250 лет назад в XVIII столетии самими Стюартами. И эта поистине мистическая аллея ведет к замку Грейсхилл-Хаус. После использования ландшафтного чуда в съемках сериала о двух враждующих королевствах, популярность этой аллеи возросла в разы. Не можете вспомнить кто именно из персонажей проходил по знаменитой аллее? Тогда мы напомним: во втором сезоне, в первом эпизоде Арья Старк убегает по ней из Королевской Гавани, замаскировавшись под мальчика. Вспомнили? если нет рекомендуем пересмотреть…

2 Деревня Баллинтой (Северная Ирландия) Еще одним красочным местом для съемок фэнтези-сериала стала удаленная деревушка на севере Ирландии под названием Баллинтой. Расположена она на побережье Козуэй в графстве Антрим. Изюминка деревни - небольшая рыбацкая гавань, расположенная в конце крутой, узкой дороги. Именно эти сказочные виды со скальными образованиями, приливными бассейнами и красочным мхом заинтересовали создателей мистической франшизы. В этом месте они создали порт Пайка, куда прибывает Теон Грейджой, возвращаясь на родные Железные острова на своем воинственном корабле.

3 Замок Данлюс (Северная Ирландия) Самым таинственным местом дислокации героев сериала является красивейший архитектурный памятник культуры Северной Ирландии замок Данлюс. Расположен он на побережье Антрима, на впечатляющем скалистом мысу к западу от Бушмиллса. Руины без крыш особенно ошеломляют перед закатом, а также при солнечном свете рядом с поразительными белыми меловыми скалами. Бывший дом кланов Маккиллан и МакДоннелл стал местом ряда исторических битв и, как полагают поэты со всего мира, стал вдохновением для Кэр Парваэля в "Хрониках Нарнии" К. С. Льюиса. А вот в "Играх Престолов" замок Данлюс стал домом Грейджоя на Железных Островах.

4 Полуостров Снайфедльснес (Северная Ирландия) Одним из самых живописных мест Северной Ирландии является полуостров Снайфедльснес. Знаменит он своей божественной красотой, и был использован не в одном фильме, например, в "Тайная жизнь Уолтера Митти". Изюминками полуострова являются две достопримечательности. Киркьюфельфосс - это прекрасный водопад, который часто можно встретить на исландских открытках и брошюрах. А в "Играх Престолов" он стал местом рождения Ночного Короля в шестом сезоне. Киркьюфель - необычайной красоты гора. В сериале использовалась как "Стреловидная гора" - ориентир за стеной, описанный в 7 сезоне собакой в огненном видении.

5 Вик и Южное Побережье, Исландия Склон мыса использовался в "Играх Престолов" для съемки широких панорам. Вы видели их во втором сезоне, когда Джон Сноу отважился идти на грозные горы Frostfang за стеной. Расположено место недалеко от города Вик, самого южного города Исландии, известного черным песчаным пляжем. Со второго сезона Национальный парк Скафтафелл использовался в качестве декорации для зимних сцен за стеной. Особенно часто съемки велись вокруг Свинафельшекуллоне, крупнейшего ледника европы.

6 Озеро Миватн (Исландия) Два важных места съемок можно найти в районе озера Миватн, известного своими причудливыми, но удивительно красивыми вулканическими берегами. Здесь вы найдете небольшую лавовую пещеру Грйоутайау, которая служила "любовным гнездом" Джона и Игритты, то самое место, где Джон потерял свою девственность на шоу. Это та самая сцена, которая вызвала реальные отношения между самими актерами, Китом Харрингтоном и Розой Лесли. Пещера окружена льдом и снегом бо́льшую часть времени, а внутри нее настоящая весна. Именно она и пробудила жар в сердцах Джон и Игритт. А вот лавовое поле стало в сериале лагерем одичалых. Известно оно необычными скальными и вулканическими образованиями, которые создают ощущение присутствия на другой планете.

7 Национальный парк Тингвеллир (Исландия) Национальный парк Тингвеллир расположен вдоль Золотого круга. Это часть популярного туристического маршрута, до которого можно легко добраться из Рейкьявика. Многие сцены в саге о престолах, особенно в 4 сезоне, были сняты в этой области. Парк впервые был использован для пышных летних сцен, с зелеными полями, сверкающими голубыми небесами и заснеженными горами, настолько ослепительными, что их можно было легко принять за сон. Это было место съемок "кровавых ворот". А в 5 и 8 эпизодах его можно увидеть, когда Арья и Сандор Клигане путешествуют из деревни в деревню в середине Вестероса. В этих сценах у вас также есть шанс увидеть редкое "драконовое стекло" - это разновидность горной породы вулканического происхождения, которая существует на самом деле, а не только в сериале. Блестящий обсидиан или "вулканическое стекло" - это кусок охлажденной лавы, служит в сериале ценным ресурсом для создания оружия против Белых Ходоков.

8 Дубровник (Хорватия) Дубровник является одним из обязательных туристических городов в Хорватии, с его красивейшим Старым городом. Он широко использовался для высадки королей во втором сезоне нашего сериала. Здесь есть много мест, которые поклонники сериала с легкостью узнают. его стены использовались для битвы при Блэкуотере, турниров, Ходячих выстрелов и рынка. Вход в Старый город Дубровника, называемый воротами сваи, постоянно появляется в первых нескольких сезонах.

9 Жирона (Испания) Древний каталонский город Жирона находится всего в 40 минутах от Барселоны. Здесь вы можете побродить по узким улочкам старого квартала, который приведет вас к месту, известному по сериалу как свободный город Браавос в Эссосе. Собор Святой Марии, который доминирует в центре города, является изюминкой для любого посетителя. А в "Играх Престолов" он был оплотом Великих септов Бейелора. Преданные фанаты сериала обязательно его узнают.