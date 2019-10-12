Странные тайны со всего мира, которые заинтригуют каждого (Фото)

Новости путешествия:Все, чего нельзя объяснить, продолжает волновать людей во всем мире. Тем не менее, некоторые тайны становятся более известными только потому, что они странные.

Китайская деревня карликов

Сами по себе деревни не странные. Китайские деревни тоже не странные. В этой стране много отдаленных деревень, но одна выделяется среди остальных. Ученые и специалисты крайне интересуются жителями деревни Яньси (Yangsi) в провинции Сычуань (Sichuan Province). В чем причина? Мало того, что в этой деревне всего 80 жителей, так почти половина из них-карлики. По словам тех, кто живет в Яньси, более 60 лет назад деревню поразила таинственная болезнь. Больше всего от нее пострадали маленькие дети в возрасте от пяти до семи лет, которых болезнь заставила перестать расти. Сейчас эксперты знают, что замедление роста обычно наблюдается у 1 из 20 000 человек, поэтому то, что произошло в Яньси, очень необычно. Особенно учитывая тот факт, что исторические наблюдения карликов подтверждает, что несколько сотен из них жили в регионе Сычуань в один момент.

Как будто таинственной болезни было недостаточно, некоторые из заболевших детей стали страдать от различных проблем. Став взрослыми, некоторые из них родили детей, которые также выросли только до 1 метра. Китайское правительство никогда не позволяло приезжим посещать эту деревню, сделав ее легендарной. Говорилось, что жители деревни чувствовали, что в их дома вторгаются темные силы, и начали верить, что их прокляли предки за то, что они неправильно совершали обряд похорон. Другие считают, что источником проблемы были черепахи. Некоторые жители деревни готовили и ели черных черепах, а вскоре после этого деревню поразила странная болезнь. Спустя все эти годы, похоже, проклятье рассеялось. Молодое поколение уже не подвержено болезни.

Дороти Иди и Омм Сети

В детстве Дороти Иди (Dorothy Eady) была совершенно обычным ребенком. Весь день она бегала, играла и смеялась, и была сокровищем для своих любящих родителей. А потом случилось немыслимое. Однажды утром Дороти сбегала вниз по лестнице своего дома, расположенного недалеко от Лондона, когда поскользнулась и упала. Падение было настолько сильным, что трехлетнего ребенка объявили погибшим на месте. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: Дороти очнулась. Еще на четыре года ее родители вернули себе свою прекрасную дочь.

Однако в 1908 году все изменилось. Во время очередной экскурсии в Британский музей родители Дороти впервые заметили, что девочка ведет себя странно. Как только они добрались до египетской части музея, Дороти остолбенела. Она не могла насытиться артефактами и долго стояла рядом с лежащей под стеклом мумией, отказываясь идти домой с родителями. Ее родители даже видели, как она бегала вокруг статуй и целовала им ноги.

После этого случая ситуация только ухудшилась. Дороти впала в депрессию и все время разглядывала кртинки древнего Египта, настаивая на том, что это ее родная страна, и ей нужно туда вернуться. Однажды ее особенно взволновала фотография "Храм Сети Первого в Абидосе". Она бросилась к отцу и закричала, что это место - ее бывший дом. До того, как Дороти нашла фотографию храма, ей снились сны, в которых она видела здания и растительность Древнего Египта. Ее интерес и любовь к Египту многократно выросли, и она присоединилась к учебным группам, чтобы узнать больше о реинкарнации и духе. В конце концов она вышла замуж за египтянина, переехала в Каир и родила ребенка, которого назвала Сети. Сама она теперь называла себя Омм Сети. Брак Омм продлился недолго. Ее привычка впадать в транс и по ночам рисовать непонятные иероглифы совершенно выводила ее мужа из себя.

Ее труд в конечном итоге занял около 70 страниц, и в нем подробно описывалась жизнь Омм в Древнем Египте. В нем говорилось, что она была жрицей в храме Ком Эль Султан (Kom El Sultan) и в возрасте 14 лет родила ребенка от фараона Сети. Однако она нарушила обет жрицы, потеряв девственность, и покончила с собой, чтобы фараона не наказали за это преступление. Иероглифы также описывали духовные встречи с Сети и планы воссоединиться с ним в египетском подземном мире.

Эта фантастическая история воспринималась многими как бред сумасшедшего вплоть до того дня, когда Омм Сети помогла археологам определить точное местоположение храмового сада. Она также привела их к неоткрытому туннелю в северной части храма. Омм Сети умерла в 1981 году, прожив остаток своих дней в храме Абидоса. Никто не смог предложить никакого рационального объяснения ее воспоминаниям, снам и знаниям о Египте, и многие скептики задаются вопросом, Действительно ли Дороти Иди была реинкарнацией древней египетской жрицы Омм Сети?

Отпечаток руки Фрэнсиса Ливая

Фрэнсис Ливай (Francis Leavy) в 1920-х гг. был отличным пожарным, он любил свою работу, и его коллеги любили его. Он был приятным человеком, часто улыбался и всегда был готов протянуть руку помощи. 18 апреля 1924 года коллеги Фрэнсиса заметили перемену в его поведении. Внезапно он превратился в неулыбчивого ворчливого парня, который мыл большое окно в Чикагской пожарной части, ни на кого не глядя и не разговаривая. Через несколько минут Ливай вдруг объявил, что у него появилось странное чувство, что в этот день он умрет. В этот самый момент зазвонил телефон и нарушил тяжелую атмосферу, вызванную словами пожарного. Довольно далеко от пожарной части бушевал пожар, и нельзя было терять ни минуты.

Всего через несколько минут Фрэнсис Ливай и его товарищи пожарные были на месте происшествия, они оценивали ситуацию и помогали тем, кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах. Все, казалось бы, шло к тому, что все, находившиеся в здании, будут спасены. Но внезапно, пламя охватило нижнюю часть здания, и крыша обвалилась. Как только это произошло, стены рухнули, придавив многих людей под обломками—в том числе и Ливая. Мрачное предчувствие Ливая сбылось. В тот день он лишился жизни, спасая других людей. Уже на следующий день, пытаясь примириться с потерей Ливая, его коллеги сидели в пожарной части, вспоминая события прошедшего дня. Вдруг в одном из окон они заметили нечто странное. Это было похоже на смазанный отпечаток руки на стекле. Как ни странно, это было то самое окно, которое Фрэнсис Ливай мыл накануне.

Пожарные снова вымыли окно, но отпечаток упрямо не желал исчезать. В течение многих лет отпечаток руки оставался на окне, несмотря на то, что его пытались удалить с помощью бытовой химии. Странную тайну так и не разгадали до того, как все закончилось в 1944 году, когда газетчик бросил в окно газету, отчего стекло разбилось на осколки.

Жаннет ДеПалма

В 1972 году к задней двери дома своего хозяина один пес принес нечто странное. На вершине скалы в Спрингфилде, штат Нью-Джерси он по запаху нашел почти полностью разложившееся человеческое предплечье, и притащил своему хозяину, который с ужасом понял, что это такое. Мужчина сообщил об этом в полицию, и после непродолжительных поисков обнаружили останки тела. Они принадлежали Жаннет ДеПалма (Jeannette DePalma), девочке-подростку, которая пропала шесть недель назад. Полицейские нашли не только ее разложившееся тело, но и странные предметы. Поползли слухи, что девушку принесли в жертву на местном шабаше ведьм. Другие считали, что ее убили сатанисты, совершая ритуал. Однако самым странным в этом убийстве было то, что никто не хотел о нем говорить, когда планировалось писать статью. Даже спустя 30 лет люди, которые жили в этом районе, отказывались комментировать или высказывать свое мнение о том, что, по их мнению, произошло. Ни один из опрошенных не пожелал назвать свое настоящее имя, и это касалось даже местного полицейского управления.

Зацепки в деле появились неожиданно. Люди стали присылать анонимные письма, не указывая имен и адресов. В одном из писем говорилось, что вокруг тела Жаннет были сложены бревна и что автор письма не мог назвать своего имени по многим причинам, которые он тоже не мог назвать. Другой анонимный автор написал, что он или она знал о шабаше ведьм в этом районе, на котором на Хэллоуин планировалось принести в жертву ребенка. Еще в одном письме говорилось, что мама писавшего знала ДеПалма, и что в 1972 году они были примерно одного возраста. В этом же письме также упоминалось, что после убийства на деревьях были развешены мертвые животные.

Во всех письмах упоминались ведьмы или сатанизм. В одном говорилось, что ДеПалма была очень религиозной девушкой, которая не хотела связываться с сатанинскими практиками. Однако писавший отмечал, что по мере взросления Жаннет ДеПалма стала становиться немного "дикой". В течение примерно двух недель после того, как ее тело было найдено, убийство Жаннет ДеПалма оставалось сенсацией, а затем его окутала абсолютная тишина. Ее убийцу так и не нашли.

Деревня Калачи

Что-то странное творится с жителями села Калачи в Казахстане. Они просто не могут держать глаза открытыми. Каждый день несколько деревенских жителей просто засыпают средь бела дня и спят не меньше пару часов. Некоторые из них сообщили, что проснулись только через несколько дней. Нет никакой явной причины для этих "сонных казусов", а более 100 жителей заснули по необъяснимой причине, хотя уже несколько лет они не уставали. В сентябре 2014 года несколько детей, посещавших школу в первый день нового учебного года, также заснули без всякой видимой причины. Медицинские эксперты были не в состоянии найти проверенное объяснение, а тем более "лечение" или способ профилактики. Естественно, некоторые из тех, кто страдает от этого "состояния", боятся, что они могут умереть во сне.

Некоторые из "спящих" сообщили о странных ощущениях после пробуждения, таких как потеря памяти, головокружение и сильная тошнота. В числе других симптомов были галлюцинации. В дополнение ко всему этому, врачи обнаружили, что некоторые люди, страдающие от этого недуга, страдают также и от других проблем со здоровьем, таких как дисфункция мозга и даже инсульты. Постоянно спящие деревенские жители оказали негативное влияние на экономику: люди не только не работают, но и стремятся покинуть это место. В этом месте измерили уровень радиации, но он оказался в норме. Продолжающееся расследование пока не обнаружило причины, почему эта странная болезнь поразила маленькую деревню. В 2015 году ученые обнаружили в воздухе высокую концентрацию угарного газа. Хотя вывод еще не окончательный, это может дать еще один ключ к разгадке этой тайны.

Джо Жирарделли

В начале 1800-х годов Джо Жирарделли обнаружила совершенно новый подход к огню. Она могла спокойно глотать раскаленные предметы, не испытывая при этом боли и не получая никакого вреда. Те, кто видел ее выступление, были поражены. Жирарделли "полоскала" рот азотной кислотой, не обжигая десны до ран. Чтобы доказать, что у нее во рту действительно была кислота, а не какая-то безвредная жидкость, она выплевывала кислоту на железо, где она тут же начинала разъедать металл. Жирарделли также "развлекалась" с кипящим маслом, заполняя им рот, а затем выплевывая его и провоцируя небольшой пожар, когда масло капало на дерево.

Джо Жирарделли на этом не остановилась. Она хотела идти дальше и поэтому стала использовать горячий воск и расплавленный свинец. Она нагревала металлические предметы, такие как лопаты, над открытым огнем, а затем прижимала их к своей коже. Она даже прижимала язык к некоторым из них. Во всех случаях ее плоть совершенно не страдала. О ней говорили по всей Англии, и никто так и не смог понять, как она это делала. Даже скептики не смогли доказать, что с ее стороны это был обман. Нет никаких записей о жизни Джо после того, как она переехала из Англии, и ее удивительные фокусы так и остаются загадкой.

Ле Лойон

В одном лесу в Западной Швейцарии происходит что-то жуткое. В этом лесу обитает странный мужчина в военной форме с противогазом. Вот уже более 10 лет местные жители, живущие рядом с этим лесом, сообщают, что каждый день видят, как этот мужчина идет одним и тем же путем. Они прозвали его Ле Лойон (Le Loyon), и боятся его. Он не разговаривает, а, когда встречает кого-то, просто смотрит на него и молча уходит. Фотограф, который пытался сфотографировать таинственного мужчину, сообщил, что ростом он был почти 2 метра.

Дети слишком боятся играть в этом лесу, хотя мужчина, похоже, ничем им не угрожает. Однажды люди увидели, как он медленно идет по лесной тропинке, неся в руках что-то, похожее на цветы. По словам местных властей, никаким образом нельзя заставить этого мужчину покинуть лес, поскольку он не нарушает границы и не делает ничего дурного. В один момент, его одежду нашли в лесу с запиской о том, что он уезжает, потому что "риск охоты на Зверя" был слишком велик. Неизвестно, где живет этот мужчина, почему он носит противогаз, и почему не разговаривает. Несколько теорий предполагают, что он может быть психически неуравновешенным или иметь кожное заболевание, которое заставило его прятаться от других людей. Но, пока кто-нибудь не заставит его снять противогаз, или хотя бы что-нибудь сказать, этот человек останется загадкой.

Хойя-Бачу

Многие считают, что этот лес просто кишит призраками. В лесу Хойя-Бачу (Hoia Baciu) в Трансильвании происходит множество необъяснимых и жутких историй. Ужас этого места усиливают согнутые и скрученные деревья, делающим лес похожим на что-то из фильмов ужасов. Несколько посетителей вернулись из леса в ужасе, утверждая, что на их телах без видимой причины появились ожоги и сыпь. Некоторые даже утверждают, что во время прогулок между скрученными деревьями на несколько часов "потерялись во времени". Они не могут объяснить, почему не могут вспомнить, что произошло в течение этих часов.

Многие люди искренне убеждены, что по лесу бродят призраки, а местные жители категорически отказываются туда ходить. Тем более, что стали множится слухи о парящих головах и голосах, исходящих из темноты. Все, похоже, началось еще в 1968 году, когда Александру Сифт (Alexandru Sift) сфотографировал в лесу то, что многие продолжают считать НЛО. Еще одна история повествует о пастухе, который отправился в лес с 200 овцами, после чего больше никто их не видел и не слышал. Охота за призраками не дала никаких подсказок относительно того, что может стоять за этими странными событиями, но эксперты в области паранормальных явлений не скидывают со счетов призраков.

Космические радиовсплески

С момента их открытия в 2007 году, космические радиовсплески или "блицары" восхищали ученых по всему миру. Девять блицаров, которые изучали в течение всех лет, прошедших с момента их открытия, были взяты из исторических данных. В январе 2015 года ученые объявили, что они идентифицировали блицар в режиме реального времени. Это означает, что любое событие, вызывающее радиовсплеск, происходит в момент, когда его обнаруживают ученые.

Неизвестно, что вызывает эти радиовсплески, и специалисты предположили, что подобное происходит из-за коллапса нейтронных звезд или вспышек сверхновых. Всплеск длится одну миллисекунду, и за это ничтожное время он создает такое же количество энергии, какое Солнце создало бы в течение одного миллиона лет. Эмили Петрофф (Emily Petroff), исследователь из Австралии, заявила, что эти блицары находятся на расстоянии более пяти миллиардов световых лет от Земли, а в реальном времени блицар был замечен вблизи созвездия Водолея. Она отметила, что вместе со своей командой продолжит искать блицары, чтобы собрать побольше информации и когда-нибудь раскрыть тайну их происхождения.

Букит Тимах

Во время Второй мировой войны японские солдаты, дислоцированные в Сингапуре, увидели там странную версию снежного человека. Многие сообщали, что в тропическом лесу Букит Тимах (Bukit Timah) видели похожее на примата существо, покрытое серой шерстью, рост которого достигал 2 метров. Число наблюдений достигло своего пика во время войны, но есть также несколько современных случаев наблюдений, о которых иногда сообщают. Сегодня район Букит Тимах является природным заповедником с биологическим разнообразием, в котором не так давно жили разные виды животных, в том числе тигры.

Хотя до сих пор остается загадкой, что именно видели здесь солдаты и другие наблюдатели, некоторые люди считают, что они могли перепутать приматов с макаками. Однако, по мнению большинства экспертов, это маловероятно, поскольку макаки в Сингапуре похожи на тех, которые обитают в Японии, и солдаты должны были бы их узнать. Последние наблюдения относятся к 2007 году, когда посетители заповедника рассказывали истории о том, как обезьяноподобное существо попало под колеса такси, а другое рылось в мусорных баках.