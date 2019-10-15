"Извивающийся дракон": очередной жуткий стеклянный мост над обрывом

1 На юге Китая открылся очередной жуткий стеклянный мост над обрывом, по которому лишь самые смелые и отважные туристы проходят вдоль скалы к изрезанному пещерами склону горы.

2 Мост под названием "Извивающийся дракон", который ведет на гору Тяньмэнь. Длина стеклянной тропы - 100 метров, ширина - всего чуть более полутора метров. Перед взглядами туристов открывается поистине головокружительный вид на долину по другую сторону горной гряды. Мост нависает на высоте 1500 метров над землей. Это уже третий подобный мост на этой же горе. Совсем недавно он был обычной деревянной тропой.

3 Эта горная местность очень популярна среди туристов благодаря своим невероятным природным пейзажам, а также относительно новому аттракциону - стеклянным мостам.

4 На снимках видно, как первые посетители открывшегося моста аккуратно идут вдоль горы, держась за стену, некоторые стараются не смотреть вниз сквозь прозрачный пол и через перила.

5 Первый стеклянный мост в горах национального лесного парка Чжанцзяцзе открылся в ноябре 2011 года и с тех пор неизменно притягивает туристов, желающих попробовать, каково это - ходить по самому краю пропасти. Толщина стеклянного пола тогда составляла всего 2,5 дюйма (6 см), и посетители явно нервничали, когда ступали на него.

6 Второй стеклянный мост через каньон в национальном парке открылся в мае этого года. Сообщается, что его строительство обошлось примерно в 3,5 миллиона долларов.

7 Для тех, кто хочет ощущений поострее, здесь же можно прыгнуть в пропасть с тарзанки.

8 Сейчас стеклянные мосты - популярный тренд в Китае. Обычно местные власти их воспринимают как возможность увеличить приток туристов. Эти амбициозные проекты, как правило, представляют из себя мосты, тропы над обрывами или смотровые площадки.

9 Ниже - пять самых популярных конструкций со стеклянным дном в Китае.

10 Смотровая площадка со стеклянным полом расположена на территории знаменитого каменного леса Шилинь в 70 километрах от Пекина. Ее высота - 400 метров над землей, а площадь - 415 квадратных метров. Ее открыли в мае 2016 года.

11 Стеклянный мост на высоте 300 метров над каньоном Чжанцзяцзе в провинции Хунань должен был открыться в июле 2016 года. Его длина - 430 метров, высота - около 300 метров.

12 "Мост героя" пролегает на высоте 180 метров над землей и находится в национальном парке Шинючжай в провинции Хунань. Его открыли осенью прошлого года.