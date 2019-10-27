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Одну чашку кофе, пожалуйста!: как выглядит напиток в разных странах (Фото)

Смотрите фото (13)
Одну чашку кофе, пожалуйста!: как выглядит напиток в разных странах (Фото)
10:02 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе - слов будет недостаточно, чтобы описать этот чудесный напиток.

  • 1

    Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.

    Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.

    Яичный кофе (Вьетнам)

    В основе рецепта - яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.

  • 2

    Лапландский кофе (Финляндия)

    В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.

  • 3

    Эспрессо по-римски (Италия)

    Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо "расплющить" ложечкой о стенки или дно чашки.

  • 4

    Лагрима (Аргентина)

    В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.

  • 5

    Бонбон (Испания)

    Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.

  • 6

    Кофе со специями (Марокко)

    Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается… действительно сильный напиток.

  • 7

    Кофе с чаем (Гонконг)

    Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.

  • 8

    Фраппе (Греция)

    Кофе, мороженое, молоко и ледяная вода - вот ингредиенты вкусного frappé.

  • 9

    Фарисей (Германия)

    Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок скрывается приличная порция рома в кофе.

  • 10

    Тоуба (Сенегал)

    Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

  • 11

    Кофе с чесноком и медом (Турция)

    Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется "Рецепт старого мавра".

  • 12

    Кофе с апельсином (Ямайка)

    Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.

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Кофе, Страны, Горячий напиток.
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