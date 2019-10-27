Одну чашку кофе, пожалуйста!: как выглядит напиток в разных странах (Фото)

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Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.

Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.

Яичный кофе (Вьетнам)

В основе рецепта - яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.