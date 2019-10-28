Увидеть Париж и умереть: почему туристы разочаровываются в городе любви

1 Хотя знаменитая фраза "увидеть Париж и умереть" действительно означает, что кто-то наконец-то достиг своей конечной мечты увидеть город и теперь может умереть счастливым, сегодня воспринимается буквально. Туристы так разочарованы городом, что буквально хотят умереть после посещения Парижа. Это не тот город, который они видели в кино, о котором читали в книгах и слышали в туристических агентствах. И оказывается, это всемирное явление. Длинные очереди к смотровой площадке Эйфелевой башни. Перед поездкой в Париж каждый мечтает увидеть самую важную достопримечательность города - Эйфелеву башню. Многие туристы тоже хотят пойти на смотровую площадку. Первое неудавшееся ожидание - это когда вы попадаете в огромную линию туристов, которые тоже хотят посетить башню. Второе разочарование - когда охранники проверяют вас на входе, как будто вы снова в аэропорту. Вы проведете несколько часов в очереди, прежде чем наконец доберетесь до башни.

2 Огромные толпы у входа в Лувр. Конечно, еще одно популярное место - Лувр. Многие путешественники, которые не купили билеты заранее, порекомендовали встать в очередь до открытия музея. Конечно, это имеет смысл, но это еще не значит, что вы не будете тратить много часов, стоя в этой очереди. Это действительно утомительно, и после такой сложной очереди трудно наслаждаться искусством. После очереди вы даже не можете вспомнить, зачем вы пришли в Лувр.

3 Большое количество людей пытаются сфотографировать Мона Лизу. Люди стремятся увидеть загадочную улыбку девушки - Моны Лизы. Очевидно, что каждый хочет увидеть картину с близкого расстояния. Но это сложно, потому что многие люди пытаются сфотографировать картину или приблизиться к ней. Когда вы наконец подойдете к картине, вы увидите, что блики на защитном стекле не позволят вам сфотографировать ее. Найти правильный угол практически невозможно. Кроме того, в реальной жизни картина маленькая, и вы не можете подобраться достаточно близко, чтобы в полной мере насладиться шедевром.

4 Настоящие француженки совсем не похожи на тех, кого показывают в фильмах. Фильмы с французскими актрисами делают их похожими на стильных и очаровательных загадочных девушек. Они носят идеальную одежду (с беретом), они независимы и выглядят потрясающе. Многие девушки хотят выглядеть как француженки, они хотят узнать у них кое-что о стиле. И они действительно разочаровываются, когда в Париже видят женщин в обычной одежде, без макияжа и без маникюра.

5 Некоторые достопримечательности были либо сняты, либо ремонтируются. Великолепный Le Pont des Arts - это место, куда спешат не только туристы, но и влюбленные. У них была традиция возлагать на нее замки любви. Со временем мост имел тысячи замков, которые сформировали его уникальный внешний вид, который привлекал людей как магнит. Вес замков составлял 45 тонн, и существовала опасность, что он может упасть. Итак, в 2015 году городские власти решили снять практически все замки. Они оставили только некоторые из них, чтобы быть напоминанием о том, как это выглядело раньше. Но неосведомленные люди все еще разочарованы.

6 Есть лишь несколько мест, где люди говорят по-английски. Французы говорят на довольно хорошем английском языке, но по неизвестной причине они не всегда хотят говорить на нем. Может случиться, что сотрудники ресторана не говорят по-английски или говорят с акцентом, который затруднит понимание. Кроме того, на английском языке меню может отсутствовать, поэтому вам придется угадывать, что к чему. По крайней мере, это не будет скучно.

7 Маленькие порции в ресторанах. Не ожидайте переесть во французском ресторане. Порции там очень маленькие и очень дорогие.

8 Сломанные мечты о фотографиях в пустых местах. Тысячи туристов будут в местах рядом со всеми достопримечательностями города. Площадка Трокадеро, с которой открывается лучший вид на Эйфелеву башню, всегда заполнена людьми, то же самое можно сказать и о Соборе Парижской Богоматери. И очень немногие люди могут сделать снимок без большого количества людей там.

9 Писсуары, расположенные на центральных улицах. Посетителей города шокируют уличные писсуары, которые расположены прямо посреди улиц. Например, есть несколько писсуаров, которые находятся недалеко от Нотр-Дам де Пари. Эти общественные туалеты - относительно новая вещь для Парижа. Они появились в 2018 году как попытка защитить чистоту улиц. Конечно, у других европейских городов также есть эти писсуары, но это не делает их более привлекательными. Самый большой вопрос заключается в следующем: почему новые писсуары такие минималистичные и открытые? История общественных туалетов в городе имела гораздо лучшие версии.

10 В Париже много мусора. Многие туристы жалуются, что в Париже грязно. Даже центральные улицы завалены мусором, который никто не хочет убрать.