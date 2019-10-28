Увидеть Париж и умереть: почему туристы разочаровываются в городе любви

Хотя знаменитая фраза "увидеть Париж и умереть" действительно означает, что кто-то наконец-то достиг своей конечной мечты увидеть город и теперь может умереть счастливым, сегодня воспринимается буквально. Туристы так разочарованы городом, что буквально хотят умереть после посещения Парижа. Это не тот город, который они видели в кино, о котором читали в книгах и слышали в туристических агентствах. И оказывается, это всемирное явление.
Длинные очереди к смотровой площадке Эйфелевой башни.
Перед поездкой в Париж каждый мечтает увидеть самую важную достопримечательность города - Эйфелеву башню. Многие туристы тоже хотят пойти на смотровую площадку. Первое неудавшееся ожидание - это когда вы попадаете в огромную линию туристов, которые тоже хотят посетить башню. Второе разочарование - когда охранники проверяют вас на входе, как будто вы снова в аэропорту. Вы проведете несколько часов в очереди, прежде чем наконец доберетесь до башни.
Огромные толпы у входа в Лувр.
Конечно, еще одно популярное место - Лувр. Многие путешественники, которые не купили билеты заранее, порекомендовали встать в очередь до открытия музея. Конечно, это имеет смысл, но это еще не значит, что вы не будете тратить много часов, стоя в этой очереди. Это действительно утомительно, и после такой сложной очереди трудно наслаждаться искусством. После очереди вы даже не можете вспомнить, зачем вы пришли в Лувр.
Большое количество людей пытаются сфотографировать Мона Лизу.
Люди стремятся увидеть загадочную улыбку девушки - Моны Лизы. Очевидно, что каждый хочет увидеть картину с близкого расстояния. Но это сложно, потому что многие люди пытаются сфотографировать картину или приблизиться к ней. Когда вы наконец подойдете к картине, вы увидите, что блики на защитном стекле не позволят вам сфотографировать ее. Найти правильный угол практически невозможно. Кроме того, в реальной жизни картина маленькая, и вы не можете подобраться достаточно близко, чтобы в полной мере насладиться шедевром.
Настоящие француженки совсем не похожи на тех, кого показывают в фильмах.
Фильмы с французскими актрисами делают их похожими на стильных и очаровательных загадочных девушек. Они носят идеальную одежду (с беретом), они независимы и выглядят потрясающе. Многие девушки хотят выглядеть как француженки, они хотят узнать у них кое-что о стиле. И они действительно разочаровываются, когда в Париже видят женщин в обычной одежде, без макияжа и без маникюра.
Некоторые достопримечательности были либо сняты, либо ремонтируются.
Великолепный Le Pont des Arts - это место, куда спешат не только туристы, но и влюбленные. У них была традиция возлагать на нее замки любви. Со временем мост имел тысячи замков, которые сформировали его уникальный внешний вид, который привлекал людей как магнит. Вес замков составлял 45 тонн, и существовала опасность, что он может упасть. Итак, в 2015 году городские власти решили снять практически все замки. Они оставили только некоторые из них, чтобы быть напоминанием о том, как это выглядело раньше. Но неосведомленные люди все еще разочарованы.
Есть лишь несколько мест, где люди говорят по-английски.
Французы говорят на довольно хорошем английском языке, но по неизвестной причине они не всегда хотят говорить на нем. Может случиться, что сотрудники ресторана не говорят по-английски или говорят с акцентом, который затруднит понимание. Кроме того, на английском языке меню может отсутствовать, поэтому вам придется угадывать, что к чему. По крайней мере, это не будет скучно.
Маленькие порции в ресторанах.
Не ожидайте переесть во французском ресторане. Порции там очень маленькие и очень дорогие.
Сломанные мечты о фотографиях в пустых местах.
Тысячи туристов будут в местах рядом со всеми достопримечательностями города. Площадка Трокадеро, с которой открывается лучший вид на Эйфелеву башню, всегда заполнена людьми, то же самое можно сказать и о Соборе Парижской Богоматери. И очень немногие люди могут сделать снимок без большого количества людей там.
Писсуары, расположенные на центральных улицах.
Посетителей города шокируют уличные писсуары, которые расположены прямо посреди улиц. Например, есть несколько писсуаров, которые находятся недалеко от Нотр-Дам де Пари. Эти общественные туалеты - относительно новая вещь для Парижа. Они появились в 2018 году как попытка защитить чистоту улиц. Конечно, у других европейских городов также есть эти писсуары, но это не делает их более привлекательными. Самый большой вопрос заключается в следующем: почему новые писсуары такие минималистичные и открытые? История общественных туалетов в городе имела гораздо лучшие версии.
В Париже много мусора.
Многие туристы жалуются, что в Париже грязно. Даже центральные улицы завалены мусором, который никто не хочет убрать.
Не чувствуешь себя в безопасности.
В городе огромное количество иммигрантов разных национальностей. Некоторые из них мешают туристам возле каждого места, пытаясь продать им все ненужные вещи. И они действительно злятся, если никто ничего не покупает. Это на самом деле не очень опасно. Но есть районы, в которые вы никогда не должны входить. Наиболее опасными местами являются районы Северного (Гар дю Нор) и Восточного (Гар де Л’Эст) железнодорожных станций, а также Сен-Дени.