Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Элтон Джон отменил концерт: причина
Элтон Джон отменил концерт: причина

Одна тайна на всех: загадочные места и их жители (Фото)

Смотрите фото (9)
Одна тайна на всех: загадочные места и их жители (Фото)
00:14 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы приглашаем вас совершить безостановочное путешествие по самым удивительным местам мира.

  • 1

    В мире много невероятных мест, где нам все кажется чужим: люди, их обычаи и общие особенности. Кажется, что местных жителей объединяет одна общая тайна. И так интересно поднять завесу секретности и узнать больше.

    Королевство маленьких людей, Китай.

    Социальная жизнь может быть тяжелой для инвалидов. Тем не менее, есть волшебное королевство для них недалеко от Куньмина. Это уникальный мир, созданный Чэнь Минцзин. Он предложил людям с карликовостью переехать сюда со всей страны. Сегодня население этого места составляет около 125 человек от 19 до 48 лет.

  • 2

    Народ пираха - самое счастливое племя.

    Племя тропических лесов Амазонки в Бразилии называют самым счастливым племенем. Они не могут считать и знают только 2 числа - "мало" и "многие" и 2 цвета - "темный" и "светлый". Они не знают ни дат, ни календарей; они едят 1-2 раза в день. Время от времени они спят по 20 минут, так как считают, что длительный сон лишает их сил. Пираха знают только 3 степени отношений: ребенок, родитель и родной брат. Там нет иерархии и нет воровства или преступления.

  • 3

    Икария - остров долгожителей.

    Каждый третий житель Икарии живет до 90 лет. Большая часть населения живет до 100 лет. Секрет кроется в раю природы острова в Эгейском море, 8 целебных источниках и небольшом количестве туристов. Однако здесь никто не одинок, так как здесь живут 10 000 дружелюбных оптимистов.

  • 4

    Кандиду-Годой - Земля Близнецов.

    Cândido Godói в Бразилии славится большим количеством родившихся там близнецов. Здесь 80 семей воспитывают 44 пары близнецов. Большинство семей переехали сюда из Германии во время Первой мировой войны. В начале 90-х годов необычное явление привлекло внимание журналистов.

  • 5

    Племя ВаДома - страусиный народ.

    Люди этого племени имеют генетическую аномалию ног, называемую эктродактилией. Из-за отсутствия 3 средних пальцев, народ получил прозвище "страусиное" племя. Ученые считают, что причина этой аномалии может скрываться в старых законах, запрещающих браки за пределами племени.

  • 6

    Амиши.

    Народ амишей - пацифистские протестанты. Основатель группы, Якоб Амманн, высказался в пользу ограничений на контакт с внешним миром. Тем не менее, Людовик XIV начал преследование некатоликов, и амишам пришлось переехать в Новый Свет.

  • 7

    Арт Колония, Арден, Делавэр.

    В 1900 году двое друзей - скульптор Фрэнк Стивенс и архитектор Уилл Прайс - арендовали землю в штате Делавэр и основали художественную деревню. Здесь люди могут иметь беззаботную деревенскую жизнь, независимый труд и только один налог на землю. Любящим свободу художникам, музыкантам и писателям понравилась концепция. Люди развивали арт-колонию, продавая свои работы. Граждане Ардена считают себя последователями грузизма: каждый человек владеет своими творениями, но дары природы принадлежат всем людям.

  • 8

    Hogewey - Шоу Трумэна для пожилых.

    В этой уютной деревне есть дома, супермаркеты, кафе и фонтан. Однако единственными жителями являются пациенты с деменцией. Жители Hogewey не страдают ни от своих болезней, ни от одиночества. В каждой квартирной палате находятся 5-6 человек, за которыми ухаживает персонал, замаскированный под продавцов, парикмахеров и других работников.

Это не Photoshop: реальные природные явления, которые можно увидеть (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Жители, Туризм, Путешествие, Страны, Тайны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
03 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
04 Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства
05 Трамп забыл, президентом какой страны является Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Главный герой &quot;Сверхъестественного&quot; выпустит дебютный альбом
Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь