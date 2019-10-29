Одна тайна на всех: загадочные места и их жители (Фото)

1 В мире много невероятных мест, где нам все кажется чужим: люди, их обычаи и общие особенности. Кажется, что местных жителей объединяет одна общая тайна. И так интересно поднять завесу секретности и узнать больше. Королевство маленьких людей, Китай. Социальная жизнь может быть тяжелой для инвалидов. Тем не менее, есть волшебное королевство для них недалеко от Куньмина. Это уникальный мир, созданный Чэнь Минцзин. Он предложил людям с карликовостью переехать сюда со всей страны. Сегодня население этого места составляет около 125 человек от 19 до 48 лет.

2 Народ пираха - самое счастливое племя. Племя тропических лесов Амазонки в Бразилии называют самым счастливым племенем. Они не могут считать и знают только 2 числа - "мало" и "многие" и 2 цвета - "темный" и "светлый". Они не знают ни дат, ни календарей; они едят 1-2 раза в день. Время от времени они спят по 20 минут, так как считают, что длительный сон лишает их сил. Пираха знают только 3 степени отношений: ребенок, родитель и родной брат. Там нет иерархии и нет воровства или преступления.

3 Икария - остров долгожителей. Каждый третий житель Икарии живет до 90 лет. Большая часть населения живет до 100 лет. Секрет кроется в раю природы острова в Эгейском море, 8 целебных источниках и небольшом количестве туристов. Однако здесь никто не одинок, так как здесь живут 10 000 дружелюбных оптимистов.

4 Кандиду-Годой - Земля Близнецов. Cândido Godói в Бразилии славится большим количеством родившихся там близнецов. Здесь 80 семей воспитывают 44 пары близнецов. Большинство семей переехали сюда из Германии во время Первой мировой войны. В начале 90-х годов необычное явление привлекло внимание журналистов.

5 Племя ВаДома - страусиный народ. Люди этого племени имеют генетическую аномалию ног, называемую эктродактилией. Из-за отсутствия 3 средних пальцев, народ получил прозвище "страусиное" племя. Ученые считают, что причина этой аномалии может скрываться в старых законах, запрещающих браки за пределами племени.

6 Амиши. Народ амишей - пацифистские протестанты. Основатель группы, Якоб Амманн, высказался в пользу ограничений на контакт с внешним миром. Тем не менее, Людовик XIV начал преследование некатоликов, и амишам пришлось переехать в Новый Свет.

7 Арт Колония, Арден, Делавэр. В 1900 году двое друзей - скульптор Фрэнк Стивенс и архитектор Уилл Прайс - арендовали землю в штате Делавэр и основали художественную деревню. Здесь люди могут иметь беззаботную деревенскую жизнь, независимый труд и только один налог на землю. Любящим свободу художникам, музыкантам и писателям понравилась концепция. Люди развивали арт-колонию, продавая свои работы. Граждане Ардена считают себя последователями грузизма: каждый человек владеет своими творениями, но дары природы принадлежат всем людям.