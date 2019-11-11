Удивительные факты о Шотландии, которые поразят вас (Фото)

На самом деле мы мало что знаем о Шотландии. Хотите верьте, хотите нет, эта страна - больше, чем просто килты, волынка и отличный виски. Это также место подлинности и уникальности, которое может вызвать интерес у каждого из нас.
Несси и Мораг.
Лох-Несс, как и его воображаемая (или настоящая) жительница Несси, находится в Шотландии. Тем не менее, немногие из нас знают, что у монстра Лох-Несс есть брат, который, согласно легенде, живет в озере Лох-Морар. Ее зовут Мораг, и было зарегистрировано 34 случая его наблюдения, половина из которых имеет более одного свидетеля. Его существование более вероятно, потому что Лох-Несс уже исследовано очень многими людьми, в то время как Лох-Морар намного больше и менее популярен.
Рыжеволосые.
Соотношение из рыжеволосых людей составляет около 1% до 2% во всех странах, за исключением Шотландии. Доля рыжих в этой стране составляет 13%, и благодаря генетике, почти в каждой семье может появиться рыжий ребенок. Исследователи полагают, что этот цвет волос и светлая кожа способны получать больше витамина D от солнца, что важно, так как погода в Шотландии в основном мрачная.
"Не доказано" - это возможный вердикт, который может быть использован в суде.
С 17-го века судебная система Шотландии одобрила 3 приговора: виновный, невиновный и не доказанный. Последний вариант считается оправдательным, даже если суд уверен в виновности или невиновности подсудимого, но не может доказать это. У этой системы есть противники и сторонники, однако, если их аргументы равны, необходимость "не доказанного" вердикта является решающей.
Настоящий шотландец.
Существует особое отношение к вопросу о том, следует ли носить нижнее белье под килтами в Шотландии. Первоначально килты носили в армии и надевали на обнаженное тело, поэтому последователи этой традиции известны как "настоящие шотландцы". Раньше солдат проверяли на предмет наличия нижнего белья под килтами, а те, кто был пойман с ним, должны были сдать нижнее белье. Со временем эти проверки стали восприниматься как преследование, и многочисленные неловкие ситуации заставили шотландцев наконец начать надевать нижнее белье.
Гномы с шотландскими акцентами.
Типичный житель Шотландии любит пить, использовать грязные слова и открыто и честно говорить о том, что у него на уме. Разве это не напоминает вам тех коротких персонажей из фантастических фильмов и игр? Гномы в фентези всегда выглядят как шотландцы, даже если они не знают об этом. Сегодня в массовой культуре почти нет представителей этой расы, которые говорят по-другому.
Бесплатные средства личной гигиены для женщин.
Год назад Шотландия стала первой страной, предлагающей бесплатные средства личной гигиены для женщин. Они доступны в государственных учреждениях, таких как библиотеки, школы и общественные центры.
Запрет на разведение "дизайнерских" домашних животных.
Синие огни.
Синие огни на улицах Глазго были установлены, чтобы улучшить общий облик города, но средства массовой информации обнаружили, что они начали интересную тенденцию - количество преступлений и попыток покончить жизнь самоубийством резко сократилось. Психологи связывают это с тем, что синий цвет часто ассоциируется с полицией, заставляя людей действовать более осторожно. Позже японцы приняли этот стиль и начали использовать его.
Страна островов.
Территория Шотландии состоит из островов. Всего существует 790 островов, но люди живут только на 99 из них. Основная часть населения проживает в северной части острова Великобритания, в то время как другие острова либо используются для рыболовства, либо заброшены.
Боннибридж, деревня НЛО.
Шотландия настолько популярна среди туристов, что туда приезжают даже инопланетяне. Им нравится приезжать в деревню Боннибридж, также известную как местный "портал в другую вселенную". Ежегодно около 300 человек заявляют, что видели здесь НЛО, которых больше, чем где-либо еще на планете. Каждый второй житель деревни хотя бы раз видел нечто, напоминающее НЛО.