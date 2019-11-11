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Удивительные факты о Шотландии, которые поразят вас (Фото)

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Удивительные факты о Шотландии, которые поразят вас (Фото)
02:01 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы собрали список фактов о Шотландии, которые вдохновят не только тех, кто любит нордическую природу и культуру, посетить страну, но и тех, кто не против пощекотать себе нервы.

  • 1

    На самом деле мы мало что знаем о Шотландии. Хотите верьте, хотите нет, эта страна - больше, чем просто килты, волынка и отличный виски. Это также место подлинности и уникальности, которое может вызвать интерес у каждого из нас.

    Несси и Мораг.

    Лох-Несс, как и его воображаемая (или настоящая) жительница Несси, находится в Шотландии. Тем не менее, немногие из нас знают, что у монстра Лох-Несс есть брат, который, согласно легенде, живет в озере Лох-Морар. Ее зовут Мораг, и было зарегистрировано 34 случая его наблюдения, половина из которых имеет более одного свидетеля. Его существование более вероятно, потому что Лох-Несс уже исследовано очень многими людьми, в то время как Лох-Морар намного больше и менее популярен.

  • 2

    Рыжеволосые.

    Соотношение из рыжеволосых людей составляет около 1% до 2% во всех странах, за исключением Шотландии. Доля рыжих в этой стране составляет 13%, и благодаря генетике, почти в каждой семье может появиться рыжий ребенок. Исследователи полагают, что этот цвет волос и светлая кожа способны получать больше витамина D от солнца, что важно, так как погода в Шотландии в основном мрачная.

  • 3

    "Не доказано" - это возможный вердикт, который может быть использован в суде.

    С 17-го века судебная система Шотландии одобрила 3 приговора: виновный, невиновный и не доказанный. Последний вариант считается оправдательным, даже если суд уверен в виновности или невиновности подсудимого, но не может доказать это. У этой системы есть противники и сторонники, однако, если их аргументы равны, необходимость "не доказанного" вердикта является решающей.

  • 4

    Настоящий шотландец.

    Существует особое отношение к вопросу о том, следует ли носить нижнее белье под килтами в Шотландии. Первоначально килты носили в армии и надевали на обнаженное тело, поэтому последователи этой традиции известны как "настоящие шотландцы". Раньше солдат проверяли на предмет наличия нижнего белья под килтами, а те, кто был пойман с ним, должны были сдать нижнее белье. Со временем эти проверки стали восприниматься как преследование, и многочисленные неловкие ситуации заставили шотландцев наконец начать надевать нижнее белье.

  • 5

    Гномы с шотландскими акцентами.

    Типичный житель Шотландии любит пить, использовать грязные слова и открыто и честно говорить о том, что у него на уме. Разве это не напоминает вам тех коротких персонажей из фантастических фильмов и игр? Гномы в фентези всегда выглядят как шотландцы, даже если они не знают об этом. Сегодня в массовой культуре почти нет представителей этой расы, которые говорят по-другому.

  • 6

    Бесплатные средства личной гигиены для женщин.

    Год назад Шотландия стала первой страной, предлагающей бесплатные средства личной гигиены для женщин. Они доступны в государственных учреждениях, таких как библиотеки, школы и общественные центры.

  • 7

    Запрет на разведение "дизайнерских" домашних животных.

  • 8

    Синие огни.

    Синие огни на улицах Глазго были установлены, чтобы улучшить общий облик города, но средства массовой информации обнаружили, что они начали интересную тенденцию - количество преступлений и попыток покончить жизнь самоубийством резко сократилось. Психологи связывают это с тем, что синий цвет часто ассоциируется с полицией, заставляя людей действовать более осторожно. Позже японцы приняли этот стиль и начали использовать его.

  • 9

    Страна островов.

    Территория Шотландии состоит из островов. Всего существует 790 островов, но люди живут только на 99 из них. Основная часть населения проживает в северной части острова Великобритания, в то время как другие острова либо используются для рыболовства, либо заброшены.

  • 10

    Боннибридж, деревня НЛО.

    Шотландия настолько популярна среди туристов, что туда приезжают даже инопланетяне. Им нравится приезжать в деревню Боннибридж, также известную как местный "портал в другую вселенную". Ежегодно около 300 человек заявляют, что видели здесь НЛО, которых больше, чем где-либо еще на планете. Каждый второй житель деревни хотя бы раз видел нечто, напоминающее НЛО.

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