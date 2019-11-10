"Бруклин: город внутри": многоликий уголок Нью-Йорка (Фото)

1 Фотографы Алекс Уэбб и Ребекка Норрис Уэбб потратили последние пять лет, пытаясь запечатлеть на пленке жизнь и душу нью-йоркского городка. Бруклин был когда-то собственным городом и был включен в состав Нью-Йорка только в 1898 году. Когда-то это были сельскохозяйственные угодья, и, по мере роста города, Бруклин стал его спальным районом, а также местом, где стивидоры разгружали грузовые корабли, моряки и судостроители работали навоенно-морской верфи, рабочие завода трудились, пивоваренные заводы работали, чтобы насытить массы, и пляжные курорты развлекали их. Это было место, которое многие из иммигрантов рабочего класса, которые проходили через остров Эллис, называли домом.

2 Проспект Леффертс Гарденс, 2015. Алекс Уэбб обошел каждый уголок Бруклина, показав район как головокружительный и разнообразный мегаполис. Это аналогично другой работе, которую он сделал за последние 40 лет, путешествуя, чтобы сфотографировать разные культуры по всему миру- все они представлены в том месте, которое он теперь называет домом.

3 "В течение последних двух месяцев я чувствую любопытную необходимость быть в компании лебедей. Безгласные лебеди, которые, так уж случилось, на самом деле не немые; что-то, что я люблю в них. И такой потусторонний зов- настолько тихий, что вы должны наклониться во тьму, чтобы услышать их жалобный вопль контртенора. Последний свет, я вижу, как их семь тел приближаются. Почему они кричат мне?"- Ребекка Норрис Уэбб.

4 Эти фотографии Бруклина рассказывают более крупную американскую историю, касающуюся иммиграции, сообщества, природы и дома.

5 "Работая над этой книгой, Алексу и мне напомнили, что Бруклин является частью нашего наследия. Для Алекса это был его дедушка, Эрнест Уэбб, родившийся в Шанхае в семье моряка, который переехал в Бруклин в детстве в конце 19 века. Для меня это была моя черногорская бабушка Мария Раисович. В 1910 году, когда ей было шесть лет, она впервые увидела Бруклин с палубы корабля, направляющегося на остров Эллис, вид, который она никогда не забудет",- Ребекка Норрис Уэбб.

6 "Как молодой фотограф, я помню, как реагировал на некоторые снимки Бруклина, большинство из которых были на Кони-Айленде: спящие Роберта Фрэнка четвертого июля на пляже, молодая женщина Брюса Дэвидсона, укладывающая волосы в зеркале машины. Все эти фотографии, которые я помню из района, были сделаны в черно-белых тонах. Фотографирую Бруклин в цвете… Я часто чувствую, что исследую какую-то неизвестную территорию"- Алекс Уэбб.

7 "Может ли это быть "город внутри ", это место, населяющее нас, независимо от того, как давно мы пришли?"- Ребекка Норрис Уэбб.

8 "Огромность, хаос, противоречие: все эти идеи заинтригованы тайной улиц"- Алекс Уэбб.

9 Это архипелаг окрестностей, и он может быть даже более мультикультурным, чем это было более века назад. Это самый густонаселенный район Нью-Йорка, с населением более двух с половиной миллионов человек, и в три раза больше Манхэттена.

10 "Прогуливаясь и фотографируя в Бруклинском ботаническом саду, на Гринвуд-Кладбище и в Проспект-парке, я чувствую, что возвращаюсь к своим корням уличной фотографии, особенно к работе Хелен Левитт. В 1988 году ее лирические образы говорили с молодым фотографом, которым я тогда был, переезжая в Нью-Йорк с Великих равнин, чтобы изучать фотографию в Международном центре фотографии и, надеясь, найти свой путь к написанию поэзии, которая ускользала от меня"- Ребекка Норрис Уэбб.

11 "Работа Левитт побудила меня попробовать свои силы в спонтанной уличной фотографии, сфокусировав мою камеру на тех, кто населяет это какофоническое, часто подавляющее место"- Ребекка Норрис Уэбб.

12 "Ни одна книга фотографий никогда не сможет охватить все миры, из которых состоит Бруклин. В лучшем случае это всего лишь еще один голос- или в нашем случае два голоса- добавленные в припев, который является Бруклинским"- Ребекка Норрис Уэбб.