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"Бруклин: город внутри": многоликий уголок Нью-Йорка (Фото)

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"Бруклин: город внутри": многоликий уголок Нью-Йорка (Фото)
17:11 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости путешествия:Величайшие образы в новой книге "Бруклин: город внутри" известных фотографов.

  • 1

    Фотографы Алекс Уэбб и Ребекка Норрис Уэбб потратили последние пять лет, пытаясь запечатлеть на пленке жизнь и душу нью-йоркского городка.

    Бруклин был когда-то собственным городом и был включен в состав Нью-Йорка только в 1898 году. Когда-то это были сельскохозяйственные угодья, и, по мере роста города, Бруклин стал его спальным районом, а также местом, где стивидоры разгружали грузовые корабли, моряки и судостроители работали навоенно-морской верфи, рабочие завода трудились, пивоваренные заводы работали, чтобы насытить массы, и пляжные курорты развлекали их. Это было место, которое многие из иммигрантов рабочего класса, которые проходили через остров Эллис, называли домом.

  • 2

    Проспект Леффертс Гарденс, 2015. Алекс Уэбб обошел каждый уголок Бруклина, показав район как головокружительный и разнообразный мегаполис. Это аналогично другой работе, которую он сделал за последние 40 лет, путешествуя, чтобы сфотографировать разные культуры по всему миру- все они представлены в том месте, которое он теперь называет домом.

  • 3

    "В течение последних двух месяцев я чувствую любопытную необходимость быть в компании лебедей. Безгласные лебеди, которые, так уж случилось, на самом деле не немые; что-то, что я люблю в них. И такой потусторонний зов- настолько тихий, что вы должны наклониться во тьму, чтобы услышать их жалобный вопль контртенора. Последний свет, я вижу, как их семь тел приближаются. Почему они кричат мне?"- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 4

    Эти фотографии Бруклина рассказывают более крупную американскую историю, касающуюся иммиграции, сообщества, природы и дома.

  • 5

    "Работая над этой книгой, Алексу и мне напомнили, что Бруклин является частью нашего наследия. Для Алекса это был его дедушка, Эрнест Уэбб, родившийся в Шанхае в семье моряка, который переехал в Бруклин в детстве в конце 19 века. Для меня это была моя черногорская бабушка Мария Раисович. В 1910 году, когда ей было шесть лет, она впервые увидела Бруклин с палубы корабля, направляющегося на остров Эллис, вид, который она никогда не забудет",- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 6

    "Как молодой фотограф, я помню, как реагировал на некоторые снимки Бруклина, большинство из которых были на Кони-Айленде: спящие Роберта Фрэнка четвертого июля на пляже, молодая женщина Брюса Дэвидсона, укладывающая волосы в зеркале машины. Все эти фотографии, которые я помню из района, были сделаны в черно-белых тонах. Фотографирую Бруклин в цвете… Я часто чувствую, что исследую какую-то неизвестную территорию"- Алекс Уэбб.

  • 7

    "Может ли это быть "город внутри ", это место, населяющее нас, независимо от того, как давно мы пришли?"- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 8

    "Огромность, хаос, противоречие: все эти идеи заинтригованы тайной улиц"- Алекс Уэбб.

  • 9

    Это архипелаг окрестностей, и он может быть даже более мультикультурным, чем это было более века назад. Это самый густонаселенный район Нью-Йорка, с населением более двух с половиной миллионов человек, и в три раза больше Манхэттена.

  • 10

    "Прогуливаясь и фотографируя в Бруклинском ботаническом саду, на Гринвуд-Кладбище и в Проспект-парке, я чувствую, что возвращаюсь к своим корням уличной фотографии, особенно к работе Хелен Левитт. В 1988 году ее лирические образы говорили с молодым фотографом, которым я тогда был, переезжая в Нью-Йорк с Великих равнин, чтобы изучать фотографию в Международном центре фотографии и, надеясь, найти свой путь к написанию поэзии, которая ускользала от меня"- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 11

    "Работа Левитт побудила меня попробовать свои силы в спонтанной уличной фотографии, сфокусировав мою камеру на тех, кто населяет это какофоническое, часто подавляющее место"- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 12

    "Ни одна книга фотографий никогда не сможет охватить все миры, из которых состоит Бруклин. В лучшем случае это всего лишь еще один голос- или в нашем случае два голоса- добавленные в припев, который является Бруклинским"- Ребекка Норрис Уэбб.

  • 13

    "Я не уверен, что мы могли бы сделать эту книгу без стимула нашего возможного отъезда из Бруклина. Точка зрения нашего отъезда позволила нам видеть наш домашний район свежими глазами. Это позволило каждому из нас творчески попрощаться по-своему- я, фотографируя улицы, Ребекка, фотографируя и пиша о зеленых насаждениях"- Алекс Уэбб.

Зачаровывающие места, в которых многие мечтают жить (Фото)

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Америка, Бруклин, Фотографии, Цитаты, Алекс Уэбб, Бруклин: город внутри, Ребекка Норрис Уэбб.
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