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ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)

ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)

Смотрите фото (13)
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)
06:25 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости путешествия:Здесь когда-то кипела жизнь, а многочисленные отдыхающие наслаждались отдыхом в комфортабельных отелях и санаториях, восстанавливая силы после трудовых будней.

  • 1

    Сегодня эти потрясающие места спрятаны в зарослях, уютные некогда комнаты покрыты слоем пыли, стены постепенно разрушаются, а дикая природа шаг за шагом отвоёвывает новые площади. И всё же эти заброшенные курорты по-прежнему сохраняют своё очарование и удивительную атмосферу уединения и спокойствия.

    Ghost Palace, Батурити, Индонезия

    Этот отель, известный ещё под названием Pi Bedugul Taman Rekreasi Hotel & Resort, расположен в горах в Центральном нагорье Бедугала, в 50 км к северу от города Кута. Его строительство было начато в 1990-е годы, а отель заброшен ещё до открытия. Однако первозданная нетронутость построек вот уже больше 20 лет привлекает в это место охотников за приведениями и просто любопытных граждан.

    Это место овеяно многочисленными легендами и слухами. В историю о банкротстве девелопера почти никто не верит, зато рассказывают о ночи накануне открытия отеля, когда внезапно исчезли все рабочие и приехавшие на мероприятие гости. Ещё одна легенда гласит о том, как строители умирали один за другим, потому что духи не желали человеческого присутствия в этом месте.

    На самом деле проверить, как именно разворачивались события в отеле Ghost Palace почти невозможно, но наиболее вероятна версия об истинном владельце проекта Томми Сухарто, младшем сыне бывшего президента Индонезии, который был осужден в 2002 году за убийство судьи Верховного Суда Индонезии. После его ареста строительство было остановлено и никогда больше не возобновлялось.

  • 2

    Maya Hotel, Кобе, Япония

    Этот отель оказывался закрытым несколько раз с момента своего открытия в 1929 году. Во время Второй мировой войны на крыше располагались зенитные орудия, а само здание в результате оказалось сильно повреждено. После войны у отеля появился новый владелец, и гостиница вновь распахнула свои двери уже в 1961 году после реконструкции.

    Спустя шесть лет землетрясение и оползни нанесли постройке новый ущерб, и лишь в 1974 отремонтированный отель должен был получить вторую жизнь, теперь уже в качестве студенческого центра. Однако использовался Maya Hotel довольно редко, а в 1995 году величественное старое здание снова пострадало от землетрясения Аваджи. С тех пор отель не используется, но является одним из самых знаменитых японских Хайке. Здесь снимают музыкальные клипы и используют для натурных съёмок телефильмов.

  • 3

    Grand Hotel Campo dei Fiori, Варезе, Италия

    Этот величественный отель был построен ещё в 1910 году на вершине горы над Варезе, а проект его разрабатывался известным итальянским архитектором Джузеппе Соммаруга. Чтобы добраться к месту отдыха, туристам приходилось подниматься на крутом фуникулере. Роскошь и отстранённость от мира привлекали сюда множество гостей.

    Первая и Вторая мировые войны нанесли ущерб отелю, однако даже в середине прошлого века находилось немало желающих посетить старый отель на горе. Со временем поток туристов ощутимо уменьшился, в 1968 году отель был закрыт, а все попытки открыть его снова успехом не увенчались. В 1980-х крышу отеля сдали в аренду для установки антенн, а единственными постояльцами некогда роскошного места отдыха стали его владельцы, семья Кастильони. Они же и нанимали техников для обслуживания старого здания.

    В 2016 году Grand Campo dei Fiori был продан частной фирме, которая оценила объём работ, необходимых для запуска отеля, но к реконструкции так и не приступила. В 2017 году в Grand Campo dei Fiori снимали ремейк фильма ужасов "Суспирия" 1977 года.

  • 4

    Hot Lake Hotel, Ла Гранде, штат Орегон, США

    Строить Hot Lake Hotel начали ещё в конце ХIХ века, а после он прошёл путь от роскошного места отдыха до сумасшедшего дома. Гостиница была открыта в 1903 году, а в 1934 после сильного пожара была выедена из бизнеса, и уже во время Второй мировой войны использовалась в качестве центра подготовки медицинских сестёр и лётчиков. В период, когда зимой стала свирепствовать эпидемия брюшного тифа, холл пустующего отеля превратился в место хранения тел умерших, так как их невозможно было захоронить в промёрзлой на несколько метров земле.

    В середине ХХ века Hot Lake Hotel стал домом престарелых, позже - домом для умалишённых. В 1970-е здесь недолго работал ресторан, в 1980-е открылась баня в одном из угловых помещений. Но уже в начале 1990-х здание было полностью заброшено и отдано во власть стихии и вандалов, а о самом отеле ходило множество слухов, связанных с привидениями и духами умерших.

    В 2001 году отель показали в телесериале ABC "Самые страшные места на Земле", а в 2003 году его приобрела семья, которая в настоящее время активно занимается его реставрацией, и гостиница уже принимает своих первых посетителей.

  • 5

    Заброшенные отели Купари, Хорватия

    Когда-то этот курортный комплекс, состоящий из пяти отелей, был излюбленным местом отдыха югославской военной элиты. С момента открытия в 1960-е годы здесь одновременно могли проживать больше полутора тысяч отдыхающих, наслаждавшихся чистейшими водами Адриатического моря и комфортабельными условиями.

    Во время хорватской войны за независимость в начале 1990-х отели были разграблены, разрушены и заброшены. Сегодня здесь полноправной хозяйкой является природа, хотя сами пляжи по-прежнему являются привлекательным местом для отдыха как местных жителей, так и туристов.

Никаких стен и потолка: самый уникальный отель в мире

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