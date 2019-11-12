Раскрываем "золотые" секреты такой состоятельной Швейцарии (Фото)

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Благодаря чему одно из самых бедных европейских государств превратилось в райский уголок? Насколько все-таки независимой была Швейцария в своем стремлении к независимости?

Как Швейцария становилась самостоятельной страной

Страна альпийских долин и озер

Земли Швейцарии расположены так, что им никак нельзя было остаться исключенными из самых важных исторических процессов на территории Европы. Да и сама история альпийских долин начинается еще со стоянок неандертальцев 250 тысяч лет назад, значительно позже здесь появился человек разумный. В античные времена эти земли играли роль буферной зоны между Римской империей и племенами северной части Европы. На территории современной Швейцарии тогда жили кельты, гельветы, ретийцы - народ, имеющий родственные связи с этрусками. В альпийских долинах занимались земледелием и скотоводством, в реках и озерах ловили рыбу - но все же явный дефицит полезных ископаемых, отсутствие выхода к морю сказывались - территория ценилась главным образом за ее выгодное расположение в сердце Европы.

Цюрих, город, существовавший уже в эпоху Древнего Рима, наряду с Базелем, Женевой, Лозанной и Авентикумом (сейчас - Аванш)

В 15 г. до н.э. будущая швейцарская территория была присоединена к Римской империи, а после ее распада оказалась во власти германских племен - аллеманнов, которые создали в Европе множество небольших королевств. Объединение земель произошло в правление Карла Великого, и вскоре будущая территория Швейцарии была поделена между несколькими королями и императорами. Ни о какой независимости, понятное дело, речи тогда не шло.

На протяжении трех ближайших веков страна альпийских лугов находилась под властью набиравшей силу Священной Римской империи, властью порой довольно номинальной, особенно на севере, где большое влияние имели местные правители, в том числе и Габсбурги, одна из величайших монарших династий в истории Европы.

На территории Швейцарии сохранилось множество сооружений с многовековой историей

Постепенно развивалась торговля, прокладывались все новые пути для переправки товаров из одного конца Европы в другой, через Альпы можно было попасть со средиземноморского побережья на север и обратно. И для императоров Священной Римской империи, и для Габсбургов эти альпийские долины значили слишком много, но население стремилось защититься от их притязаний.

Договор между тремя кантонами

В 1291 году был подписан военный договор между тремя кантонами, или землями - Ури, Швиц и Унтервальден. Этот союз провозглашался заключенным "на вечные времена". Кантоны и поселения в них обязались помогать друг другу советом и делом, лично и имуществом, на своих землях и вне их, против всех и каждого, кто захочет им всем или кому-то одному нанести обиду. Интересно, что договор закрепили не правители, не короли - их в кантонах попросту не было, а те, кого жители выбрали своими представителями. Может быть, в этом и заключался секрет его нерушимости и долговечности. Как бы то ни было, и теперь государственным девизом Швейцарии остается клич мушкетеров Дюма: "Один за всех, и все за одного!".

Здание парламента в Берне

Попытки завоевать Швейцарию не прекращались, но постепенно ее территория увеличивалась, количество кантонов росло. Жители этих земель и тогда, как сейчас, любое дело выполняли на совесть: защитить свою территорию они могли, это доказывают многочисленные хорошо сохранившиеся крепости и военные сооружения.

Памятник Вильгельму Теллю, легендарному символу швейцарской независимости, чье реальное существование пытаются доказать энтузиасты