Раскрываем "золотые" секреты такой состоятельной Швейцарии (Фото)

Благодаря чему одно из самых бедных европейских государств превратилось в райский уголок? Насколько все-таки независимой была Швейцария в своем стремлении к независимости?
Как Швейцария становилась самостоятельной страной
Страна альпийских долин и озер
Земли Швейцарии расположены так, что им никак нельзя было остаться исключенными из самых важных исторических процессов на территории Европы. Да и сама история альпийских долин начинается еще со стоянок неандертальцев 250 тысяч лет назад, значительно позже здесь появился человек разумный. В античные времена эти земли играли роль буферной зоны между Римской империей и племенами северной части Европы. На территории современной Швейцарии тогда жили кельты, гельветы, ретийцы - народ, имеющий родственные связи с этрусками. В альпийских долинах занимались земледелием и скотоводством, в реках и озерах ловили рыбу - но все же явный дефицит полезных ископаемых, отсутствие выхода к морю сказывались - территория ценилась главным образом за ее выгодное расположение в сердце Европы.
Цюрих, город, существовавший уже в эпоху Древнего Рима, наряду с Базелем, Женевой, Лозанной и Авентикумом (сейчас - Аванш)
В 15 г. до н.э. будущая швейцарская территория была присоединена к Римской империи, а после ее распада оказалась во власти германских племен - аллеманнов, которые создали в Европе множество небольших королевств. Объединение земель произошло в правление Карла Великого, и вскоре будущая территория Швейцарии была поделена между несколькими королями и императорами. Ни о какой независимости, понятное дело, речи тогда не шло.
На протяжении трех ближайших веков страна альпийских лугов находилась под властью набиравшей силу Священной Римской империи, властью порой довольно номинальной, особенно на севере, где большое влияние имели местные правители, в том числе и Габсбурги, одна из величайших монарших династий в истории Европы.
На территории Швейцарии сохранилось множество сооружений с многовековой историей
Постепенно развивалась торговля, прокладывались все новые пути для переправки товаров из одного конца Европы в другой, через Альпы можно было попасть со средиземноморского побережья на север и обратно. И для императоров Священной Римской империи, и для Габсбургов эти альпийские долины значили слишком много, но население стремилось защититься от их притязаний.
Договор между тремя кантонами
В 1291 году был подписан военный договор между тремя кантонами, или землями - Ури, Швиц и Унтервальден. Этот союз провозглашался заключенным "на вечные времена". Кантоны и поселения в них обязались помогать друг другу советом и делом, лично и имуществом, на своих землях и вне их, против всех и каждого, кто захочет им всем или кому-то одному нанести обиду. Интересно, что договор закрепили не правители, не короли - их в кантонах попросту не было, а те, кого жители выбрали своими представителями. Может быть, в этом и заключался секрет его нерушимости и долговечности. Как бы то ни было, и теперь государственным девизом Швейцарии остается клич мушкетеров Дюма: "Один за всех, и все за одного!".
Здание парламента в Берне
Попытки завоевать Швейцарию не прекращались, но постепенно ее территория увеличивалась, количество кантонов росло. Жители этих земель и тогда, как сейчас, любое дело выполняли на совесть: защитить свою территорию они могли, это доказывают многочисленные хорошо сохранившиеся крепости и военные сооружения.
Памятник Вильгельму Теллю, легендарному символу швейцарской независимости, чье реальное существование пытаются доказать энтузиасты
Кто позволил Швейцарии стать независимым государством?
Со временем Швейцария приобретала все больше свободы от могущественных соседей, влияние Берна на экономику Европы усиливалось. С XVI века страну уже можно было считать независимой, правда, истоки такой независимости можно было увидеть прежде всего в соглашении крупных держав оставить сердцу Европы некоторую автономность - это устраивало всех и давало возможность избежать утомительных конфликтов.
Монастырь Святого Галла в городе Санкт-Галлен - один из самых старинных
В 1648 году независимость страны официально подтвердил Вестфальский мирный договор - между Республикой Соединенных провинций, Священной Римской империей, Швецией, Францией, Испанией и самой Швейцарией. С тех пор государство взяло курс на уклонение от войн, а это, вместе с отсутствием расходов на содержание королевского двора, способствовало высвобождению огромного количества ресурсов. Возникла традиция предоставлять наемных солдат другим странам, что заодно дало государству дополнительные финансовые поступления. В некоторых районах было упразднено налогообложение, вовсю развивалось производство. Швейцарцы осваивали изготовление текстиля, в частности шелка и муслина, мудреных механизмов, которые прославят впоследствии мастеров на весь мир.
Если швейцарцы брались что-то производить, то делали это на совесть
Но долгое время Швейцария была плохо сплоченным союзом, каждый из кантонов находился под влиянием нескольких богатых семей, что вызывало народное недовольство и бунты. После Французской революции произошла и швейцарская, и ее результатом стало создание централизованной Гельветической республики, правда, не нашедшей поддержки у населения. Император Наполеон Бонапарт утвердил для Швейцарии новую Конституцию, вернул федерализм и самоуправление кантонов. С 1815 года Швейцария была провозглашена автономным от Франции нейтральным государством.
Люцерн
XIX век стал для государства периодом улаживания внутренних конфликтов, в первую очередь религиозного противостояния между католиками и протестантами.
"Золотой" секрет независимости
Когда сейчас, в XXI веке, заходит речь о причинах экономического успеха Швейцарии, их перечисление начинают с недостатков, "от противного". Отсутствие залежей полезных ископаемых, небольшие возможности для земледелия, нет выхода к морю, больше двух третей территории покрыто горами. Так и есть, исторически швейцарцам было дано совсем мало, а потому для них было очевидно: самое важное и ценное, что они могут использовать - это сами люди.
Очень много памятников старины швейцарцам удалось сохранить - благодаря отсутствию войн на территории страны
Мало где в Европе так было развито обучение ремеслам, мало где существовала такая система подготовки мастеров - через гильдии, через институт ученичества. Швейцарцы уже давно научились участвовать в принятии важных для них политических решений, даже сейчас самые главные вопросы государства выносятся на всеобщее голосование. Одним из них было, к примеру, официально запрещено строительство в стране новых минаретов, а те несколько, что уже были воздвигнуты к моменту проведения референдума, перестали выполнять свою функцию созывать к молитве: так граждане обеспечили свое право на тишину.
Знаменитые швейцарские ножи сделаны в красном цвете - чтобы, обронив, их было легко заметить на снегу
Считается, что источником богатств государства стали невостребованные после Второй мировой войны деньги, что были оставлены на хранение в банках нацистами и их жертвами. Но это скорее легенда. Приходится признать, что национальный бюджет этой страны во много тысяч раз превышает самые смелые цифры, которые могли бы отражать суммы "забытых" вкладов.
В Швейцарии сохранилось довольно много замков - как память о далеком военном прошлом
Крепость Беллицоны
Во время двух мировых войн прошлого века Швейцарии удалось сохранить независимое положение, правда, объявленный ею нейтралитет был вооруженным. Свою позицию относительно внешней политики государство обозначало достаточно жестко, а воевать швейцарцы умели превосходно. Правда, и тут следует признать, что это положение дел играло на руку и другим, более влиятельным, участникам противостояния - иначе маловероятно, чтобы армия этой небольшой страны, как бы сильно она ни была подготовлена и мотивирована, могла защитить ее суверенитет.
Благодаря тому, что на территории Швейцарии на протяжении нескольких веков не велись войны, ей удалось сохранять не только памятники исторического наследия, но и создаваемую инфраструктуру.
Ворота замка Кастелло-ди-Монтебелло
Можно предположить, что страна и дальше будет сохранять статус богатой - швейцарцы, как и раньше, много и качественно работают, а потому не теряют репутации ее знаменитые сыры, часы, шоколад и ножи.
Знаменитое швейцарское фондю - отзвук давней крестьянской традиции доедать таким способом остатки хлеба и сыра
Она по-прежнему нейтральна - и по-прежнему вооружена: воинскую повинность обязаны нести все мужчины в возрасте от 19 лет до 31 года в общем количестве 260 дней, которые распределяются на 10 лет. Правда, у каждого есть возможность заменить личное присутствие в швейцарских вооруженных силах денежной компенсацией - в размере 3 % от зарплаты в течение положенного срока службы.