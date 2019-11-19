Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Самые необычные и красочные флаги государств в мире (Фото)

Смотрите фото (9)
Самые необычные и красочные флаги государств в мире (Фото)
16:11 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы собрали самые необычные флаги в новейшей и не слишком истории, которые стоят того, чтобы о них знать.

  • 1

    Знамя, флаг, вымпел - со времен племенных войн они играли важную и понятную роль - заявлять и предупреждать, демонстрируя намерения и амбиции. Флаг - это не просто эмблема, а настоящая идеология. Конечно, за последние века первичная функция флага немного утратила свою актуальность, однако среди однотипных и скучных флагов есть по-настоящему интересные.

    Мозамбик

    Единственный национальный флаг в мире, на котором нарисовано оружие - как боевое, так и аграрное. Мотыга, перекрещенная с автоматом Калашникова, - государственные символы африканской страны, которые сразу дают понятие о положении дел внутри. Гражданская война там не прекращалась много десятилетий, и по сей день продолжаются конфликты.

  • 2

    Сицилия 

    Древний флаг Сицилии впервые был принят в 1282 году после событий Сицилийской вечерни в Палермо. Для флага характерно наличие в центре трискелиона (изображения трех ног, выходящих из общего центра), головы Медузы Горгоны, а также трех змей либо трех колосьев пшеницы, также выходящих из центра изображения. Три ноги символизируют три крайние точки острова Сицилия. Тринакрия, другое название трискелиона (от греческого слова trinacrios, означающего треугольник), является также первым названием острова, данным ему в античный период греками, обнаружившими при открытии острова, что он имеет треугольную форму. Цвета флага обозначают города Палермо и Корлеоне, которые основали конфедерацию против правившего Сицилией Анжуйского дома.

  • 3

    Гавайи

    Несмотря на то что Гавайи никогда не были частью Британской империи, архипелаг до сих пор имеет флаг с явным колониальным оттенком. Так произошло по чистому стечению обстоятельств - еще во времена, когда Гавайи управлялись местным монархом Камамеха. Тот был настолько очарован красотой "Юнион Джека", что решил принять вариацию на тему как официальный флаг своего островного государства.

  • 4

    Остров Мэн 

    Еще один трискелион на карте мира, один из старейших флагов мира, последнее изменение - вторая половина XIII века, но официально принят лишь 27 августа 1971 года.

  • 5

    Камбоджа

    Флаг Камбоджи в период японской оккупации 1942-1945 гг. Флаг имеет явный милитаристский и политический подтекст.

  • 6

    Заир

    Плакатно-революционный мотив нашел отражение на флаге Заира - страны, в которой борьба за свободу не останавливалась весь двадцатый век.

  • 7

    Непал

    Единственный национальный флаг, который не является классическим четырехугольником.

  • 8

    Антарктика

    Хотя в Антарктиде и нет государственности, флаг у нее все-таки есть, и он ясно дает понять, что это нейтральная территория.

Фантастические места, которые непременно нужно посетить (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Страны, Государства, Флаги, Необычные флаги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
04 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
05 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь