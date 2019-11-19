Самые необычные и красочные флаги государств в мире (Фото)

Знамя, флаг, вымпел - со времен племенных войн они играли важную и понятную роль - заявлять и предупреждать, демонстрируя намерения и амбиции. Флаг - это не просто эмблема, а настоящая идеология. Конечно, за последние века первичная функция флага немного утратила свою актуальность, однако среди однотипных и скучных флагов есть по-настоящему интересные.
Мозамбик
Единственный национальный флаг в мире, на котором нарисовано оружие - как боевое, так и аграрное. Мотыга, перекрещенная с автоматом Калашникова, - государственные символы африканской страны, которые сразу дают понятие о положении дел внутри. Гражданская война там не прекращалась много десятилетий, и по сей день продолжаются конфликты.
Сицилия
Древний флаг Сицилии впервые был принят в 1282 году после событий Сицилийской вечерни в Палермо. Для флага характерно наличие в центре трискелиона (изображения трех ног, выходящих из общего центра), головы Медузы Горгоны, а также трех змей либо трех колосьев пшеницы, также выходящих из центра изображения. Три ноги символизируют три крайние точки острова Сицилия. Тринакрия, другое название трискелиона (от греческого слова trinacrios, означающего треугольник), является также первым названием острова, данным ему в античный период греками, обнаружившими при открытии острова, что он имеет треугольную форму. Цвета флага обозначают города Палермо и Корлеоне, которые основали конфедерацию против правившего Сицилией Анжуйского дома.
Гавайи
Несмотря на то что Гавайи никогда не были частью Британской империи, архипелаг до сих пор имеет флаг с явным колониальным оттенком. Так произошло по чистому стечению обстоятельств - еще во времена, когда Гавайи управлялись местным монархом Камамеха. Тот был настолько очарован красотой "Юнион Джека", что решил принять вариацию на тему как официальный флаг своего островного государства.
Остров Мэн
Еще один трискелион на карте мира, один из старейших флагов мира, последнее изменение - вторая половина XIII века, но официально принят лишь 27 августа 1971 года.
Камбоджа
Флаг Камбоджи в период японской оккупации 1942-1945 гг. Флаг имеет явный милитаристский и политический подтекст.
Заир
Плакатно-революционный мотив нашел отражение на флаге Заира - страны, в которой борьба за свободу не останавливалась весь двадцатый век.
Непал
Единственный национальный флаг, который не является классическим четырехугольником.
Антарктика
Хотя в Антарктиде и нет государственности, флаг у нее все-таки есть, и он ясно дает понять, что это нейтральная территория.