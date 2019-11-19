Самые необычные и красочные флаги государств в мире (Фото)

1

Знамя, флаг, вымпел - со времен племенных войн они играли важную и понятную роль - заявлять и предупреждать, демонстрируя намерения и амбиции. Флаг - это не просто эмблема, а настоящая идеология. Конечно, за последние века первичная функция флага немного утратила свою актуальность, однако среди однотипных и скучных флагов есть по-настоящему интересные.

Мозамбик

Единственный национальный флаг в мире, на котором нарисовано оружие - как боевое, так и аграрное. Мотыга, перекрещенная с автоматом Калашникова, - государственные символы африканской страны, которые сразу дают понятие о положении дел внутри. Гражданская война там не прекращалась много десятилетий, и по сей день продолжаются конфликты.