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Нетривиальные причины, почему стоит посетить Китай (Фото)

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Нетривиальные причины, почему стоит посетить Китай (Фото)
02:18 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas Фото: turizm.mirvokrugnas

Новости путешествия:Китай — это уникальная страна, где древнейшая культура без проблем граничит с техническим прогрессом.

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    У некоторых бывают предубеждения касательно Поднебесной. Но скептицизм развеивается, и после поездки сюда вы на сто процентов уверены, что вернетесь сюда еще раз. И вот восемь причин почему.

    Рисовые террасы Луншен

    Луншен занимают первое место в топе многих путешественников. Это вообще самое яркое впечатление от всего Китая. Здесь все выглядит точно, как на картинках в гугле. Красивее всего в период созревания риса. Повезет, если увидите террасы до сбора урожая. Ведь потом всю территорию заливают водой из озера, расположенного неподалеку.

    Китайская стена

    Хотите увидеть самое знаменитое построение мира с минимальным количеством туристов? Отправляйтесь в Мутяньюй. Поселок находится в 70 километрах от столицы, и людей там намного меньше, чем на участке возле самого Пекина. Добираться несложно, но туристам-одиночкам ехать сюда либо лень, либо они просто не знают, что здесь лучше. Плюс в карму тем, кто путешествует в группе.

    Сначала гуляете по стене, а потом катаетесь на тобоггане — бесполозных санях. Спуск занимает около 10 минут. Треккинг по стене подойдет даже неподготовленному человеку. Есть еще закрытые участки. Там тоже можно гулять, но они сложнее для прохождения.

    Треккинг в Чжанцзяцзе и гора «Аватар»

    Все начинается с канатной дороги над обрывом. Вы садитесь в кабинку и переправляетесь к нацпарку. Там пересаживаетесь на шаттл-басы, которые катаются по всему заповеднику и останавливаются на смотровых площадках. Виды впечатляют: везде огромные скалы. Здесь расположена культовая гора «Аватар», которая фигурирует в одноименном фильме.

    После финальной смотровой площатки последнее крутое впечатление — Байлун. Это самый высокий внешний лифт в мире. Спускаясь, преодолеваете 330 м. Внутри такое ощущение, что медленно и уверенно падаете в пропасть — захватывает дух.

    Деревня племени Яо

    Вот где можно окунуться в атмосферу традиционного Китая. Деревня Яншо не так «прилизана», как многие туристические города и другие поселения страны. Еще есть возможность увидеть нетронутую маркетологами деревню. Но известна она не из-за уникальной восточной природы или милых домиков. А из-за жительниц племени Яо.

    Все девочки, девушки, женщины носят длинные волосы. Стригутся всего раз в жизни — на совершеннолетие. Локоны отрастают длиной 1,5-2 метра. Состриженные пряди никто не выбрасывает — их присоединяют к огромному длинному хвосту, закручивают и носят, как шиньон, всю жизнь.

    В деревне можно заплатить одной из женщин 20 юаней (бесплатно никто ничего не покажет) и попросить распустить волосы. Более того, даже в преклонном возрасте у жительниц деревни нет седых волос. У племени есть секретная смесь для локонов, которая предотвращает поседение.

    Урок от каллиграфиста

    Согласитесь, лучший подарок тот, что сделан своими руками. Отправляйтесь на мастер-класс каллиграфии. Там выдадут каждому специальные кисти и краски. Потом покажут, под каким углом держать руку, как смешивать акварель. Сначала практикуются на рисовой бумаге, а затем уже на других предметах. Их можно сразу забрать с собой. У каллиграфистов есть и готовые изделия — можно просто купить. Здесь интереснее даже не результат, а сам процесс рисования.

     

    Гонконг

    В Гонконге расположен знаменитый пик Виктория. Наверх подниматься минут 15 на красном винтажном трамвайчике. Ему более 120 лет. Он самый старый в городе. И вот вы поднимаетесь, и весь Гонконг простирается перед вами с сотнями небоскребов. Футуристическая картинка, как из фильмов «Час пик» или «Трансформеры». На смотровой площадке есть ресторанчики с панорамным видом. Посетите знаменитое кафе Bubba Gump. Здесь стоит заказать котелок креветок под разными соусами и выпить фирменный коктейль.

     

    Шоу Лю Сань Цзе

    Перформанс на воде, в котором принимают участие около 700 человек. Что-то похожее есть в Лас-Вегасе, тоже на воде, но там больше акробатики. А здесь акцент не на движения, а на контраст подсветок и фигуры, которые выстраиваются на водной сцене. Внезапно актер достает красную ткань, на него ярко светит прожектор. Затем другой артист вынимает из-за пазухи месяц. Иногда под конец шоу монтируют зигзагообразную сцену. По ней ходят девушки в мигающих костюмах. Картинка перед вами все время меняется, и новый номер не похож на предыдущий.

     

    Это одно из самых уникальных представлений в мире. Длится оно около 70 минут и проходит ежедневно. Цена хорошего билета стартует от 30$. Но оно того стоит.

    Крутые сувениры, или что привезти

    Атрибутика для приворота денег — залог успешной жизни. Китайцы очень верят в символику, знаки, нумерологию. Можно привезти монетки на красных кисточках. Тогда по легенде, в дом прилетит много денег.

    Чай — пуэр, улун. Особенно молочный улун. Но он дорогой даже в Китае, хотя и выращивается там. За упаковку весом 100 г придется отдать около 280 юаней ( где-то 40$).

     

    Одежда. Несмотря на то что все смеются над «мейд ин чайна», в хороших кастомных магазинах продают красивые наряды. Одежда прекрасно сшита из качественной китайской ткани. В Гонконге недешево, а в провинции все рассчитано на азиатский тип фигуры. Поэтому стоит искать свой размер внимательно.

    Аптечная продукция. Можно устроить фармацевтический гайд. Купить сиропы от кашля, снадобья. В большинстве из них нет активных химических компонентов — только натуральные травы.

    Коллаген. Его нужно покупать в Гонконге. Есть в капсулах и питьевой. Стоит немало (50$ за баночку). Бывает разный: для ногтей, костей, волос и прочего.

    Веера, фарфор и изделия из керамики. Стоит везти все, что лепят, рисуют, разукрашивают.

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Китай, Почему стоит посетить Китай, Как живут в Китае, Причины посетить Китай.
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