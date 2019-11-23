Туристы смогут выиграть путешествие по местам "Игры престолов"

У фанатов "Игры престолов" появилась возможность попытать удачу в розыгрыше морского путешествия по местам съемок сериала.
Об этом сообщает 34travel.
"Агентство Dalmatian Travel & Events запускает тур "Круиз престолов". Старт назначен на сентябрь 2021 года, и сейчас у пользователей интернета есть возможность выиграть счастливый билет", - говорится в сообщении.
Программа "Круиза престолов" включает посещение европейских стран, которые были съемочными площадками популярного сериала HBO "Игра престолов". Направления четыре: посещение замка Драконий камень; северный круиз по Исландии, Ирландии и Северной Ирландии; южный — по Испании, Мальте и Хорватии; полный — с посещением всех перечисленных мест.
"Мы разработали и представили экспириенс, с которым вы никогда не сталкивались прежде. Памятные места съемокGoT включены в каждую поездку", — говорит владелица Dalmatian Travel & Events, вдохновитель и спонсор Cruiseof Thrones Линетт Дурович.
Фанатам сериала не придется скучать и на борту лайнера. Организаторы планируют дискуссии и дегустации, экскурсии и подкасты, аукцион фан-арта, косплей-парад и многое другое.
Подробности по круизу можно найти на официальном сайте.
Место на лайнере обойдется минимум в $ 5130 за человека.
В честь запуска программы каждому дается шанс выиграть бесплатную поездку по одному из маршрутов лайнера. Для участия в розыгрыше нужно оставить свой e-mail и подписаться на рассылку вот здесь.