Туристы смогут выиграть путешествие по местам "Игры престолов"

Новости путешествия:Желающие смогут увидеть места съемки "Игры престолов" в живую, попытав удачу в розыгрыше.

У фанатов "Игры престолов" появилась возможность попытать удачу в розыгрыше морского путешествия по местам съемок сериала.

Об этом сообщает 34travel.

"Агентство Dalmatian Travel & Events запускает тур "Круиз престолов". Старт назначен на сентябрь 2021 года, и сейчас у пользователей интернета есть возможность выиграть счастливый билет", - говорится в сообщении.

Программа "Круиза престолов" включает посещение европейских стран, которые были съемочными площадками популярного сериала HBO "Игра престолов". Направления четыре: посещение замка Драконий камень; северный круиз по Исландии, Ирландии и Северной Ирландии; южный — по Испании, Мальте и Хорватии; полный — с посещением всех перечисленных мест.

"Мы разработали и представили экспириенс, с которым вы никогда не сталкивались прежде. Памятные места съемокGoT включены в каждую поездку", — говорит владелица Dalmatian Travel & Events, вдохновитель и спонсор Cruiseof Thrones Линетт Дурович.

Фанатам сериала не придется скучать и на борту лайнера. Организаторы планируют дискуссии и дегустации, экскурсии и подкасты, аукцион фан-арта, косплей-парад и многое другое.

Подробности по круизу можно найти на официальном сайте.

Место на лайнере обойдется минимум в $ 5130 за человека.

В честь запуска программы каждому дается шанс выиграть бесплатную поездку по одному из маршрутов лайнера. Для участия в розыгрыше нужно оставить свой e-mail и подписаться на рассылку вот здесь.