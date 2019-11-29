Прекрасные достопримечательности с самого непривычного ракурса (Фото)

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Кто-то смотрел на них в жизни, а другие в кино или в Сети. Но мало кто видел их с непривычного ракурса. Видели ли вы когда-нибудь, что внутри Пизанской башни или заднюю сторону картины "Мона Лиза"? Если нет, тогда давай же посмотрим на это.

Гора Рашмор