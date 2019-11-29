Прекрасные достопримечательности с самого непривычного ракурса (Фото)

Кто-то смотрел на них в жизни, а другие в кино или в Сети. Но мало кто видел их с непривычного ракурса. Видели ли вы когда-нибудь, что внутри Пизанской башни или заднюю сторону картины "Мона Лиза"? Если нет, тогда давай же посмотрим на это.
Гора Рашмор
Вид сверху
Задняя сторона картины "Мона Лиза"
А это зал, в котором находится великая картина Леонардо да Винчи
Статуя Свободы
Вид на Нью-Йорк "глазами Статуи Свободы"
Сиднейский оперный театр
Лягушка, вид снизу
Внутри Пизанской башни
Задняя сторона золотой маски Тутанхамона
Внутри кабины грузовика
Эверест со стороны Тибета. Базовый лагерь в 8 км от горы
Статуя Давида, вид сзади
Звездное селфи с церемонии "Оскара-2014"
Эйфелева башня, вид снизу
Пирамиды Гизы
Кувшинки, вид снизу
Знак HOLLYWOOD с обратной стороны