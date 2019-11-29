Скачать
Пятница, 29.11.2019
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

Прекрасные достопримечательности с самого непривычного ракурса (Фото)

Смотрите фото (19)
Прекрасные достопримечательности с самого непривычного ракурса (Фото)
21:20 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:В мире существует вещи или места, которые видели все, например, мировые достопримечательности.

  • 1

    Кто-то смотрел на них в жизни, а другие в кино или в Сети. Но мало кто видел их с непривычного ракурса. Видели ли вы когда-нибудь, что внутри Пизанской башни или заднюю сторону картины "Мона Лиза"? Если нет, тогда давай же посмотрим на это.

    Гора Рашмор

  • 2

    Вид сверху

  • 3

    Задняя сторона картины "Мона Лиза"

  • 4

    А это зал, в котором находится великая картина Леонардо да Винчи

  • 5

    Статуя Свободы

  • 6

    Вид на Нью-Йорк "глазами Статуи Свободы"

  • 7

    Сиднейский оперный театр

  • 8

    Лягушка, вид снизу

  • 9

    Внутри Пизанской башни

  • 10

    Задняя сторона золотой маски Тутанхамона

  • 11

    Внутри кабины грузовика

  • 12

    Эверест со стороны Тибета. Базовый лагерь в 8 км от горы

  • 13

    Статуя Давида, вид сзади

  • 14

    Звездное селфи с церемонии "Оскара-2014"

  • 15

    Эйфелева башня, вид снизу

  • 16

    Пирамиды Гизы

  • 17

    Кувшинки, вид снизу

  • 18

    Знак HOLLYWOOD с обратной стороны

Потрясающие аэроснимки мегаполисов мира от Райана Купманса (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Путешествия, Фотографии, Фото, Страны, Куда поехать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
04 В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
05 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался касательно дел Майдана
Зеленский высказался касательно дел Майдана
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь