Настоящая сказка: нереально красивые мест на планете, где можно пожениться (Фото)

1 Выездные свадьбы стали таким обыденным явлением, что парам приходится придумывать что-то пооригинальнее пляжного венчания, чтобы их самый главный день оказался по-настоящему незабываемым. Предлагаем вам девять живописных мест, где можно пожениться. Такая свадьба однозначно запомнится. Соляная шахта "Величка", Польша От самой церемонии до торжественного приема — все можно провести в подземельях соляной шахты "Величка". Шахта находится на окраине Кракова и вмещает свадьбы почти любых масштабов. Церемонии проходят в монументальной часовне Святой Кинги или в более уютной часовне Святого Иоанна. Гости могут остановиться либо в отеле Grand Sal Hotel, либо в номерах в 122 метрах под землей, посетить спа-салон и попробовать восстанавливающие соляные процедуры, либо же просто танцевать всю ночь в одном из мест, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2 Замок Бран, Румыния Многие невесты мечтают выйти замуж в сказочном месте. Румынский замок Бран определенно соответствует этим запросам благодаря живописной старинной архитектуре, величественным крепостным стенам и прекрасным пейзажам вокруг. Замок Бран был построен в XIV веке и был любимой резиденцией королевы Марии Румынской. Поклонники ужасов узнают в нем жилище другого представителя знати — графа Дракулы. Считается, что автор романа "Дракула" Брэм Стокер в качестве прототипа дома графа в Трансильвании взял именно замок Бран. Тем не менее на сайте замка говорится: "Надеемся, наши гости способны отделить исторические факты, связанные с Браном, от графа — героя романа Брэма Стокера". Однако когда пары заключают браки в этом живописном месте, слова "пока смерть не разлучит нас" имеют гораздо больший вес.

3 Хоббитон в Матамате, Новая Зеландия Крохотная ферма-анклав, которая стала тем самым Широм в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец", — идеальное место, чтобы надеть своей возлюбленной кольцо на безымянный палец. Пары могут жениться в зеленых садах Хоббитона, где ухоженные хоббичьи норы передают атмосферу сказочного Средиземья. Можно устроить фуршет с канапе и шампанским прямо в саду или же провести торжественный прием в копии таверны "Зеленый дракон", где подают меню с подходящими для хоббитов блюдами: нашпигованный розмарином новозеландский ягненок, окорок в гвоздичной глазури, а также десерты, которые заставят блаженно улыбнуться даже орка. В основном пары, которые выбирают Хоббитон в качестве места для свадьбы, — преданные поклонники "Властелина колец". Но места тут поистине сказочные, так что никто не будет придираться, если невеста или жених никогда не читали это произведение и не смотрели его экранизацию, а просто хотят пожениться на фоне захватывающих новозеландских пейзажей.

4 Горки "Циклон" на Кони-Айленде, Нью-Йорк, США Пляжные свадьбы — популярный вариант, но будущие муж и жена всегда могут добавить элемент приключений в свой самый главный день, прокатившись на американских горках "Циклон" на Кони-Айленде в Нью-Йорке. Свадьба на деревянном аттракционе проходит обычно на посадочной платформе. Покататься на горках стоит всего девять долларов, так что это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить. "Циклону" уже 88 лет, и это настоящий символ долговечности, что как нельзя кстати для новой семьи. После того как влюбленные произнесут свои клятвы, можно сделать фотографию на память и отправиться на посадочную платформу, где гости могут полакомиться вкусными хот-догами и кексами, а потом — покататься на других аттракционах этого исторического парка или же просто прогуляться вдоль берега.

5 Дом на дереве в Лох-Гойл, Шотландия Даже если вы достаточно равнодушны к деревьям и к природе, жениться в доме на дереве — очень романтичный вариант. На территории курорта The Lodge на берегу прекрасного озера Лох-Гойл в Шотландии находится дом на дереве, достаточно просторный, чтобы вместить близкий круг из 24 гостей. Место находится в часе езды от Глазго. Дом здесь стоит с 1864 года. На сайте курорта есть специальный инструмент для планирования свадеб. В США есть аналогичное место — Treehouse Point в Фолл-Сити, штат Вашингтон, всего в получасе езды от Сиэтла. Группа домиков на деревьях в вечнозеленом лесу вмещает до 16 человек с ночевкой, а площадка для торжеств на улице рассчитана на 80 гостей.

6 10 километров над землей Чтобы свадьба получилась по-настоящему космической, можно отправиться к границе с открытым космосом и пожениться в невесомости. Жених с невестой и их гости — всего до 36 человек — отправляются на специально переоборудованном "Боинге-727" и поднимаются на высоту около 10 км, где пилот выполняет несколько приемов воздушной акробатики под названием "параболы". Тут следует отметить, что все находящиеся на борту пассажиры должны обладать хорошо тренированным вестибулярным аппаратом, иначе праздничное угощение окажется снова в воздухе. Самолет кувыркается несколько раз, и пассажиры парят в воздухе, на несколько секунд достигая состояния невесомости. Этого достаточно, чтобы обменяться клятвами и сделать несколько невероятных свадебных снимков. Экскурсия длится около пяти часов, благодаря чему времени для торжественного ужина на Земле достаточно. Возможно, еще хватит времени посмотреть фильм "Гравитация".

7 Подводная часовня, Бора-Бора, Французская Полинезия Если ваше представление о романтике вмещает в себя шлем для подводного погружения, отправляйтесь на юг Тихого океана, чтобы пожениться в подводной часовне. Пары могут нарядиться в белые гидрокостюмы. На дне голубой лагуны их встретит подводный полинезийский священник, который и проведет свадебную церемонию. На глубине около 4 метров под водой жених и невеста могут произнести клятвы верности, обменяться кольцами, подписать свидетельство о браке и запечатлеть все это с помощью подводного оператора. Можно даже пригласить до четырех друзей, чтобы они стали свидетелями этого волшебного момента. В США можно пожениться под водой в океанариуме Long Island Aquarium в окружении самых настоящих акул.

8 Подземная пещера в Корнуэлле, Англия Глубоко под мирными деревенскими пейзажами Корнуэлла находится подземное озеро, на берегу которого при свечах можно провести самую запоминающуюся и романтичную свадебную церемонию в мире. Чтобы насладиться этим чудесным местом, вам не понадобится спелеологическое оборудование. Пары могут попасть сюда на весельных лодках. Благодаря британскому флоту нет необходимости возвращаться на поверхность земли ради торжественного приема. Достаточно отправиться в соседнюю пещеру, где моряки хранили свои запасы рома со времен Второй мировой.