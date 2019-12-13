Самые роскошные и удобные вагоны поездов со всего мира (Фото)

1 Пассажирам первого класса железнодорожные компании по всему миру предлагают роскошные удобства от просторных люксов до сверкающих ресторанов, чтобы они могли в комфорте наблюдать за пробегающим за окном пейзажем.Вот как выглядит первый класс в 12 поездах, от самых роскошных вагонов до современных, удобных купе. Поезд Eastern & Oriental Express путешествует по Юго-Восточной Азии. В президентском люксе есть мини-бар и огромное панорамное окно. Богато украшенное купе располагают также ванной комнатой с душем и туалетом и кондиционером. Ночью президентский люкс выглядит еще более элегантно. Диваны раскладываются, превращаясь в кровати, здесь также есть халаты и тапочки для максимального комфорта. После хорошего ночного отдыха в просторном купе пассажиры могут насладиться бесплатным завтраком, который приносят прямо к их двери.

2 Роскошные люксы на борту поезда Andean Explorer оформлены в изысканном стиле и располагают двуспальной кроватью, шкафом и элегантной ванной комнатой. На поезде Andean Explorer, который совершает путешествие по Перу, люксы предлагают первоклассный сервис наряду с халатом и тапочками, кнопкой для вызова и просторным личным помещением.

3 Пассажиры класса Поезд GoldLeaf Rocky Mountaineer, который путешествует по канадским Скалистым горам, могут отдохнуть в потрясающем вагоне со стеклянной крышей. В поезде Rocky Mountaineer есть два класса вагонов: SilverLeaf и GoldLeaf. GoldLeaf – это эквивалент первого класса и в нем есть вагон со стеклянной крышей, который позволяют пассажирам наслаждаться пейзажем. Кроме того, можно заказать изысканные блюда, а также воспользоваться услугами первоклассных гидов, которые рассказывают про проплывающие мимо достопримечательности.

4 Вагоны первого класса на скоростных поездах Renfe и SNCF, которые путешествуют по Франции и Испании, могут похвастаться просторными сиденьями и огромными окнами. Кроме того, пассажиры первого класса получают бесплатный Wi-Fi, розетки для подзарядки и место, где можно подключить свои ноутбуки к экранам телевизоров.

5 В поездах Eurostar первый класс или "standard premier" предлагает бесплатное питание и большую норму провоза багажа по сравнению с другими классами.

6 Поезд Golden Eagle Trans-Siberian Express предлагает своим гостям роскошный отдых в купе высочайшего класса Imperial Suite. Здесь вас ждут гостиная зона, обеденная зона и услуги прачечной.

7 В поезде Venice Simplon-Orient-Express, который курсирует по Италии и Западной Европе, к услугам гостей круглосуточно личный дворецкий, а также личная отделанная мрамором ванная комната.Пассажиры, разместившиеся в Grand Suite, могут пить шампанское рекой и поужинать в своем купе. Стены одного из люксов поезда Venice Simplon-Orient-Express, Istanbul Suite, украшены ручной резьбой.

8 В вагонах первого класса японского скоростного поезда Hokuriku Shinkansen пассажиров ждут автоматические откидные сиденья с подножками.Самым высоким классом поезда Hokuriku Shinkansen является "gran class", где пассажиров ждут автоматические откидные кожаные сиденья и бесплатная еда, закуски и напитки. Пассажиры могут устроиться поудобнее, воспользовавшись одеялом, маской для сна и тапочками.

9 На скоростном поезде Italo, пассажирам класса "prima", предоставляется бесплатное вино и просекко, а отдохнуть они могут в откидных креслах.Пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и за дополнительную плату получить доступ в эксклюзивную комнату отдыха на некоторых итальянских вокзалах.

10 Новейший поезд Acela компании Amtrak, который будет курсировать с 2021 года из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия. На своих поездах Acela компания Amtrak предлагает первоклассные сиденья. Пассажиры смогут выбрать одноместное или двухместное сиденье, или двух и четырехместный конференц-стол. В вагонах первого класса есть розетки, бесплатная еда и напитки, а также другие удобства.

11 В одном из высокоскоростных поездов Китая, Fuxing, вас ждут удобные сиденья и обслуживающий персонал, разносящий еду и напитки на протяжении всего путешествия.