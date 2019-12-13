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Самые роскошные и удобные вагоны поездов со всего мира (Фото)

Смотрите фото (15)
Самые роскошные и удобные вагоны поездов со всего мира (Фото)
01:23 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:От бронирования поездки в первом классе поезда веет чем-то роскошным и старомодным. Сморите подборку фото лучших и современных купе 12 поездов мира.

  • 1

    Пассажирам первого класса железнодорожные компании по всему миру предлагают роскошные удобства от просторных люксов до сверкающих ресторанов, чтобы они могли в комфорте наблюдать за пробегающим за окном пейзажем.Вот как выглядит первый класс в 12 поездах, от самых роскошных вагонов до современных, удобных купе.

    Поезд Eastern & Oriental Express путешествует по Юго-Восточной Азии. В президентском люксе есть мини-бар и огромное панорамное окно. Богато украшенное купе располагают также ванной комнатой с душем и туалетом и кондиционером.

    Ночью президентский люкс выглядит еще более элегантно. Диваны раскладываются, превращаясь в кровати, здесь также есть халаты и тапочки для максимального комфорта. После хорошего ночного отдыха в просторном купе пассажиры могут насладиться бесплатным завтраком, который приносят прямо к их двери.

  • 2

    Роскошные люксы на борту поезда Andean Explorer оформлены в изысканном стиле и располагают двуспальной кроватью, шкафом и элегантной ванной комнатой. На поезде Andean Explorer, который совершает путешествие по Перу, люксы предлагают первоклассный сервис наряду с халатом и тапочками, кнопкой для вызова и просторным личным помещением.

  • 3

    Пассажиры класса Поезд GoldLeaf  Rocky Mountaineer, который путешествует по канадским Скалистым горам, могут отдохнуть в потрясающем вагоне со стеклянной крышей. В поезде Rocky Mountaineer есть два класса вагонов: SilverLeaf и GoldLeaf. GoldLeaf – это эквивалент первого класса и в нем есть вагон со стеклянной крышей, который позволяют пассажирам наслаждаться пейзажем. Кроме того, можно заказать изысканные блюда, а также воспользоваться услугами первоклассных гидов, которые рассказывают про проплывающие мимо достопримечательности.

  • 4

    Вагоны первого класса на скоростных поездах Renfe и SNCF, которые путешествуют по Франции и Испании, могут похвастаться просторными сиденьями и огромными окнами. Кроме того, пассажиры первого класса получают бесплатный Wi-Fi, розетки для подзарядки и место, где можно подключить свои ноутбуки к экранам телевизоров.

  • 5

    В поездах Eurostar первый класс или "standard premier" предлагает бесплатное питание и большую норму провоза багажа по сравнению с другими классами.

  • 6

    Поезд Golden Eagle Trans-Siberian Express предлагает своим гостям роскошный отдых в купе высочайшего класса Imperial Suite. Здесь вас ждут гостиная зона, обеденная зона и услуги прачечной.

  • 7

    В поезде Venice Simplon-Orient-Express, который курсирует по Италии и Западной Европе, к услугам гостей круглосуточно личный дворецкий, а также личная отделанная мрамором ванная комната.Пассажиры, разместившиеся в Grand Suite, могут пить шампанское рекой и поужинать в своем купе. 

    Стены одного из люксов поезда Venice Simplon-Orient-Express, Istanbul Suite, украшены ручной резьбой.

  • 8

    В вагонах первого класса японского скоростного поезда Hokuriku Shinkansen пассажиров ждут автоматические откидные сиденья с подножками.Самым высоким классом поезда Hokuriku Shinkansen является "gran class", где пассажиров ждут автоматические откидные кожаные сиденья и бесплатная еда, закуски и напитки. Пассажиры могут устроиться поудобнее, воспользовавшись одеялом, маской для сна и тапочками.

  • 9

    На скоростном поезде Italo, пассажирам класса "prima", предоставляется бесплатное вино и просекко, а отдохнуть они могут в откидных креслах.Пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и за дополнительную плату получить доступ в эксклюзивную комнату отдыха на некоторых итальянских вокзалах.

  • 10

    Новейший поезд Acela компании Amtrak, который будет курсировать с 2021 года из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия. На своих поездах Acela компания Amtrak предлагает первоклассные сиденья. Пассажиры смогут выбрать одноместное или двухместное сиденье, или двух и четырехместный конференц-стол. В вагонах первого класса есть розетки, бесплатная еда и напитки, а также другие удобства.

  • 11

    В одном из высокоскоростных поездов Китая, Fuxing, вас ждут удобные сиденья и обслуживающий персонал, разносящий еду и напитки на протяжении всего путешествия.

  • 12

    Французский поезд TGV предлагает вагоны первого класса с более просторными посадочными местами, чем в обычных вагонах. В вагонах первого класса поездов TGV есть раскладывающиеся сиденья и возможность забронировать отдельное место, чтобы провести длительную поездку в тишине.

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Путешествия, Первый класс на поездах, Современные купе поездов, Железнодорожные компании.
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