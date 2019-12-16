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Лучшие места мира, куда едут чтобы сфотографироваться (Фото)

Смотрите фото (8)
Лучшие места мира, куда едут чтобы сфотографироваться (Фото)
23:47 Пн, 16 Декабрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Мы все одержимы тем, чтобы делать эффектные фотографии, публиковать их в инстаграм, а потом ждать, когда подписчики лайкнут и прокомментируют.

  • 1

    Байрон-Бей (Австралия)

    Австралия — это, без сомнений, самая фотогеничная страна в мире, а Байрон-Бей в Новом Южном Уэльсе — это то место, которое ты просто не можешь пропустить, отправляясь на Зеленый континент.

  • 2

    Бирюзовая вода, белый песок, зеленые пальмы и закат — это все, что тебе нужно, чтобы дополнить свою ленту с кенгуру и коалами, причем даже фильтры применять не понадобится.

    Гора Йосино (Япония)

    В тот момент, когда ты слышишь, как кто-то говорит про Японию, первое, что приходит на ум, — это сезон цветения сакуры и гора Йосино — лучшее место, чтобы насладиться этим природным шоу.

  • 3

    Сама гора похожа на «рай на земле», и поскольку ее покрывают более 30 000 вишневых деревьев, то, посетив ее в мае, ты точно сможешь порадовать себя и своих фолловеров фото, от которых захватывает дух.

    Ия (Греция)

    Ия, прибрежный город на северо-западной оконечности греческого Санторини, является одним из самых красивых населенных пунктов для посещения в целом мире.

  • 4

    Когда великолепные закаты превращают прекрасное ярко-голубое небо в нежно-розовое, или когда весь город загорается после захода солнца, твой внутренний фотограф обязательно поблагодарит нас за то, что мы познакомили тебя с этим местом.

    Фарерские острова

    Эффектные — это одно слово, которое максимально точно определяет красоту Фарерских островов. Это единственное место, где ты не сможешь выключить камеру на телефоне ни на одну минуту.

  • 5

    Крутые прибрежные скалы, горы и долины делают это место одним из самых «фотогеничных» в мире. А тот факт, что это экзотическое место и не многие знают о нем, дает тебе прекрасную возможность исследовать его первым среди своих знакомых.

    Озеро Морейн (Канада)

    Расположенное в Национальном парке Банф, озеро Морейн выглядит так, как будто оно было специально создано для инстаграма. Если ты еще не был там, чего же ты ждешь? На тот случай, если ты хотел сказать «Нового года», то, во-первых, это ужасная шутка (в Канаде так же холодно, как в России, а иногда и сильнее), а во-вторых, лучшее время для посещения — с конца июня по август, так что планируй свой будущий отпуск.

  • 6

    Аграсен Ки Баоли (Индия)

    Люди говорят, что это место в Дели кишит призраками и что они испытали ужас во время своего визита. Но это не отменяет того факта, что это также одно из самых красивых и живописных мест в Дели.

  • 7

    Будем надеяться, что эти призраки вернутся, когда ты будешь там, чтобы преследовать тебя в виде лайков и комментариев в инсте.

    Водопад Игуасу (Бразилия)

    Образовавшийся из-за мощного извержения вулкана, в результате которого в земле появилась огромная трещина, водопад Игуасу великолепен и почти в два раза больше, чем Ниагарский водопад.

    Игуасу не похожи ни на одно другое падение воды в мире и привлекают более миллиона туристов каждый год. Не хочешь быть миллион первым?

  • 8

    Гора Пилатус (Швейцария)

    От вычурных уголков и улиц, ренессансной архитектуры, красивых музеев до захватывающих дух Альп и озер, Швейцария — это, без сомнений, одно из самых красивых мест в мире. Как и гора Пилатус. Расположенная в центральной части Швейцарии, она состоит из нескольких высоких вершин, и когда ты достигнешь пика, то тебя там встретят облака, окружающие горы.

    Более того, ты также получишь захватывающий вид на озеро Люцерн и Альпы, а, следовательно, и шанс сделать одну из самых классных фотографий на свой телефон, которую потом обязательно надо будет поставить на заставку в телефоне.

Город любви: прекрасное место, которое нужно посетить (Фото)

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