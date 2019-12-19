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Четверг, 19.12.2019
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Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)
Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)

Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)

Смотрите фото (11)
Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)
06:55 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости путешествия:Лучшие места в мире, чтобы почувствовать праздничный дух - в этой фотогалерее.

  • 1

    Рождественские и новогодние ярмарки и световые инсталляции изменили улицы в крупных городах в преддверии рождественских и новогодних праздников.

    В Киеве на Софийской площади полностью установили главную новогоднюю елку страны 2020.

  • 2

    Женщина фотографирует елку над в Сеуле, Южная Корея.

  • 3

    Рождественская елка и украшения, освещающие традиционный Рождественский рынок на Староместской площади в Праге, Чешская Республика.

  • 4

    Люди на коньках на катке на рождественской ярмарке в Берлине, Германия.

  • 5

    Рождественская елка со светодиодными огнями, сияющими перед собором Дуомо в Милане, Италия.

  • 6

    Люди ходят возле рождественской елки, недавно зажженной в рамках подготовки к сезону зимних каникул, Замковая площадь в Варшаве, Польша.

  • 7

    Люди покупают оригинальные немецкие стеклянные рождественские украшения в магазине Christkindl в центре Чикаго, США.

  • 8

    Собор и праздничное освещение рождественского базара в Майнце, Германия.

  • 9

    Новогодние украшения в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

  • 10

    Зрители смотрят на рождественские огни в токийском районе Минато, Япония

В путь за волшебством: города, которые в преддверии Рождества превращаются в сказку

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Праздник, Рождество, Города, Новый год, Страны, Новый год 2020.
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