Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)

Рождественские и новогодние ярмарки и световые инсталляции изменили улицы в крупных городах в преддверии рождественских и новогодних праздников.
В Киеве на Софийской площади полностью установили главную новогоднюю елку страны 2020.
Женщина фотографирует елку над в Сеуле, Южная Корея.
Рождественская елка и украшения, освещающие традиционный Рождественский рынок на Староместской площади в Праге, Чешская Республика.
Люди на коньках на катке на рождественской ярмарке в Берлине, Германия.
Рождественская елка со светодиодными огнями, сияющими перед собором Дуомо в Милане, Италия.
Люди ходят возле рождественской елки, недавно зажженной в рамках подготовки к сезону зимних каникул, Замковая площадь в Варшаве, Польша.
Люди покупают оригинальные немецкие стеклянные рождественские украшения в магазине Christkindl в центре Чикаго, США.
Собор и праздничное освещение рождественского базара в Майнце, Германия.
Новогодние украшения в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Зрители смотрят на рождественские огни в токийском районе Минато, Япония