Праздник приближается: новогоднее настроение в разных уголках мира (Фото)

1 Рождественские и новогодние ярмарки и световые инсталляции изменили улицы в крупных городах в преддверии рождественских и новогодних праздников. В Киеве на Софийской площади полностью установили главную новогоднюю елку страны 2020.

2 Женщина фотографирует елку над в Сеуле, Южная Корея.

3 Рождественская елка и украшения, освещающие традиционный Рождественский рынок на Староместской площади в Праге, Чешская Республика.

4 Люди на коньках на катке на рождественской ярмарке в Берлине, Германия.

5 Рождественская елка со светодиодными огнями, сияющими перед собором Дуомо в Милане, Италия.

6 Люди ходят возле рождественской елки, недавно зажженной в рамках подготовки к сезону зимних каникул, Замковая площадь в Варшаве, Польша.

7 Люди покупают оригинальные немецкие стеклянные рождественские украшения в магазине Christkindl в центре Чикаго, США.

8 Собор и праздничное освещение рождественского базара в Майнце, Германия.

9 Новогодние украшения в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.