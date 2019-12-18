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Пилатусбан - самая крутая железная дорога в мире (Фото)

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Пилатусбан - самая крутая железная дорога в мире (Фото)
23:44 Ср, 18 Декабрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Захватывающие фото самой экстремальной дороги в мире смотрите в нашем обзоре

  • 1

    Пилатусбан считается самой крутой железной дорогой в мире. Весь маршрут от города Альпнахштадт до вершины горы Пилатус поезд проходит за полчаса, делая пару остановок по пути.

  • 2

    Пилатус — это горный массив в Швейцарских Альпах, одно из тех мест, где «надо побывать». Добраться до вершины горы можно тремя способами: по зубчатой железной дороге (из Alpnachstad), по канатной дороге (из Kriens) или пешком. Любой из способов подъема оставит незабываемые впечатления, главное — угадать с погодой. А она здесь переменчива — дождь может сменить солнечную погоду без предупреждения, и наоборот. И это порой по несколько раз за день.

  • 3

    Пилатусбан — старая железная дорога, ее открытие состоялось в 1889 году, а в 1937-м она была электрифицирована.

  • 4

    Строительство железной дороги осуществлялось по проекту инженера с говорящей фамилией Эдуарда Лохера. Интересен факт, что, когда он предложил проект конструкции с двумя горизонтально движущимися зубчатыми колесами, его назвали чудаком. Сегодня же система Locher — одна из распространенных конструкций зубчатых зацеплений на железных дорогах.

    Для справки: зубчатая железная дорога — рельсовый вид транспорта, моторные вагоны (или локомотив) которого оснащены одним или несколькими зубчатыми колесами. Они включаются во время движения. Между обычными рельсами уложена зубчатая рейка, с которой сцепляется зубчатое колесо локомотива (или вагонов). Такая технология обеспечивает лучшее сцепление с рельсами при подъемах на уклонах до 16% и более (для сухих условий) и до 14% (при влажных условиях).

  • 5

  • 6

    В настоящее время в мире насчитывается более 150 зубчатых железных дорог. Эксплуатируемых постоянно (зимой и летом) — около 60 дорог. 50% всех действующих дорог приходится на Швейцарию.

    По маршруту Пилатусбан курсируют 10 вагонов вместимостью 40 человек каждый. Максимальная пропускная способность дороги — 340 человек в час. Средняя скорость движения — 9-12 км/ч.

  • 7

    Внутри вагонов чистота и интерьер в стиле 50-х годов прошлого века. В глаза сразу бросаются ручные стеклоподъемники и надпись «Не высовываться из окон». Это важно — есть участки дороги, где, вытянув руку из окна, можно сорвать горные цветочки или прикоснуться к скале.

  • 8

    Сидеть в вагоне нужно лицом к вершине Пилатус. С левой стороны — пейзажи гор, скал, лугов, лесов, а с правой к ним добавляется потрясающий вид на озера и населенные пункты.

  • 9

    Ну и вокруг, как и по всей Швейцарии, слышен звон колокольчиков пасущихся коров. Те, кому интересен процесс управления поездом, могут сесть в первый вагон и наблюдать за работой машиниста.

  • 10

    30 минут в пути пролетают мигом. По маршруту поезд делает непродолжительные остановки.  Одна из них, на станции Amsigen, длится пару минут — здесь у фермеров можно купить сыр. Но не как в России — из окошка поезда или на перроне, а пройти в домик, продегустировать сыр. Только поезд дегустаторов не ждет, им придется добираться на следующем по расписанию поезде.

    Завершающий отрезок маршрута самый захватывающий — это проезд через тоннели, выдолбленные в скалах, это те самые уклоны в 48%, это обрывы в десятки метров высотой в метре от поезда.

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Железные дороги, Путишшествия, Екстримальны отдых, Пилатусбан.
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