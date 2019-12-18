Пилатусбан - самая крутая железная дорога в мире (Фото)

1 Пилатусбан считается самой крутой железной дорогой в мире. Весь маршрут от города Альпнахштадт до вершины горы Пилатус поезд проходит за полчаса, делая пару остановок по пути.

2 Пилатус — это горный массив в Швейцарских Альпах, одно из тех мест, где «надо побывать». Добраться до вершины горы можно тремя способами: по зубчатой железной дороге (из Alpnachstad), по канатной дороге (из Kriens) или пешком. Любой из способов подъема оставит незабываемые впечатления, главное — угадать с погодой. А она здесь переменчива — дождь может сменить солнечную погоду без предупреждения, и наоборот. И это порой по несколько раз за день.

3 Пилатусбан — старая железная дорога, ее открытие состоялось в 1889 году, а в 1937-м она была электрифицирована.

4 Строительство железной дороги осуществлялось по проекту инженера с говорящей фамилией Эдуарда Лохера. Интересен факт, что, когда он предложил проект конструкции с двумя горизонтально движущимися зубчатыми колесами, его назвали чудаком. Сегодня же система Locher — одна из распространенных конструкций зубчатых зацеплений на железных дорогах. Для справки: зубчатая железная дорога — рельсовый вид транспорта, моторные вагоны (или локомотив) которого оснащены одним или несколькими зубчатыми колесами. Они включаются во время движения. Между обычными рельсами уложена зубчатая рейка, с которой сцепляется зубчатое колесо локомотива (или вагонов). Такая технология обеспечивает лучшее сцепление с рельсами при подъемах на уклонах до 16% и более (для сухих условий) и до 14% (при влажных условиях).

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6 В настоящее время в мире насчитывается более 150 зубчатых железных дорог. Эксплуатируемых постоянно (зимой и летом) — около 60 дорог. 50% всех действующих дорог приходится на Швейцарию. По маршруту Пилатусбан курсируют 10 вагонов вместимостью 40 человек каждый. Максимальная пропускная способность дороги — 340 человек в час. Средняя скорость движения — 9-12 км/ч.

7 Внутри вагонов чистота и интерьер в стиле 50-х годов прошлого века. В глаза сразу бросаются ручные стеклоподъемники и надпись «Не высовываться из окон». Это важно — есть участки дороги, где, вытянув руку из окна, можно сорвать горные цветочки или прикоснуться к скале.

8 Сидеть в вагоне нужно лицом к вершине Пилатус. С левой стороны — пейзажи гор, скал, лугов, лесов, а с правой к ним добавляется потрясающий вид на озера и населенные пункты.

9 Ну и вокруг, как и по всей Швейцарии, слышен звон колокольчиков пасущихся коров. Те, кому интересен процесс управления поездом, могут сесть в первый вагон и наблюдать за работой машиниста.